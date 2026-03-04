幕後人員如何撐起舞台？北藝中心2026劇場技術展 魔幻揭密光影秘密

臺北表演藝術中心（北藝中心）繼2024年首屆劇場技術展「AI之後」聚焦設備與硬體革新成果後，2026年以「光影之間」為核心，將焦點回歸「人」，探討劇場技術如何承載思考、情感與美學，並從設計審美與產業現況出發，反思人與技術之間的關係。技術展於2月27日起至3月1日在北藝中心大劇院進行，目前已圓滿落幕，展後對於舞臺科技革新與探索，超乎一般人想像。

劇場技術隨著數位科技與人工智慧快速發展，在燈光、音響、舞臺機械與影像等領域邁入新時代，不僅改變表演藝術的呈現方式，也深刻影響觀眾的感官經驗與劇場美學語彙。

科技人文專業對話 共創劇場永續未來

本次劇場技術展除展示最新舞臺科技，包括智能燈光系統、沉浸式音效、自動化舞臺機械、AR／VR與互動投影等應用外，也邀請專業劇場工作者，以及社團法人台灣技術劇場協會（TATT）、臺北市現場演出幕後技術工作者職業工會（現技工會）、台灣工業繩索技術人學會等單位參與論壇，主講跨世代燈光美學、劇場設計與劇場職安議題，並分享劇場產業首次勞資交流會後的協談成果。透過科技與人文的交織，為劇場產業注入新動能，開創永續發展的可能。

2026劇場技術展，廠商準備了不少亞洲首秀的新品亮相。圖／北藝中心

2026劇場技術展，廠商準備了不少亞洲首秀的新品亮相。圖／北藝中心

導演對話設計 隱性協調與人才培育的價值

活躍於兩岸三地的跨界導演李小平指出，人才培育與跨領域協作的「隱性協調感」是此次劇場技術展的重要意義。對業內而言，有助於提升專業認知；對一般觀眾而言，則能看見一場演出背後「一張票的價值，不只來自臺上的演員，更仰賴眾多幕後的『黑衣人』托舉而成。」在設備與物材高度發展的當下，舞臺、燈光、音響、影像的互文，使劇場呈現出更豐富而細膩的層次，也延續著劇場人的創作精神。

李小平同時強調，無論技術如何進步，設計的核心仍然回歸「人」，所有的設備、技術都不是為用而用，「最精細的影像，不一定比粗礪的手工繪畫適合作品」，他認為科技快速介入創作的時代，最終作品的優劣仍取決於創作者的美感、選擇、經驗與判斷。「每一次成功運用新技術突破挑戰，都是人的成全」。

劇場技術展是臺灣演藝技術產業交流分享的平台。圖／北藝中心

劇場是人的聚合 技術平台促進理解與交流

TATT理事長許玉蕾表示：「劇場本是人聚合的場所」，本次劇場技術展透過論壇與工作坊強調「理解」與「交流」的重要性。她以霍諾德(Alex Honnold)徒手獨攀臺北101為例「不僅是個人技術的展現，更包含整體團隊的精密計算，安全排練與攝影規畫。」她也觀察到近年臺灣觀眾對技術層面的討論逐漸增加，顯示產業與觀眾之間的理解正在累積。而在逐漸轉變的生態中，臺灣正需要劇場技術展所建構的平臺，更廣泛地串接起劇場人的支援網。

隨著數位科技與AI快速進入劇場以及影視製作，許玉蕾認為，技術的進步反而更加凸顯人的審美與判斷能力。「溝通也許有了更多工具，也變得更具體，但溝通的本質沒有改變。」她指出，最新的技術並不會取代設計與風格，反而更需要具備深厚素養與經驗的技術工作者，才能運用科技承載作品的情感與思想。

Lady Gaga《The MAYHEM Ball Tour》工作照。Lady Gaga《The MAYHEM Ball Tour》（大立聲光企業有限公司提供）。圖／北藝中心

此外，劇場技術展也將透過實際案例，解析大型演出與活動的技術運作，如Lady Gaga《The MAYHEM Ball Tour》如何以精準補聲覆蓋場館每一個角落；音樂劇《Matilda》(瑪蒂達)如何讓演員臺詞清晰穿透管弦樂，又要與佈景和群演唱段平衡；最新的高空懸吊系統如何保障安全與便捷，臺灣燈會的LED屏幕又如何營造沉浸式體驗等。

此次劇場技術展邀請了16家劇場技術及設備的專業廠商，以及藝術院校相關學系設立展示區，觀眾將得以一窺劇場技術的運作脈絡——演出不只發生在聚光燈下，更在燈光、音響、舞臺與影像交織的光影之間，以及每一次選擇引動的層層感觸中。

2026劇場技術展，27日開展即吸引不少業內人士參觀研究各家最新設備。圖／北藝中心

民眾可於劇場技術展體驗廠商演唱會等級的聲光秀。圖／北藝中心

民眾可於劇場技術展體驗廠商演唱會等級的聲光秀。圖／北藝中心