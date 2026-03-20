國美館兒藝基地「遊色場」展兒童節開跑！蠟筆回收親子體驗倡議永續藝術

國立臺灣美術館臺灣兒童藝術基地（簡稱兒藝基地）兒童月活動自4月4日起開跑，規劃五個系列活動，包含教育展示、創作工作坊、插畫、閱讀等，以永續發展目標為核心精神，透過豐富有趣的工作坊，引導親子從生活中思考資源使用與環境永續。活動免費參與，歡迎親子觀眾報名參加。

國美館表示，兒藝基地兒童月活動今年（2026）邁入第3年，每年4月以兒少相關議題為主題規劃活動，讓孩子在歡度兒童節之餘，也能關注與自身相關的公共議題。過往活動曾邀請大眾共同創造非模組化的樂園遊具，也邀請孩子參與城市規劃，想像更友善的兒童城市。

今年兒童月自4月4日起至4月底，以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）為主題，透過藝術創作與實際行動，引導親子關注資源使用與環境永續。面對近年氣候變遷加劇與極端氣候事件日益頻繁，未來世代將承受更直接的環境衝擊。因此兒藝基地以永續實踐、藝術教育為出發點，邀請吾島文化、產房·廢料棲息地、小餅乾藝術學堂及隆中向上教育基金會共同合作，透過共創、手作、插畫與閱讀活動，讓親子從日常生活中理解永續概念。

本次微型兒童藝術教育展「遊色場：混色×循環站」，由吾島文化藝術家陳珈汝運用前兩年兒童月教育展保留素材與剩餘材料作為創作底材，重新組構作品，並邀請觀眾於展覽期間共同參與彩繪創作，讓材料在循環利用中持續生成新的作品。此外，兒藝基地也規劃多場兒童與親子工作坊，「蠟筆再製所：舊蠟筆回收工作坊」以回收蠟筆為素材，將過短或髒污的蠟筆整理與清潔後重新製作；「感官遊戲場：永續創作五感派對」則運用剩餘邊角材料與自然素材，引導孩子透過多元感官體驗進行天馬行空的創作。

蠟筆再製所：舊蠟筆回收工作坊，邀請大眾將不堪使用的蠟筆回收重製，為繪畫材料投入新生命。照片由產房提供，為活動示意照。圖片來源：國美館

蠟筆再製所：舊蠟筆回收工作坊，使用短小髒污的舊蠟筆，製作成轉屬於自己的特色蠟筆。照片由產房提供，為活動示意照。圖片來源：國美館

感官遊戲場：永續創作五感派對，以感官遊戲體驗邀請孩子們認識永續，以藝術創作方式實踐永續。照片由小餅乾藝術學堂提供，為活動示意照。圖片來源：國美館

兒藝基地也與隆中向上教育基金會合作，在互動體驗空間推出「SOGA STOP!」插畫展與永續主題繪本閱讀，透過圖像與故事引導孩子認識生活中的永續行動，完成任務學習單還可獲得小禮物。永續系列活動最後一環「禮物循環站：木箱再製工作坊」，邀請親子拆解「遊色場」作品使用過的木箱，重新打磨與裝飾，轉化為書櫃、矮桌或板凳等生活家具，讓展覽材料以新的形式延續使用，將永續理念帶入日常生活，一起實踐永續發展。

遊色場：混色×循環站，將滿載過去兒童月創作的精神與回憶，再變身為全新的創作。照片為2024兒童月自遊樂園共創後合照。圖片來源：國美館

遊色場：混色×循環站，將運用過去兒童月的作品，邀請大眾共創，再製全新的藝術創作，變身新的樣貌。照片為2024兒童月自遊樂園共創作品。圖片來源：國美館

國美館表示，永續發展與藝術都與我們生活息息相關，4月就讓實踐永續的藝術行動發生在兒藝基地，歡迎大、小朋友一起加入成為實踐者，詳細活動資訊請洽國美館官網。

「遊色場-混色×循環站」活動主視覺。圖片來源：國美館

活動/展覽資訊 微型兒童藝術教育展 「遊色場：混色×循環站」微型兒童藝術教育展

展覽日期｜2026年4月4日（六）至2026年4月25日（六）

展覽地點｜臺灣兒童藝術基地 下凹庭園 系列工作坊

蠟筆再製所：舊蠟筆回收工作坊｜2026年4月25日（六）

禮物循環站：木箱再製工作坊｜2026年4月25日（六）

感官遊戲場：永續創作五感派對｜2026年4月4日（六）、2026年4月12日（日）、2026年4月18日（六） 互動活動

永續出任務：故事小角落×永續插畫｜2026年4月4日（六）起4月底