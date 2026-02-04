2026台北國際書展／總統賴清德今年讀什麼？匯整4大出版社21本書單一次看

琅琅悅讀／ 台北國際書展
總統賴清德昨(3)日蒞臨2026台北國際書展，鼓勵閱讀，並以身作則選購不少書單。圖／取自賴清德＠chingte臉書貼文
總統賴清德昨(3)日蒞臨2026台北國際書展，鼓勵閱讀，並以身作則選購不少書單。圖／取自賴清德＠chingte臉書貼文

昨(3)日蒞臨2026，在李遠部長、潘孟安秘書長、吳思瑤委員偕同下，參訪書展內多諸多展位購書。

賴清德總統2月3日書展蒞臨書展開幕典禮現場。圖／台北國際書展

每年總統閱讀書單都備受關注，今年賴總統書單依然展現了對台灣本土出版的高度重視。不只有野球歷史，還有「台灣感性」元素，書單包含台灣文學、在地文化與對民主政治反思議題關懷。除了，在臺漫館選購書單引起討論之外，以下編輯匯整4大出版社公布結帳書單，加碼21本總統書單提供給愛書迷參考選購。

以下匯整22本總統書單

書名｜作者

大塊出版與大辣出版：７本

《循環在有無之間》，作者：何壽川。

《三隻腳的食蟹獴與巨人》，作者：。

《請支援搜尋》，作者：溫約瑟。

《敵人》，作者：大衛．卡利。

《「發現太平洋抹香鯨」 三部曲》系列：

《台灣π》，作者：廖鴻基等, 花蓮縣福爾摩沙協會。

《海洋台灣新地標 》，作者：廖鴻基等。

《浮島》，作者：廖鴻基等著/花蓮縣福爾摩沙協會策畫。

聯經出版：５本

《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》

《青色之花》

《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》

《突破極限的信念「陳傑憲」：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白（限量典藏「日常私服小卡組」）》

《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方（文學讀本及伴寫手冊）》

聯合文學：３本

聯合文學出版社總編輯周昭翡在社群分享與總統相見歡過程，以及推介總統選購的3本書單：

《所在》，黃明峯。

《山爺》，黃春明。

《撒旦的探戈》，作者：卡勒斯納霍凱‧拉斯洛(Krasznahorkai László)，譯者：余澤民。

前衛出版：６本

《槍聲（經典版）》，作者：胡長松。

《哭聲（圖像版）》，作者：李喬, 阮光民。

《告密者（圖像版）》，作者：李喬, 曾耀慶。

《祝你快樂：魏廷朝給孩子的信》，作者：陳俊愷、陳榮聲、王皓中、周馥儀、呂亭詠、巫秀淇。

《民主台灣一百年：跨世紀的民主運動》，作者： 姚嘉文。

《台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思》，作者： 王家軒, 呂苡榕, 周聖凱, 林運鴻, 謝孟穎。

展覽資訊：

2026第34屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2026

閱讀泰精彩
展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）
展出時間：
2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00
2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00
2/8(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

