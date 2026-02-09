2026台北國際書展／恆成紙業「維納斯第六代」亮相！從紙樣出發，召喚一場穿梭魔幻與現實的閱讀儀式

恆成紙業長期關注紙張與文化藝術之間的互動，並以紙作為媒介，持續展開各種實驗與對話。

正式發表第六代《維納斯美術紙》與攝影集 《愛浮露倍帝》（APHROBITE）。（圖片提供：恆成紙業）

恆成與藝術家倍帝愛波 Betty Apple 合作，以金星人為創作主題，攝影師林建文掌鏡，將表演內容躍然於「維納斯美術紙」上，並在 2026 台北國際書展正式發表第六代《維納斯美術紙》與攝影集 《愛浮露倍帝》（APHROBITE）。

對長期以表演、聲音與數位媒材進行創作的 Betty Apple 而言，紙張並不是她的主要使用媒材。然而，在受邀使用「維納斯美術紙」進行創作的過程中，紙張成為她重新處理身體、角色與影像呈現方式的關鍵條件。她將不同紙張的特性與質地，轉化為表演攝影中角色設定的一部分，並以維納斯神話中關於情慾、試煉與執迷的敘事結構，對照個人生命經驗與身體表現。

《維納斯美術紙 第六代》外觀。（圖片提供：恆成紙業）

《愛浮露倍帝 Aphrobite》寫真集。（圖片提供：恆成紙業）

左圖：表演藝術家 Betty Apple 化身愛浮露倍帝； 右圖：維納斯美術紙 6

在 Betty Apple 的創作設定中，「金星人」在古代是被崇拜的神祇，並隨著時代與觀看方式的轉換而不斷被重新詮釋。她以諧音方式轉化希臘神話中的愛神阿芙羅黛蒂（Aphrodite）（羅馬神話中稱為維納斯），並融合台灣多元宗教文化的想像，發展出虛構角色「愛浮露倍帝」（APHROBITE）。在台灣的信仰脈絡中，同一尊神祇會因場域不同而長出各自的性格與能量，這樣的流動性也成為愛浮露倍帝的核心特質，使其成為一個可變動、可轉譯的當代愛神形象。

《愛浮露倍帝 Aphrobite》攝影作品。（攝影：林建文；圖片提供：恆成紙業）

《愛浮露倍帝 Aphrobite》攝影作品。（攝影：林建文；圖片提供：恆成紙業）

本次攝影創作以表演與扮裝為方法，透過身體姿態、角色轉換與影像構成，描繪身體語言如何在平面攝影中展現後網路世代的視覺語彙。作品裡的科幻感、迷因文化與超現實風格，呈現身體在慾望與情感之間切換的樣貌。在此過程中，紙張不僅是影像的承載物，也是連結神話、身體與影像的重要媒介。

對恆成紙業而言，此次企劃並非將紙張看成是復古風潮的流行符號，而是透過實際創作案例，讓觀者能更具體地理解影像在紙張上的表現與觀看感受的差異。第六代《維納斯美術紙》，是一套以「用紙實務」為核心，同時納入藝術創作經驗的攝影紙樣工具書。裝幀設計上，則邀請 AGI 平面設計師洪彰聯進行整體視覺設計，透過 A5 開本規劃、印刷與後加工運用，使選紙與印刷對照的過程變得更為直覺且易於攜帶。

在創作與製作密不可分的前提下，《維納斯美術紙》提供了一個關於紙張如何實際參與創作流程的具體案例，也讓紙張不再只是材料清單，而是能被觀看、理解，並持續討論的文化成果。

書展期間《VENUS FINE PAPER 6 LAUNCH｜APHROBITE’S BIRTH》

維納斯美術紙

維納斯是專為台灣研發的美術紙系，全系列以紙張的表面塗佈層區分成兩大類型，分別為無塗紙與輕塗紙。無塗紙象牙強調紙張纖維原生樸實的自然手感，其壓紋系列便是以此為底紙延伸出不同質地的紋理效果；塗佈紙如凝雪映畫、沐光等系列，則是於紙張表面做特殊的塗層處理，使得印刷後能高度還原油墨的色彩表現；還有以各式紋理壓製成的映畫壓紋系列，更可廣泛運用至各類主題。

發表資訊 發表時間｜2026 台北國際書展期間 發表內容｜第六代《維納斯美術紙》、攝影集《愛浮露倍帝 APHROBITE》 藝術家｜倍帝愛波 Betty Apple 攝影｜林建文 平面設計｜洪彰聯