科教館《葬送的芙莉蓮特展》為動畫第二季暖身！寶箱怪、流星雨、勇者欣梅爾雕像等你來回顧

以「打倒魔王後的旅程」為題、引發熱烈討論的動畫《葬送的芙莉蓮》主題展覽「葬送的芙莉蓮展」，於即日起於國立臺灣科學教育館七樓東側特展區盛大開展。本展獲日本官方授權，由木棉花國際與時藝多媒體共同呈現，透過場景裝置與多段經典影像，讓觀眾能近距離回味作品中感動人心的橋段，以及角色間深厚的羈絆。

《葬送的芙莉蓮特展》中流星雨名場面。圖／木棉花提供

現場觀眾置身於勇者一行人的旅途，不只能與角色合影，更能從各種角度欣賞作品世界的細節。隨著動畫第二季即將開播，本次特展成為粉絲近距離感受作品魅力的最佳時機。

五大主題展區與亮點內容

《葬送的芙莉蓮特展》依動畫時間軸規劃五大主題區：「序章」、「全新冒險的開始」、「葬送的芙莉蓮」、「僧侶與鏡蓮華」及「一級魔法使測驗」。入口拍照區提供芙莉蓮與費倫的手杖、修塔爾克的戰斧，觀眾可挑選喜愛道具擺出經典姿勢留念。

《葬送的芙莉蓮特展》特展一隅。圖／木棉花提供

「序章」區以半世紀流星雨為靈感，展示芙莉蓮與昔日夥伴的故事，觀眾可在星光映照下重溫討伐魔王的旅程。「全新冒險的開始」展區介紹芙莉蓮與費倫、修塔爾克的新旅程，並設置勇者欣梅爾雕像拍照區，地面以蒼月草裝飾，增添故事感。「葬送的芙莉蓮」展區，則是以芙莉蓮與阿烏拉的對決為主題，設置巨大的「服從的天平」，配合動畫影像中的攻擊畫面同步照明，聲光交織、臨場感十足。

《葬送的芙莉蓮特展》特展一隅。圖／木棉花提供

精靈族的魔法使芙莉蓮芙莉蓮與費倫和修塔爾克共赴冒險旅程。圖／時藝多媒體

重現動畫中經典名場面。圖／時藝多媒體

《葬送的芙莉蓮特展》勇者欣梅爾雕塑１：１還原。圖／木棉花提供

「僧侶與鏡蓮華」展區，開始圍繞芙莉蓮身邊今昔戰友們的故事說起，包括展示僧侶贊恩、武僧克拉福特及矮人戰士弗爾爺爺的故事，重現芙莉蓮從欣梅爾手中獲得鏡蓮華戒指/獲贈禮物的難忘時刻，吸引粉絲在此駐足拍照。「一級魔法使測驗」展區，回顧芙莉蓮與費倫的考試挑戰，並設有「挑戰寶箱怪！」拍照區，親自體會芙莉蓮驚呼「好黑！好可怕！」的經典畫面。此外，還有比照日本展覽特設的問答遊戲，挑戰觀眾的魔法知識，答對則可獲得限量角色明信片一張（7款隨機發送）。

重現浪漫經典橋段：芙莉蓮心中最深刻的羈絆──勇者「欣梅爾」為單膝下跪為她戴上花圈戒指。圖／木棉花提供

《葬送的芙莉蓮特展》特展一隅。圖／木棉花提供

「挑戰寶箱怪！」拍照區。圖／時藝多媒體

《葬送的芙莉蓮特展》。圖／木棉花提供

《葬送的芙莉蓮特展》特展一隅。圖／木棉花提供

限量娃包套票成焦點，與娃娃共赴冒險之旅

本次展覽特別推出芙莉蓮「預售娃包套票」，開售前即引發高度詢問，購買套票的粉絲可帶著芙莉蓮娃娃一同參觀展覽，重溫動畫中的經典旅程。展覽自即日起至 4 月 6 日，把握機會，再次踏上那些令人難忘的冒險記憶。展覽當日票於即日起於現場售票亭、時藝官網、ibon、Kkday、Klook、udn等各大通路熱烈販售中。更多展覽相關資訊，請關注展覽官方粉絲團。

圖／時藝多媒體

圖／時藝多媒體

展覽資訊 葬送的芙莉蓮特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側特展室

展覽日期：2026/1/3（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

票價：480元/人，現場優待票：450元/人，現場特惠票：240元/人

詳情：展覽官方粉絲團

《葬送的芙莉蓮特展》即日起至4月6日在科教館奇幻登場。圖／時藝多媒體