2026台北國際書展／《七月爍爁》作家林俊頴以史重構家鄉記憶、設計師高鵬翔挖掘活版印刷工法

第34屆2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世貿中心一館舉行，首日講座即相當精采！台北國際書展大獎小說類首獎作者林俊頴和金蝶獎讀主高鵬翔，兩人皆透過作品，展現回望歷史的高度與深度，講座精彩萬分。

林俊頴邊創作 邊重新認識家鄉

榮獲「2025台灣文學獎金典獎年度大獎」，今年也是台北國際書展大獎首獎的小說《七月爍爁》，作者林俊頴於書展期間舉辦書展大獎講座，分享創作歷程。林俊頴表示：「這本小說是一部用書寫回報給家鄉的作品」，來到書展分享，是希望讓讀者知道故事從何而來，也期待能與寫作者分享自身的創作方式，拋磚引玉。

談及寫作源頭，林俊頴回顧兒時祖母口中的故事給他最多啟發。他表示，來自北斗小鎮大戶人家的祖母，有一肚子的故事，可以慢慢說給自己聽。這些敘事在他心中種下種子。林俊頴也坦言，自己十歲時便離開彰化，對家鄉的理解其實相當片段，多半只是祖母所述一些吉光片羽的東西。也因此，他在創作過程中，進一步透過地方誌與史料，重新認識家鄉過往的生活方式、風俗、信仰與疾病，讓小說得以在虛構與真實之間，回應個人記憶與地方歷史。

作者林俊頴。圖／台北國際書展

林俊頴現場舉出《北斗鎮志》等地方文獻，與聽眾分享自己對家鄉的理解，以及書寫過程中的發現，從土地、家族到務農社會的生活節奏，一步步勾勒出小說中「斗鎮」的樣貌。他也提到：「在一個地方待久了，記憶自然會累積下來。」這樣的記憶累積，成為小說書寫時的重要養分。

講座過程中，林俊頴也時不時穿插台語俗諺，描述家族記憶與生活片段，台下聽眾不時點頭回應。他分享，《七月爍爁》正是在長時間研讀史料的過程中逐漸成形，透過雙時間線書寫，一方面修補自己對家鄉的認識，也讓自己在時間飛快流逝的感受中慢下來。林俊頴最後也提醒寫作者，不應輕易將小說與虛構劃上等號，反而應將故事立於真實的世界之上，才能為創作保留更大的空間與底蘊。

金蝶獎得主設計師高鵬翔 挖掘活版印刷工法

金蝶獎得主高鵬翔書展首日也蒞臨台北書展開講，帶來活版印刷的鮮活知識。他從接觸活版印刷的緣起開始談起，除了講述推廣的心路歷程，更在過程中體認到這項技藝「即將消失」的事實，因此有了「使命感。」現場高鵬翔不僅分享各種影像紀錄，還展示了「活版盒」的實物，甚至連老師傅都親臨現場！

高鵬翔談到他前一本書參考了「活版盒」的設計，看起來很厚，實則只有少少12頁，然而紮實內容仍獲金蝶獎肯定。他打趣說，因為心懷愧疚才有後來的《臺灣活版時代》。除了紀錄這項技藝的各位師傅之外，高鵬翔還特別提到探訪台鐵票務中心的秘辛。

此外，他深入淺出地講解各種工法及設備，還談到疫情對產業的打擊，且不藏私地分享書籍的設計思考以及關於印刷廠的各種小故事，當中更有一段由活版印刷牽起的台日、台港間動人情誼，精彩豐富且有趣的內容讓觀眾聽得十分入迷。

