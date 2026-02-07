2026台北國際書展／台灣海洋文學作家夏曼．藍波安以大海為中心，書寫父子關係

圖／台北國際書展

夏曼·藍波安的作品中以達悟族海洋民族的身份，在大海與島嶼之間，紀錄來回浮沉的生命經驗。今日(2/6)在台北國際書展黃沙龍，邀請到夏曼·藍波安來分享他眼中的海洋世界。現場座位全數滿席，聽眾仍不斷湧入，最終站滿整個沙龍會場，只為聆聽這場講座。

夏曼·藍波安開場時表示自己還特別穿了新衣來演講。他說道：「海洋是我的母親，教我如何活著及謙卑。大海不是你想像的樣子，文明教我們征服海洋，而祖先則是教我們敬畏海洋。」他分享自身經驗，年輕時就覺得念書是一件非常困難不容易的，他是不會考試的人，落榜數次，後來考上大學後也沒人恭喜：「我的創作都是冷海拉我進去寫出來的，背後很多辛酸故事。」

他提及當時當完幾年的老師後就拒絕上班，回到蘭嶼浪漫到只顧著潛水、抓魚。從小聽過父親、祖父的故事，才意識到這片土地以及自我跟海洋的連結。他說：「蘭嶼的海很黏人，會黏著你的靈魂。」因為大海給了他太多知識與啟發，過去台灣文學從未有過大海，有一次他穿著潛水衣在出版社外面，聽到有人誇獎他的作品：「這個人寫台灣的海寫得比台灣人好。」原來達悟族名字被誤認成外國人，讓他一直到現在都還記憶猶新。

今年初他的紀錄片《大海浮夢》上映，目前持續播映中，有觀眾透露自己已經看了六次。這部紀錄片不以他夏曼為名，陳述的是民族智慧、殞落的父子關係，當父子一起造船、補飛魚，如何從中修補親子關係。不只是看大海，也看見原住民部落社會文化呈現，還有父子之間的情感矛盾。他很開心紀錄片能上映這麼久：「很多觀眾已經看到把我當成朋友了，並沒有抬舉我，對我來說很踏實。」

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

圖／台北國際書展

