桃園市兒童美術館4/4免費參觀！新展「小旅人．大旅程」帶孩子來一場想像力的大冒險

桃園市兒童美術館（以下簡稱兒美館）即日起至2026年6月14日（日）推出年度主題展覽「小旅人．大旅程」。展覽以「旅程」為核心，從孩子的視角出發，思考旅行如何成為自我認識的重要契機。在這段旅程中，藝術不僅是觀看的對象，更成為引導探索與對話的媒介。兒美館邀請大小觀眾帶著好奇心走進展區，透過藝術家的創作，展開一段獨一無二的探索旅程。

「小旅人．大旅程」展覽主視覺。圖片提供／桃園市立美術館

桃園市文化局長邱正生表示桃園市立美術館扮演啟蒙兒童藝術教育的重要角色，這次的展出讓他彷彿回到小時候，讓小朋友們可以打開五感，認識城市並觀看不同的世界，也融入桃園在地的特色，以潛移默化的方式，讓大家可以認識地方文化。

桃園市立美術館館長林詠能說明旅行不見得要去遠方，對小朋友來說，世界很大，他們有很多新的事物等待探索，美術館可以是孩子們認識世界的起點，透過展覽與藝術作品，在遊戲互動的學習經驗中，轉換為珍貴而獨特的親身體驗。

桃園市立美術館館長林詠能致詞。圖片來源：攝影/楊兆元、圖片提供／桃園市立美術館

本展規劃三個主題展區，分別對應旅程中的不同階段，並集結致穎、原倫太郎＋原游、不二擊聲音製造所、鹽池工作室、蕭其珩、尹子潔、邱創乾等藝術家的作品，包含藝術家為本次展覽全新的委託創作、也有桃園市立美術館的典藏品，期望讓觀展經驗成為一段打開感官、情感與想像力的探索歷程。

展覽的第一站從「啟程的自由與嘗試」出發，透過致穎與原倫太郎＋原游的互動裝置作品，邀請孩子練習掌握移動的自主權。觀眾可以主動選擇路徑與方向，從嘗試與探索開啟自己的旅程記憶。

第二站「途中的新奇與發現」，引導觀眾從多重感官重新觀看世界。除了聆聽不二擊聲音製造所的聲響創作，也可穿越時空，欣賞畫家邱創乾筆下百年前的桃園風景，並對照蕭其珩筆下的當代生活紀錄，在歷史與現代的交織之中，體驗觀看與感知的差異。

展區照【雙六】。圖片來源：綠芽數位拍攝、桃園市立美術館提供

展區照【耳朵怪的聲音製造機】。圖片來源：綠芽數位拍攝、桃園市立美術館提供

來到第三站「邂逅、分享與連結」，則將焦點轉向人與人之間的互動。在鹽池工作室與尹子潔的創作中，展場成為交流與表達的場域。觀眾可以透過肢體語言跟其他人打招呼，或親手在郵筒投遞一封信件，在溫暖的互動中學習理解與同理。

作品【水之村】。圖片來源：綠芽數位拍攝、桃園市立美術館提供

作品【手的旅行日記】。圖片來源：綠芽數位拍攝、桃園市立美術館提供

旅行，不只是從一個地方移動到另一個地方，每一次出發，都是暫時離開日常節奏、重新感受世界的練習。本展融入遊戲式探索設計，鼓勵孩子化身為小旅人，以觀察力、感受力與想像力完成大旅程。在參與過程中，孩子可以自由探索未知、主動做出選擇，讓觀展轉化為一段珍貴而獨特的親身經驗。

作品【暑假】。圖片來源：綠芽數位拍攝、桃園市立美術館提供

作品【豐田】。圖片來源：綠芽數位拍攝、桃園市立美術館提供

作品【寄風景的人】。圖片來源：綠芽數位拍攝、桃園市立美術館提供

你的好奇心，就是探險最棒的超能力！兒美館歡迎每一位觀眾加入「小旅人．大旅程」的冒險之旅，在移動與發現之間，找到屬於自己的成長軌跡。展覽同步規劃系列活動，包含展前活動〈旅行者的眼睛：水彩與風景盒製作親子工作坊〉，邀請桃園出生藝術家宋海容，帶著大家一起放慢腳步、在美術館周遭藉由舞蹈方式感受環境、探索自然，並進行風景寶盒的互動創作；且將在4至6月間陸續辦理多感官旅行體驗、孩童視角的攝影旅程、戲劇導覽、視障導覽及寶寶劇場等親子教育推廣活動，帶領觀眾透過互動參與，細緻捕捉旅行的風味與色彩，共同創造獨一無二的觀展旅程記憶。更多資訊請至桃園市立美術館官網及臉書粉絲專頁查詢。

桃園市兒童美術館未滿18歲及65歲以上免費參觀；全票100元，桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。每月第一個週三為市民日（桃園市民）、每月第一個週五為里民日（青溪、洽溪、芝芭、青埔、青航、青園、青峰、青山鄰近８里里民）出示證件均可免費入場。此外，4月4日（六）兒童節、5月18日（一）博物館日三日開放全民免費入場參觀，歡迎多加利用。快來展開屬於你的小旅人．大旅程！

開幕記者會與會貴賓合影，左起參展藝術家顏鈺恬、薛詠之、尹子潔、桃園市立美術館館長林詠能、桃園市市政府文化局局長邱正生、策展人周庭伊、藝術家原倫太郎、吳有容。圖片來源：攝影／楊兆元、圖片提供／桃園市立美術館

展覽資訊： 小旅人．大旅程 Tiny Traveler, Big Adventure

展覽期間：2026年3月21日 (六) 至2026年6月14日 (日) (週三至週一09:30-17:00，每週二休館)

展覽地點：桃園市兒童美術館

展覽策畫：桃園市立美術館機構策展人周庭伊

展出藝術家 (依展區動線排序)：致穎、原倫太郎＋原游、不二擊聲音製造所、鹽池工作室、蕭其珩、尹子潔