2026台北國際書展／「我不自耗只解決問題」吳淡如40年來首次書展開講 以人生歷練幻化投資心法

吳淡如出道多年，不只斜槓多重身分，從主持人到作家、Podcast自媒體，創下許多驚人紀錄。她的新書《財商：不費力才會贏》不以艱澀難懂的專有名詞教戰讀者，而是以人生觀來看待投資理財。今天於台北國際書展主題廣場，與時報文化出版公司董事長趙政岷，共同以自身的人生歷練，轉換成理財的必勝心法。這是吳淡如40年出書以來第一次來到台北國際書展開講，現場座無虛席。她開講前表示自己是I人寧願在家養貓、種花，對於這樣的公開講座還是有些膽怯，還笑說這可能是最後一次。

不過她大方分享自己的「最適解」。從寫書寫了8年，到30歲成為暢銷作家，之後做電視節目趕上傳統媒體，而後進入了新媒體世界，每每都趕上不同階段的黃金年代。吳淡如說希望自己把人生花在自己想做的地方。於是從文學到商學，到投資理財，一切都是從看人生開啟。不只要從觀念到邏輯理論先改變下手，還要具備長期眼光並擴展視野。

書名《財商：不費力才會贏》

作者：吳淡如

出版社：時報出版

出版日期：2026/01/20

吳淡如分享當時剛開始做Podcast時，被酸說是過氣藝人來蹭自媒體，她不自耗決定日復一日「日更」來展現自己的決心。如今六個年頭過去，創作出上千集的節目，Podcast《人生實用商學院》下載量破十億五千萬，為了寫書還拿了個歷史博士。她說：「我不自耗只解決問題，不為了別人的期望所做。」其實理財跟人生一樣，永遠不會知道自己能活多久，要將自己定義成馬拉松跑者，堅持並堅定地跑著。

吳淡如說：「從現在慢慢開始，總比沒開始好。」因為跟小孩賭氣，覺得唸書有什麼難的，而去唸了兩個博士學位。她自信地說：「如果我失敗了那也沒有關係，我又沒有什麼好失去的。」就像她2007年開始投資日本房地產，自己算過投資報酬率，大概9年就可以回本，如今她有自己的餐廳、便利商店，以時間證明自己，不以短期為目標，她笑稱自己是長期主義者：「人生就是以長期為目標，就看你要不要有決心。」

最後吳淡如分享從小的生長環境，透過大量閱讀，還把自己的故事投稿國語日報，被刊登的那天覺得世界很不一樣，相信自己未來能成為作家。雖然是在踐踏、打壓中的環境長大，但吳淡如以自己的人生歷練，加上善念以及不斷地改變。最後她跟觀眾分享投資與人生觀念：「不要害怕沒有人走過的路，如果走錯那就往回走吧。永遠可以再站起來。」

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

