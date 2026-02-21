睽違24年重磅回歸！國美館「廖繼春50週年回顧展」盛大登場：128件珍稀作品梳理色彩大師一生脈絡

由國立臺灣美術館（國美館）主辦、適逢臺灣美術大師廖繼春（1902-1976）逝世50週年的重磅大展——「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，自2月7日開展以來廣受各界好評。

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」展區。圖／國美館提供

展覽呼應文化部推動重建臺灣藝術史的目標，國美館邀請觀眾走進展間，親身體驗廖繼春如何以奔放的色彩與自由的筆觸，廖繼春以色彩譜寫的生命樂章，重新認識他在臺灣美術發展史上的關鍵地位與他所構築的藝術生命力。

廖繼春〈阿里山雲海〉，國美館典藏。圖／國美館提供

看見獨一無二的廖繼春：睽違24年、匯聚128件作品

開幕式文化部政務次長李靜慧表示，感謝各界的熱情支持與協助，本展集結十餘個單位與藏家慨然借展，方能匯聚如此龐大的能量，促成本次展覽的順利完成。廖繼春在臺灣美術發展史上具有獨一無二的地位，不僅是用鮮明而自由的色彩語言，開拓了現代繪畫的一個視野，也透過教學培養了下個世代的藝術家，為臺灣的藝術教育與創作奠定深厚的基礎。在當時物資匱乏及環境艱困的年代，前輩藝術家們用極大的毅力持續創作。他們用畫筆來描繪生活，描繪土地，也逐漸地形塑出屬於臺灣自己的藝術風貌。本展呼應文化部推動重建臺灣藝術史的目標，「希望透過這樣的展覽跟研究，一點一滴把我們對於這塊土地的文化記憶慢慢地補回來，加強認識與理解。」

更多展覽現場作品。圖／翻攝自展覽摺頁

廖繼春是誰？有哪些重要事蹟？

廖繼春。圖／維基百科

策展人薛燕玲表示，廖繼春是跨越日治時期到戰後，在臺灣美術史上非常重要的藝術家。他曾5度入選由日方主導的官辦展覽，並累計入選臺展、府展達16回，且3度擔任臺展西洋畫部審查員（1932年至1934年）。在日治時期，臺灣藝術家能與日本人共同參與官方展覽審查，實屬難得，足見其藝術成就備受肯定。此外，廖繼春曾參與赤陽會、赤島社及臺陽美術協會等畫會的成立。戰後動盪的時代中，他持續投入藝術教育，鼓勵學生組織五月畫會，推動戰後藝術發展，並長期擔任全省美展、全國美展等重要展覽的指導者。他不僅是卓越的藝術創作者，更是影響深遠的美術教育家，桃李滿天下。

展名由來、四大主題與必看作品

本次展覽為廖繼春睽違24年再度舉辦的大型回顧展，展名為「虹霓色彩樂詩」，是為了凸顯色彩作為廖繼春畫作中最具生命力的表現元素。他以色彩解構自然，呈現物件與視覺感知，畫面色彩生動而和諧，宛如音樂與詩歌般交織共鳴。同時，也象徵廖繼春精鍊的形式技法與多元用色之間的共振交融，形塑出其獨特而鮮明的繪畫語言，既如虹霓般絢麗流轉，又如詩文與樂曲般富含節奏與情感張力。

展覽期間將展出128件作品，四大主題設計，包含「光影躍動：從外光派到野獸派風格綻放」、「線彩輝映：形的抽離與色的組構之抽象形式探求」、「統合超越：返璞歸真無界自如」及「歲月足跡」等4大主題完整梳理其創作脈絡。

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」展區。圖／國美館提供

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」展區。圖／國美館提供

「歲月足跡」展區。圖／國美館提供

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」展區。圖／國美館提供

創作媒材涵蓋96件油畫、32件水彩、素描、粉蠟筆速寫，並首次公開多項珍貴文獻資料，如明信片、聘書及廖繼春貼身使用的相機，還有他親手為愛女所繪製的絲綢包袋等。通過生活物件，我們能以更加貼近廖繼春的方式，感受他在創作之外的生活日常。

國美館補充強調，本次展覽得力於臺北市立美術館慷慨借展 35 件典藏珍品，其中最受矚目的莫過於 1928 年入選日本第 9 回「帝國美術展覽會」的經典名作——〈有香蕉樹的院子〉。這幅國寶級畫作不僅是廖繼春早期的代表成就，更具備深遠的歷史意義：它是繼陳澄波《嘉義街外》之後，台灣第二件入選「帝展」的西畫作品，寫下了台灣美術史進軍國際畫壇的重要里程碑。

廖繼春〈有香蕉樹的院子〉，北美館典藏。圖／國美館提供

繼陳澄波後再+1！「廖繼春」為名的小行星同步登場

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」不僅是對一位重要藝術家的深情致敬，更是重建臺灣藝術史進程中的重要回望，期盼透過本展，引領觀眾重新感受色彩、形式與精神交織而成的藝術力量。本次展覽活動也有幸與國立中央大學合作，將這位藝術名人的璀璨星光與行星命名相連結，「廖繼春（Liaochichun）」小行星由國立中央大學鹿林天文台林啟生與美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，直徑約1.3公里，運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一圈約需3.62年。此一命名象徵對廖繼春藝術成就的致敬，亦體現人文與科學跨界對話的意義。

廖繼春小行星命名銘板頒贈，家屬代表廖和恩(左)、國立中央大學主任秘書李宇翔。圖／國美館提供

策展人薛燕玲(中)開幕導賞，左為廖繼春二代家屬廖美惠女士，右為廖繼春二代家屬廖敏惠女士。士圖／國美館提供

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」主視覺。圖／國美館提供