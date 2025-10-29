Pinkoi瘋設祭10週年規模升級！首次引進音樂喜劇等舞台活動11/7-9陪你逛爆設計品牌

Pinkoi瘋設祭(Pinkoi Design Fest）邁入第十年，近年結合市集、策展、舞台活動，邀請亞洲六地設計品牌齊聚台灣，已然成為一個超大型的年度亞洲設計盛會。Pinkoi瘋設祭十周年特別企劃，用三日帶你星球漫步！不僅活動規模超過往年2倍，還邀請設計師以星球主題開發新品、規劃策展。Pinkoi統整3個理由絕對不能錯過，「超盛大」集結台灣、香港、日本、韓國、泰國、澳洲等六地530間設計品牌、「超划算」提前預購與10位插畫家星球吊飾即享專屬通道及設計師私房歌單、「超驚喜」跨界舞台活動，活動現場可以聽音樂喜劇、做無聲藝術瑜珈、DJ帶來的咖啡清醒派對，期待透過全方面的體驗，讓每個人都透過設計，活出自己的理想生活樣貌，今年Pinkoi瘋設祭將於11月7至9日，於圓山花博爭豔館盛大開展，邀請大家歲末狂歡，把心有所屬的設計小物帶回家！

2024 Pinkoi Design Fest 攤位圖（圖：Pinkoi）

530+設計品牌盛大齊聚！上百間海外品牌強勢登陸

Pinkoi從2015年品品市集到瘋設祭，每年都擴大邀請亞洲各地的設計品牌，近年更搭配獨特的企劃讓好設計實現消費者的理想生活。今年以「星球漫行，只想與眾不同」展開限定活動，超過530間設計品牌齊聚花博爭艷館，其中130間海外品牌，橫跨日本、韓國、泰國、香港、澳門等地，規模再創新高。並規劃六大主題展區——時尚星環、居家生活、星空廚房、插畫角色、文具漫遊、親子工坊為主軸，邀請觀眾以探索者的心態，走進亞洲設計的多元宇宙，並找到讓自己與眾不同的設計。

Pinkoi精選10個你不容錯過的寶藏品牌，讓你一定要留時間來逛逛。首次來台灣開設快閃店的日本新銳品牌TUCKSHOP，以年輕圖騰詮釋街頭語言是日本GenZ的心頭好；來自香港的syzygy以俐落訂製女裝為主，為大眾帶來與眾不同的日常服飾讓人愛不釋手；韓國Pola at home用質感陶盤勾勒家的溫度，精釀可樂品牌CRAFT COLA hour、TOBA TOBA、muica，更是以水果、茶飲重新再詮釋可樂的風味；如果喜愛走進插畫家的小宇宙，日本人氣角色胡子碰碰、文青插畫WHOSMiNG、可愛牙齒角色hanomanga（歯の漫画）、香港療癒系插畫dodolulu也都出席了這場盛會。

超盛大！530+設計品牌齊聚，130間海外品牌來台，10個錯過後悔的寶藏品牌！（圖：Pinkoi）

10個熱門插畫家星球聯名吊飾，不僅享專屬通道還可以獲得優惠劵

年度亞洲設計盛事Pinkoi瘋設計(Pinkoi Design Fest)即將登場！為了呼應十周年「星球漫行」主題，Pinkoi今年特別邀請十位人氣插畫家創作紀念吊飾，分別是來自泰國的ease around、日本的胡子碰碰、hanomanga（歯の漫画）、香港的Ilovemyselfself、台灣KINGJUN、方坊、Tabbi、Better days日耀堂、唐葫蘆姑娘、doudle studio，插畫家為角色打造專屬星球舞台，有的角色身著太空服、有的跳起外星舞蹈、或者直接變形成為搞怪星球，每個都讓人愛不釋手。現在購買星球聯名吊飾，可享有三大限定福利：單日專屬快速通道（如遇排隊人潮，可憑票券快速入場）、獨家星球聯名紀念吊飾、市集優惠券。即日起於Pinkoi線上8折預購中（售價250元，現場售價320元）。

超划算！十個插畫家星球聯名吊飾，不僅享專屬通道還可以獲得優惠劵（圖：Pinkoi）

Pinkoi Design Fest 星球聯名紀念吊飾-2（圖：Pinkoi）

Pinkoi Design Fest 星球聯名紀念吊飾-2（圖：Pinkoi）

跨界舞台企劃：市集也能聽音樂喜劇、做無聲瑜珈、開清醒派對！？

Pinkoi瘋設祭在場內以設計延伸至生活，打造超驚喜的5場跨界舞台活動，不僅能夠聽到音樂喜劇新星的怡岑帶來幽默的經典段子，由DJ教父林貓王帶來歐美流行的Coffee Rave清醒派對、人氣團體REALFAKE帶來《直男研究所》即興Podcast演出、寶島製造創辦人牛寶賢豐富精彩且有趣的跨界行銷分享，瑜珈老師Nana與無線耳機品牌Soundhush，邀請觀眾戴上耳機進入靜謐世界，在音樂及老師引導下同步進行瑜珈與繪畫，讓身體與色彩共振，完成一場從外在節奏到內在平靜的新體驗。即日起舞台體驗券享8折優惠，350元就可已為自己預約一個充實的周末！

超驚喜！跨界舞台企劃，想不到可以在市集聽音樂喜劇、做無聲瑜珈、開清醒派對吧！（圖：Pinkoi）

Pinkoi Design Fest 十周年設計能量全面綻放

Pinkoi Design Fest不只是市集，更是設計與生活的交會點，我們希望透過多元主題、跨界舞台與設計師合作，讓大眾在設計中找到生活的美好啟發，Pinkoi Design Fest將於11月7日至9日於圓山花博公園爭艷館盛大登場，邀請所有熱愛設計的人親身走入Pinkoi Design Fest，與Pinkoi一起探索設計如何讓生活「宇宙不同」。另外，也提供公布展區平面圖，讓大家提前安排動線與鎖定心頭好設計師攤位，歡迎大家提前購足聖誕禮物，滿載而歸。

Pinkoi Design Fest 全區地圖（圖：Pinkoi）

10大不能錯過設計品牌 從潮流服飾到療癒插畫公仔，搶先看今年Pinkoi瘋設祭10大必逛設計品牌！ 品牌名稱｜攤位編號｜品牌介紹 ● TUCKSHOP｜F-019

來自日本的潮流品牌，以年輕圖騰詮釋街頭語言。 ● syzygy｜F-043

來自香港的輕訂製服飾品牌，目的是為大眾帶來與眾不同的日常服裝。 syzygy（圖：Pinkoi） ● Pola at home｜G-070

來自韓國的質感陶盤，勾勒出家的溫度。 Pola at home（圖：Pinkoi） ● CRAFT COLA hour｜E-002

精選日本各地品牌的虛構手工精釀可樂店，根據顧客的喜好與風味，引導出美味的喝法。 CRAFT COLA hour ● TOBA TOBA COLA｜E-024

鹿兒島喜界島的夫婦生產高純度手工精釀可樂，主要使用的是本地的柑橘和島上的蔗糖。 TOBATOBA（圖：Pinkoi） ● muica｜E-017

以日本茶製作可樂，漸興起並擴散的「手工可樂（Craft Cola）」文化，其背後的核心並不僅僅是飲料本身，而是一種想要在生活中扎根，創造全新日常的態度。 muica（圖：Pinkoi） ● 胡子碰碰｜I-001

日本插畫家金澤信所創作的療癒系角色，是一隻有著圓圓大眼睛、鼻子下有鬍子、頭上戴著橘色貝雷帽的黃色小狗。 胡子碰碰（圖：Pinkoi） ● WHOSMiNG｜I-113

Ming是台灣插畫家也是設計師，WHOSMiNG是其成立的個人品牌。作品以設計、插畫及手寫字被大眾所認識。 ● hanomanga歯乃漫画｜I-069

齒の漫画，是來自日本的一個以兩顆牙齒為主角的溫馨喜劇漫畫。 hanomanga歯乃漫画（圖：Pinkoi） ● dodolulu｜I-104

來自香港的dodolulu以輕柔的水彩風格描繪人物，筆下的女生是慵懶的、優雅的、調皮而安靜的。

dodolulu（圖：Pinkoi）

關於 Pinkoi Pinkoi是亞洲跨境設計購物平台，擁有來自世界各地的優質設計師群，提供超過200萬件的獨特設計商品，堅持用好品味、客製化的獨特設計，實現每個人的美感生活，也讓每個送禮時刻更加獨一無二。2011年8月成立至今，致力於經營台灣、日本、泰國、中港澳、美加及其他國際市場，期望讓亞洲迷人的好設計在全世界散發光芒，創造讓生活更美好的設計生態圈。

2024 Pinkoi Design Fest 入口票亭（圖：Pinkoi）

展覽資訊： 2026 Pinkoi瘋設祭 Pinkoi Design Fest

活動日期：2025 年11月7日（五）— 11月9日（日）

活動時間：每日10:30-19:30（19:00為最後入場時段）

活動地點：圓山花博公園爭艷館

入場方式：下載並登入Pinkoi APP即可入場

Pinkoi Design Fest 主視覺（圖：Pinkoi）