2026台北國際書展／「不是心靈雞湯，還有憂鬱」許瑋甯新書《寫進時間的故事》赤裸記錄人生軌跡

知名演員許瑋甯，出道至今演藝事業從電視、電影橫跨至舞台劇，不僅事業成績亮眼，近年在生活中也昇華成為母親，她的新書《寫進時間的故事》今日(2/6)出版，於台北國際書展舉辦新書發表會。《寫進時間的故事》收錄許瑋甯十年內最坦誠的文字，以輕柔真摯的筆觸，紀錄生活中的光與影，透過57篇文字及百張影像，拼湊出屬於她自己的生命旅程。

活動現場座無虛席，吸引上百位讀者影迷參與，許瑋甯開場便熱情招呼：「謝謝你們來排隊，我也愛你們。」她分享才剛打開新書細細品味感受，覺得好像蠻透明的。書本累積許瑋甯過去十年日常，除了演員角色的功課，還有日常生活的碎片，她坦言其實還有很多細節跟角色都沒有收錄進去。觀眾也好奇是否有為電影《當男人戀愛時》的角色寫了日記，許瑋甯賣關子表示：「不能透漏太多，就請大家多多買書支持，一窺究竟了。」

《寫進時間的故事》。圖／聯經出版

《寫進時間的故事》這本新書不像是散文，比較像是許瑋甯的日記抒發，真實記錄了她生活當下的感覺及夢的預言，還有給家人的喃喃自語，非常赤裸真實。許瑋甯表示她從小就有寫日記的習慣，而且到現在都還留存著。回顧過去其實都在寫大同小異的流水帳，整理過程中才發現很有趣，自己的成長軌跡沒有太多的變化。反而是在寫新書時，才覺得自己要不要這麼誠實。：「我的書不是心靈雞湯，還是有憂鬱的部分。要誠實地面對，才知道怎麼走下去。我也會悲傷、難過，越是靠近黑洞越容易找到光明，希望能帶給讀者鼓勵以及希望的感受。」

書本除了文字，同時收錄了許瑋甯平常隨手拍攝紀錄的照片，她坦言其實很多照片因為年代久遠，畫素不好無法使用。她也分享一張從未公開的私藏照片，是去法國旅行，在酒吧一起跳交際舞的老先生，她笑說：「雖然很模糊，但是我關起門來對自己說的話，很真摯的心情。」

演員許瑋甯在書展開講宣傳新書《寫進時間的故事》。圖／台北國際書展

演員許瑋甯在書展開講宣傳新書《寫進時間的故事》。圖／台北國際書展

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

