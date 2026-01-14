松菸《Lycoris Recoil莉可麗絲展》台灣限定區必拍！聲優安濟知佳、若山詩音現身台北 歡慶海外首次展出
《Lycoris Recoil 莉可麗絲》自2022年播出後，以原創動畫在市場上創造亮眼表現，憑角色魅力、動作戲張力與細膩情感線掀起話題，並創下巴哈姆特動畫瘋首部突破700萬觀看的原創作品紀錄。作品後續更推出衍生小說，拓展世界觀，使其人氣持續攀升。本次由木棉花國際主辦，西瓜皮育樂合作之《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》將動畫經典場景、角色細節與幕後製作魅力，濃縮成為一場沉浸感十足的體驗。
本次展覽以作品核心場景「LycoReco 咖啡廳」作為開頭，依動畫原畫比例重現櫃檯、窗格與室內氛圍，從牆面配色到擺設都忠於原作。粉絲踏入即能感受到千束、瀧奈的日常與任務之中，而最強駭客Walnut的壁櫥工作站，也以立體造景呈現，忠實還原動畫中場景。
逛書店
重回經典的場景——備受日本粉絲備受喜愛的「水族館場景」，以大型投影創造深海氛圍，結合光影變化音效，讓觀眾能走入畫面之中，重溫那段經典瞬間。
本次展覽除了引進在日本廣受粉絲喜愛的夏威夷區等展覽內容外，還包含首次於海外展出的角色等身壓克力立牌等。
完整展區仍保留多項驚喜尚未公開，例如串連千束與瀧奈的故事和細節滿載的DA總部場景，以及製作團隊繪製的精美簽名板等內容，將在開展後由粉絲親自揭曉。此外台北站更特別打造「台灣限定拍照區」，讓粉絲能拍出專屬於台北站的紀念照。
主辦單位也於1月9日特別邀請《Lycoris Recoil 莉可麗絲》動畫聲優——「錦木千束」安濟知佳與「井之上瀧奈」若山詩音，現身出席展覽開幕活動，兩人也共同完成啟動儀式，為展覽獻上祝福。
對於在日本廣受好評的《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》首次於海外亮相，兩位主角聲優亦表示表示感謝台灣粉絲長期的熱情支持，也期待觀眾能透過本次展覽再次想起作品的精彩內容。活動中，主持人也向兩位聲優提問，睽違兩年後再次因《莉可麗絲》來到台灣，是否有特別想與粉絲分享的心情？兩人也在輕鬆愉快的氛圍中回應，安濟小姐表示沒有想到這部作品可以能在台灣作為海外的起點跟大家見面，希望將《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的魅力介紹給更多世界上的人知道，若山小姐則表示很驚訝可以在海外跟大家見面，期待透過這次的展覽接觸到更多的觀眾及回響。兩位聲優的到來為開幕活動增添了滿滿的歡樂與互動回憶。
《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》將於1月10日至3月1日在松山文創園區南向製菸工廠登場，一起走入《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的世界，留下屬於自己的珍貴回憶吧！更多活動資訊請至木棉花官方FB粉絲團查詢。
展覽資訊
《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》
日期：2026/01/10 (六) - 2026/03/01 (日) 每日10:00-18:00
地點：松山文創園區 南向製菸工廠 1F
官方FB粉絲團
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言