桃美館獲繆斯創意獎5項殊榮、金點設計獎3項肯定　策展量能備受肯定

桃園市立美術館致力於桃園藝術的發展，融合城市底蘊與國際視野，成為推動藝術文化的重要基地，旗下的橫山書法藝術館和兒童美術館分別在2021年10月及2024年4月開館，自營運以來，即以出眾的表現深獲各界喜愛，2025年再度獲得國內外重要獎項肯定。2025年由美國國際獎項協會（International Awards Associates, IAA）主辦的「繆斯創意獎」（MUSE Creative Awards）公布獲獎名單，桃園市立美術館所策劃的展覽共榮獲1白金、3金與1銀榮耀，展現跨域策展與數位創新的豐沛能量；橫山書法藝術館則獲得3項「金點設計獎標章」的肯定。

繆斯獎是全球設計與創意領域的重要指標獎項，表彰具創新與美學價值的優秀作品。今年桃美館於「體驗與沉浸式—展覽體驗類」及「環境及永續類」項目中皆獲肯定，彰顯多元策展的專業實力，並以跨域融合為核心，打造符合當代趨勢的沉浸式藝術體驗，連結國際視野與在地文化。

得獎展覽包含：桃園市兒童美術館《長出一扇門的石頭》以互動體驗與參與式學習啟發兒童想像力，榮獲「體驗與沉浸式—展覽體驗類」最高榮譽白金獎；《新說小百科》從經典兒童讀物出發，以多元藝術形式展開跨世代知識對話，榮獲「體驗與沉浸式—展覽體驗類」金獎；與新加坡國家美術館合作的《在藝術中遇見大自然》聚焦自然與永續議題，榮獲「體驗與沉浸式—展覽體驗類」金獎及「環境及永續類」銀獎；橫山書法藝術館《當下．朱振南書藝展》則以近六十件書法作品展現書藝的當代表現力與時代性，榮獲「體驗與沉浸式—展覽體驗類」金獎。

《長出一扇門的石頭》獲「體驗與沉浸式—展覽體驗類」最高榮譽白金獎。圖片提供／桃園市立美術館；攝影／透島影業 《長出一扇門的石頭》獲「體驗與沉浸式—展覽體驗類」最高榮譽白金獎。圖片提供／桃園市立美術館；攝影／透島影業

《在藝術中遇見大自然》獲繆斯獎「體驗與沉浸式—展覽體驗類」金獎及「環境及永續類」銀獎。。圖片提供／桃園市立美術館；攝影／透島影業 《在藝術中遇見大自然》獲繆斯獎「體驗與沉浸式—展覽體驗類」金獎及「環境及永續類」銀獎。。圖片提供／桃園市立美術館；攝影／透島影業

此外，桃美館與當代舞團合作的VR計畫《入流》則於2024年獲得「體驗與沉浸式」VR金獎與「實驗互動」銀獎，該計畫以橫山書法藝術館建築為場域，結合舞蹈與書法藝術，打造沉浸式數位體驗，向國際展示書藝當代表現。

《入流》VR計畫曾獲繆斯金獎及銀獎。圖片提供／桃園市立美術館

金點設計獎則以「全球華人市場最頂尖設計獎項」為定位，期能提升全民對設計價值及設計美學的認知，共創美好生活品質。2025年橫山書法藝術館以《INKFINITY 翰墨無邊—國際書法名家邀請展》專書裝幀設計、橫山獎品牌塑造、和《當下．朱振南書藝展》榮獲「金點設計獎標章」肯定。

《當下．朱振南書藝展》展現當代書法美學，榮獲繆斯獎金獎。圖片提供／桃園市立美術館； 攝影／ANPIS FOTO王世邦 《當下．朱振南書藝展》展現當代書法美學，榮獲繆斯獎金獎。圖片提供／桃園市立美術館； 攝影／ANPIS FOTO王世邦

桃園市立美術館表示，這份榮耀屬於所有藝術家、策展團隊、設計與製作單位，以及全體同仁的共同努力，更要感謝觀眾一路以來的支持。未來，桃美館將持續深化在地文化與國際合作，推動美感教育、跨域藝術實驗與永續策展，持續展現藝術文化的豐沛能量。誠摯歡迎大家走進美術館，感受藝術的無限可能。

桃園市兒童美術館/橫山書法藝術館

◾開放時間：週三至週一09:30-17:00（週二休館）

◾門票資訊：未滿18歲及65歲以上免費參觀。全票100元，優待票50元，20張以上購票可享團體優惠。優待及免票資格詳官網

◾場館地址：

桃園市兒童美術館 桃園市中壢區高鐵南路二段90號

橫山書法藝術館 桃園市大園區大仁路100號