2026台北國際書展／蔣萬安市長現身！從AI到電影科普 18本選購書單公開

書展第二天，台北市長蔣萬安一早現身台北國際書展，參加「寫臺北」年度書奬頒獎典禮暨《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》新書發表會後，隨即逛展選書。他特別參觀了泰國主題國館，挑選了AI科技、台灣文學、電影及科普等多元書籍，展現親和力，並不時與圍觀民眾合影。最後，他在童書主題館完成了一份屬於自己的閱讀書單。

蔣市長沿途參觀了泰國主題國館、聯經出版、大塊文化、文訊、洪範、爾雅、遠見天下、臺大出版中心、讀書共和國、時報文化及城邦文化。他巧遇不少學生與民眾，熱情互動、合影留念，展現十足親民魅力。

★蔣萬安市長選書

1.《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》。作者：水瓶子等。

2.《樹可能記得（枝葉繁茂版）》。作者：Ballboss；繪者Ballboss。

3.《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》。作者：野島剛；譯者：鄭天恩。

4.《失控的焦慮世代》。作者：強納森‧海德特 Jonathan Haidt。

5.《怎麼辦，怎麼辦呢？》。作者：幾米。

6.《無盡之愛：站在總統身後的那對夫婦，與他們親歷的60年代白宮風雲》。作者：桃莉絲．基恩斯．古德溫 Doris Kearns Goodwin。

7.《2050科技與商業藍圖—未來學家凱文・凱利預言10000天後的世界》。作者：凱文．凱利（Kevin Kelly）、吳晨。

8.《從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》。作者：史欽泰、陳添枝、吳淑敏。

9.《10歲開始學AI》。作者：羅絲．霍爾、瑞秋．佛斯。

10.《臺灣影形力──六個尋找電影的跨域影像藝術》。作者：孫松榮。

11.《這裡不簡單1-3套書：1.不簡單的棒球場2.不簡單的國際機場3.不簡單的歌劇院》。企劃：小木馬編輯部；文：黃健琪、王致凱，吳子平、張家榮。

12.《基礎建設全圖解：秒懂STEM！160張精緻彩圖、50組關鍵詞，掌握超厲害人造設施的運作原理》。作者：格雷迪．希爾豪斯（Grady Hillhouse）。

13.《新加坡大戰略—小國的政治、經濟和戰略之道》。作者：洪清源。

14.《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》。作者：溫若喬。

15.《十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）》。作者：張靚蓓。

16.《共同知識》。作者：史迪芬．平克(Steven Pinker)。

17.《繼承經濟》。作者：伊麗莎．菲爾比(Eliza Filby)。

18.《地圖即政治？》。作者：威廉．藍金(William Rankin)。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

