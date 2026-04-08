化身玩家穿梭文學時光機！臺文館特展「玩家登入」巡迴首站以手稿、互動體驗為兒童打開新視野

國立臺灣文學館近日舉辦年度特展「玩家登入：兒童文學特展」開幕式。本次展出多件跨世代兒童文學珍貴讀本、手稿，包括黃鳳姿《七爺八爺》、楊逵〈月光光〉童詩手稿等。展覽設計打破傳統展覽形式，邀請觀眾成為「玩家」，由小書機器人帶路穿越臺灣百年時光，探索從本土走向世界的兒童文學大冒險。國立臺灣文學館館長陳瑩芳、學術策展人陳玉金、合作單位國立臺東生活美學館館長徐敍國、文物授權或捐贈者林瑋、馬念慈、林亞璘、文學台灣基金會董事長鄭烱明、青林國際出版總經理林訓民、小魯文化事業執行長沙永玲，以及中華民國兒童文學學會理事長黃惠鈴、資深兒童文學評論家柯倩華、兒童文學作家林煥彰、林武憲、林世仁、方素珍、繪本作家郭乃文、陳芊榕、周見信、郝洛玟、國立成功大學台文系特聘教授吳玫瑛、臺南國家美術館籌備處主任莊佩樺等人共同為展覽揭開序幕。

。圖／國立臺灣文學館提供

開幕式由作家陳栢青化身導覽靈魂人物「小書機器人」，率領專業劇團以日系經典綜藝《超級變變變》的創意表演揭開序幕，現場貴賓與人體搭成的「魔法樹洞」互動，瞬間變換出《夏夜》、《媽媽，買綠豆》等臺灣兒童文學經典著作，展現出強大的文學活力與想像力。

陳瑩芳館長致詞表示，臺灣兒童文學萌芽於百年前的日治時期，想像力的種子在當時便已悄悄埋入這片土地。兒童文學本為臺灣文學的重要一環，從早期的口傳兒歌、童詩，演變至當代的少年小說與精美繪本，每一段文字都是島嶼生長的記憶。從展覽的脈絡中可以看見兒童文學從早期的純文字創作，到當代結合插畫的繪本創作中展現非凡的說故事技巧及深刻故事內涵，特別是兒童文學創作者在國際競賽中的成果，讓臺灣在國際間受到矚目。配合兒童節到來，此次展覽特別以「兒童視角」重新詮釋，呈現創作、出版與閱讀之間的整體文化生態。展覽設計融入互動學習與分齡體驗，並將於暑假規劃兒童策展工作坊，讓孩子參與並實踐自身觀點。臺灣文學館作為公共平台的角色，未來展覽亦將巡迴至其他城市展出，持續擴大影響力，並再次感謝各界支持與策展團隊的創新努力。

。圖／國立臺灣文學館提供

本次特展合作單位國立臺東生活美學館館長徐敍國則表示，過去臺東較少舉辦文學性質展覽，因此他上任後即積極尋求與臺文館合作的機會，期望藉此推動兒童文學相關展覽發展，進一步結合在地資源。並邀請大眾明年至臺東參觀「玩家登入：兒童文學特展」巡迴展出。

擔任「玩家登入：兒童文學特展」學術策展人、同時也是輔仁大學助理教授陳玉金致詞表示：此次展覽延續過去經驗，聚焦西元2000年後臺灣兒童文學的多元發展，呈現其歷史脈絡與創作成果。此外，展覽內容也強調圖像、繪本與多語文化的發展，並結合珍貴文物與跨界創作，呈現臺灣兒童文學豐富且多元的樣貌。展覽設計以兒童為主要觀眾，同時兼顧成人理解，透過精選作品與互動，期望能引導觀眾進入兒童文學的世界。

資深兒童文學作家林煥彰談及自身投入兒童文學創作，帶來許多樂趣與收穫，雖然他同時創作成人與兒童文學，但他特別喜愛為兒童寫詩，林煥彰並鼓勵更多人一同參與兒童文學的書寫與推廣。他強調，從事兒童文學創作最重要的是向兒童學習，以真誠與理解貼近兒童的世界。

中華民國兒童文學學會理事長黃惠鈴致詞表示，臺灣兒童文學已累積逾百年發展，本次展覽不僅是重要的歷史回顧，更是凝聚創作、研究與出版能量的關鍵平台，對整體文學界具有指標意義。她強調策展過程中蒐集文物與聯繫作家的困難，正凸顯兒童文學保存與研究仍有待系統性整合，也顯示學會在串聯資源與人脈上的重要角色。而今年8月將與臺文館合作辦理亞洲兒童文學大會，就是彼此的深化合作，可以從文物保存、口述歷史到結合展覽與國際交流活動，讓臺灣兒童文學持續擴展其公共性與國際能見度。

藝術家Bio_ogist生物學家為「玩家登入：兒童文學特展」設計「童詩森林」玩偶，取材自童詩作品中的蜜蜂蘑、菇等意象。圖／國立臺灣文學館提供

本次「玩家登入：兒童文學特展」展出多項珍貴文物，包括黃鳳姿《七爺八爺》、楊逵〈月光光〉童詩手稿、李潼《少年噶瑪蘭（封面裡文案）手稿、林良〈小太陽〉手稿、趙天儀〈童詩欣賞〉手稿、邵僩，《談兒童小說》手稿、馬景賢《兒童電視劇—雙頭蛇》手稿、周大觀手稿、潘人木亞洲兒童文學翻譯獎奬座及《布榖鳥兒童詩學季刊》第二期(民國69年)、琦君與林海音、潘人木等作家活動合照，展覽現場更匯集了各時代的經典書單，包含《楊喚詩集》早期珍本、林良《爸爸的十六封信》、小野90年代童話《藍騎士與白武士》、《聖誕不快樂》等珍貴讀本。

「玩家登入：兒童文學特展」共劃分為五大主題區，「童詩森林」將作家的浪漫童心立體化呈現，此區將於暑假邀請小朋友們擔任策展人，揮灑自己的創意，將在老師們的帶領下認識兒童文學相關讀本，並在展場中留下專屬於自己獨特的觀點並進行參與創作。「兒童文學的時光旅行」邀請玩家們坐上時光機回顧兒童文學的萌芽跟茁壯的精彩歷程，「文字與圖畫的任意門」介紹「橋梁書」、「圖像小說」和「少年小說」。「家鄉的悄悄話」打破書本的平面限制，將文學轉化為可供「影音」互動空間，讓孩子在冒險中建立對母語、家鄉及世界的認知。「環遊世界交朋友」展示臺灣繪本走向國際的驕傲。玩家將看到臺灣原創故事如何翻譯成各國語言，並因應異國文化調整封面設計，展現跨越國界的藝術感染力。為了展現繪本的藝術創作能量，此區搭配展出黃一文《從前從前，火車來到小島》、王春子《冷不防》、周見信《來自清水的孩子》、郝洛玟《玩具診所開門了！》等創作者的珍貴原稿與外譯繪本。

臺文館典藏《七娘媽生》等日治時期「文學少女」作家黃鳳姿的作品。圖／國立臺灣文學館提供

「玩家登入：兒童文學特展」童詩森林單元，展出10首與大自然元素相關的作品。圖／國立臺灣文學館提供

兒童文學是每個人的文學啟蒙，臺文館期盼透過遊戲化的策展，讓孩子成為玩家，主動探索文字背後的魔法。「玩家登入：兒童文學特展」展場為展覽室D，展至11月15日，館方特別在4月3日至6日清明連假期間推出限定活動，只要完成闖關遊戲，都能獲得限量好禮。歡迎全臺玩家帶著好奇心，一同登入這場盛大的故事冒險。

「玩家登入：兒童文學特展」於臺文館展覽結束後，將於2027年1月初巡迴至國立臺東生活美學館，敬請期待。更多展覽資訊可至國立臺灣文學館官網或至官方粉絲專頁查詢。

詩人林煥彰朗誦楊喚詩作〈夏夜〉，並與「玩家登入特展」開幕活動主持人陳柏青、台下貴賓互動。圖／國立臺灣文學館提供

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透過「玩家登入：兒童文學特展」聆聽廂裝置，一起聆聽家鄉的悄悄話。圖／國立臺灣文學館提供

詩人林武憲朗讀《我要大公雞》片段，讓現場貴賓猜謎互動。圖／國立臺灣文學館提供

臺文館「玩家登入：兒童文學特展」特展主視覺。圖／國立臺灣文學館提供

展覽資訊： 【玩家登入：兒童文學特展】

時間：115年4月1日（三）至115年11月15日（日）09:00-18:00。休館日：週一（逢國定假日照常開館，連續假日結束後一日休館）

地點：國立臺灣文學館一樓展覽室D（臺南市中西區中正路（湯德章大道）1號一樓）