台北當代藝術館 2026年度計畫：歡慶25歲10檔特展熱鬧登場 2027將閉館整修三年

台北當代藝術館（以下簡稱當代館）今年迎來25周年，持續推動當代藝術的多元實踐與公共對話。回顧2025年，當代館於館內推出多檔主題展覽，從藝術純粹性的探索、災難與共生議題的反思，到臺灣極具代表性的藝術團體「豪華朗機工」十五周年個展，整體成果豐碩。同時，國際合作展「三廳電影—總體敘事」與「破浪之際的臺灣：過去與未來的前線」亦持續於哥倫比亞及匈牙利展出中，穩健推進與國際藝術機構的深度交流。

展望2026年，當代館將聚焦藝術團體的集體能量、新世代的數位感知、以記憶為切角的共創實驗、美術館的未來展望，以及社區日常風景的探索，策劃4檔主題展與1檔街區藝術計畫，並於MoCA Studio實驗展場與MoCA Video影像聚場推出10檔展覽。

主題策劃展

延續「宇宙寫生—豪華朗機工個展」討論藝術團隊合作共創的脈絡，2026年首檔大展「凹陷： 我們的團體生活」邀請藝評人簡子傑擔綱策劃，回顧2000年後臺灣當代藝術團體的生成、消散與其所留下的影響，展覽以「凹陷」作為關鍵詞，指向藝術團體在藝術史中短暫卻閃爍的存在狀態，也揭示個人創作光芒往往奠基於團體生活的背景之中，探討藝術家在團體與個人、局內與局外之間的流動位置，並延伸至當代社會中普遍存在的疏離感與觀看距離。展覽不以團體作為標籤，而是透過作品，讓那些隱而未顯的集體生活經驗得以被重新看見。

自2021年展開的青年藝術計畫，歷經五年的累積與深化，持續為青年藝術工作者提供實踐與發聲的場域。2026年將於5月推出雙主題展覽，一樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」由朱峯誼擔任策展人，聚焦新世代藝術家如何運用影像與數位技術，回應個人文化經驗與對生命、宇宙的想像，並透過多元媒材操作，呈現感知、創作與信仰之間的交織關係。二樓展區「記憶的囚徒困境」由策展人王叡栩策劃，從「囚徒困境」的概念出發，探討在影像、資料與敘事高度被技術化的當代，人們如何在不確定中選擇保存與遺忘。展覽不只是關於記憶的展示，也邀請表演藝術領域的藝術家進行共創實驗，將展場化為一個仍在發生中的記憶場域。

年末壓軸主題展「我們將再見的地方」（暫名）由當代館展覽組策劃，從館內工作者的視角出發，以三個面向來回應美術館舍在整修前夕、組織與節奏同步轉換的關鍵時刻，分別是「集體記憶與空間記憶」、「不可見的勞動」與「公共性作為實踐」，展覽同時也向觀眾提問：當美術館再次開放時，我們希望成為一個什麼樣的公共空間？ 這是一份留給未來的備忘錄，也是一場在暫別之前，與彼此、與這座城市進行的溫柔對話。

2026街區藝術計畫：在城市縫隙中重新感知

當代館一年一度與社區鄰里合作的展覽內容將於9月推出街區藝術計畫「是誰躲起來了？」，由賴佩君擔綱策劃，以「捉迷藏」般的趣味視角，引導觀眾在日常風景中尋找發現那些悄然躲藏的生命蹤跡，重新建立與萬物的感知連結。同時，當代館與建成國中的館校合作成果亦將於街區藝術計畫中呈現，回應短影音與手機紀錄成為日常表述方式的時代背景，邀請藝術家崔廣宇與建成國中教師共同帶領學生運用手機進行影像創作，挖掘埋藏於平凡日常中，令人意想不到的生活副本。

MoCA Studio 當代實驗展場

MoCA Studio為推動開創性與實驗性的當代藝術創作，提供國內外藝術家創作發表的平台，2月首先展出印尼藝術家娜塔莎．通蒂個展「陽剛神秘崩解，第二章：她筆下的怪物」，此為娜塔莎2024年榮獲哈恩內夫肯影像收藏基金會與米羅基金會合辦的「LOOP錄像藝術製作獎」後的成果呈現。「七日談—蔡咅璟個展」以浣熊之死為起點，結合繪畫、影像與陶藝，探討城市中動物介於自然與文明之間的生存狀態。「野草不服管」由陳斯吟擔任策展人，從植物的越界與蔓生出發，透過多位藝術家的創作，描繪在邊界收緊時代中，細微而持續的生命抵抗。

時序進入年末，MoCA Studio將推出一檔特別的展覽「在場．未完待續」（暫名），邀請策展人張美陵與館內志工共同展開一段開放的創作歷程，將日常參與中累積的觀察與感受，轉化為具體的藝術呈現。本展不僅關注最終成果，更著重於陪伴、勞動與情感累積的過程，藉此回應藝術與社會參與如何交織出公共價值，並突顯美術館作為共同體與公共文化場域的角色。

MoCA Video當代影像聚場

為推動影像藝術創作，MoCA Video於當代館廣場電視牆依序展出「24/7 全年無休—錄像游擊隊個展」揭示消費社會中的視覺權力，模糊藝術與廣告之間的界線；「見鏡非鏡—江定思個展」以書信形式連結不同地域，探討記憶與理智的建構；「We Flickered In and Out of History」與哥倫比亞波哥大現代美術館合作，呈現 Elisa Giardina Papa 新作，以地質與歷史交錯的影像敘事，回望邊界、主權與被遺忘的時間層次；「境未竟」由香港策展人李曉婷策劃，刻意擺脫線性敘事，將風景、歷史與個人經驗轉化為未竟的感知碎片；「叢前叢前—黃怡嘉個展」以幽默而荒謬的影像語彙，回應當代人面對身分、焦慮與生命課題的共同經驗；「2026關渡國際動畫節X台北當代藝術館─藝術串聯計劃」齊步推動國內外的動畫創作與影像視野。

25周年系列活動：在回顧與暫別之間，持續展開行動

2026年上半年，當代館將以系列活動歡慶25歲生日，透過周年創意商品，將跨越時空的記憶化為可被珍藏的具體片段；下半年則以古蹟繪本的出版為軸線，凝結場館與城市的時間層次，逐步收束節奏，在2027年閉館整修前，與觀眾進行一段溫柔而從容的暫別，為這段歷程留下深刻而美好的逗點。

25周年系列商品：將時間與空間化為收藏

當代館以「時間」為概念推出全新系列商品，從古蹟建築中的「圓拱」元素作為設計靈感，透過多重圓弧的疊加與交會，將靜態的建築曲線轉化為具有流動感的視覺形式，象徵25年來多元藝術在此匯聚、延續與暫別的軌跡。

保溫瓶身的設計以連續拱門圖形呈現空間延展，搭配日夜意象的色彩變化，呼應當代館走過25年的時間流動；托特包與原子筆則以多款撞色設計，象徵多元視角與創造力的交會，並於細節中融入「暫停鍵」與「播放鍵」符號，隱喻當代館即將迎來步伐的調整，但暫停之後，仍將以新的能量再次啟動。

25周年古蹟繪本出版：以閱讀凝結時間

迎接25周年，當代館特別策劃古蹟繪本出版計畫，預計於9月全國古蹟月推出。繪本由藝術家王春子擔任作者與繪者，吳孟寰擔任美術設計，並委由典藏藝術家庭（小典藏）出版發行，透過繪本形式，呈現當代館的歷史沿革、建築特色與展演精神。以親近、易讀的敘事方式，引導讀者認識這座由古蹟轉化而成的美術館如何在不同時代中承載藝術實踐與公共文化角色，並讓美術館的空間特性與策展精神，得以跨越年齡與背景，被更多讀者理解與收藏，成為25周年記憶的另一種保存方式。

