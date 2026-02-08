2026台北國際書展／泰國廣告人維猜揭創意煉金術：主張青少年廣告不該被大人看懂

泰國知名創意廣告公司創意總監維猜（Vichai）今（2/7）日於台北國際書展舉辦講座，分享新書《Insight Job 廣告狂想生物》創作歷程，並以自身廣告實務經驗，解析如何從洞察人性與世代心理出發，打造能引發共鳴的創意內容。維猜表示，真正為年輕世代而做的廣告，如果連大人都看得懂，那這個廣告反而出了問題。

大塊文化出版一月新書《Insight Job 廣告狂想生物》。圖／台北國際書展

維猜指出，自作公司創立初期並非以成立廣告公司為目標，而是單純希望進行內容創作。當時團隊認為傳統廣告形式過於制式，因而選擇從 YouTube 頻道起步，在影音平台尚未被視為產業的年代，自行開闢創作空間，逐步發展出獨具風格的敘事方式，最終才進入商業廣告領域。

座談期間，維猜也展示多支代表性廣告案例，其中飲料廣告「青春就該瘋一場」在泰國引發廣泛討論。該作品跳脫過往對青春的單一想像，以更貼近年輕世代日常的視角切入，成功打破傳統熱血、口號式的廣告框架。

談及青少年廣告的創作挑戰，維猜指出，市場上多半僅存在兩種刻板呈現，一是色彩繽紛、充滿熱血的青春形象，另一則是過度乖巧、循規蹈矩的模範生樣貌。然而他觀察，真正佔多數的年輕人，往往是「坐在教室中間、不特別顯眼，甚至翹課老師也不一定會發現的那一群」，卻長期未被廣告真正理解與對話。

圖／台北國際書展

維猜表示，在製作「青春就該瘋一場」時，創作過程中曾多次與客戶溝通甚至爭辯，堅持捍衛創意立場，並不斷向客戶強調，廣告的理解對象並非企業本身，而是其欲溝通的年輕族群。最終成品播出後，在泰國社會引發高度討論，許多年輕觀眾表示，首次在廣告中感受到被理解與共感。

此外，現場亦分享一支航空公司飛往日本福岡的廣告案例。維猜說，團隊從「福岡＝大自然、芬多精、滋養」的意象出發，將旅程轉化為具象的「福岡乳霜」，以視覺敘事呈現上班族在繁忙生活中，透過旅行為身心充電的想像，成功將抽象感受轉化為清楚易感的創意概念。

維猜指出，創意的核心並非迎合所有人，而是精準理解對話對象，並給予創作者足夠的空間與信任。他認為，唯有讓創作者說出屬於自己世代的語言，廣告才能真正產生影響力。

圖／台北國際書展

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

