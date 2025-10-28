故宮國寶張大千〈廬山圖〉現身！南美館「福爾摩沙時代」展現台灣美術史藝術魅力

南美館年度大展「福爾摩沙時代」上週迎來迎來第三階段展出。本期最大亮點，莫過於眾所矚目的張大千〈廬山圖〉真跡，將到臺南公開展出。臺南市美術館自去年底向國立故宮博物院申請借展，如今〈廬山圖〉終於正式抵達府城，向南部觀眾展現張大千經典作品恢弘的藝術魅力。

張大千，〈廬山圖〉，藏於國立故宮博物院，現在移師至南美館2館展出。圖／南美館提供

百年淬鍊國寶級藝術

張大千先生〈廬山圖〉不僅是張大千晚年的潑墨潑彩傑作，更是存世最大的整絹繪畫，故宮博物院蕭宗煌院長表示，〈廬山圖〉為近代名家「五百年來ㄧ大千」張大千先生一生中尺寸最大的作品，同時也是他過世前的存世最大的整絹繪畫，堪稱是時代代表鉅作，技法精湛、氣勢磅礴，堪與歷代山水名家呼應、映照古今。

臺南市市長黃偉哲表示，〈廬山圖〉於民國108年2月由文化部核定公告為國寶，藝術史地位崇高，為大千先生融匯東西、超越古法的超級大作，更可謂自清末民初以來美術百年「現代化」歷程中的一大里程碑。此次能讓南部觀眾近距離欣賞大師的經典之作，感受張大千先生獨特的藝術魅力與創作氣勢，意義非凡。

故宮蕭宗煌院長親自介紹張大千的廬山圖。圖／南美館提供

張大千〈廬山圖〉為台灣國寶，藝術史地位崇高。圖／南美館提供圖／南美館提供

策展人白適銘教授表示，本展第一期曾展出國寶黃土水的〈甘露水〉與重要古物陳澄波的〈清流〉；本期則將推出重點作品〈廬山圖〉。前後兩期的展件相互呼應，不僅呈現臺灣美術在不同時代的發展脈絡與階段性變遷，也凸顯臺灣美術從自我探索到積極擁抱世界的歷史轉折，這段過程亦是臺灣美術史的重要轉折。

陳澄波，〈清流〉，1929，油畫，臺南市美術館館藏

臺南地緣重要創作

除張大千的經典鉅作，本展亦精選反映臺南地緣特色的藝術創作。展出作品回應了臺南的地緣性及豐富多元的藝術表現，如：郭柏川記錄下府城過往地景的〈臺南運河〉、劉啟祥〈小憩〉、朱玖瑩〈安平鄉土館啟扉致詞〉、許武勇〈臺南普濟殿廟庭〉、沈哲哉〈臺南孔廟〉、曾培堯〈六道輪迴〉、金潤作《觀音落日II》等。本次有別於歷史時間軸線、區分畫會等既有框架，跳脫宗教民俗藝品、寫意文人字畫與南島民族工藝，以更為專精且宏觀的視角看待「美術」的核心，挑選1895年至1950年出生的臺灣藝術家作品，透過不同面向的題材交錯呈現，看見藝術家對土地情感的轉化與表達，展現多元且流動的藝術表現。

郭柏川，〈台南運河〉，約1950，油畫，臺南市美術館館藏

沈哲哉，〈台南孔廟〉，年代待考，油畫，臺南市美術館館藏

展覽一隅。圖／南美館提供

黃靜山，〈乳牛〉，1966，膠彩畫，臺南市美術館館藏

跨感官互動：數位科技與味覺延伸藝術體驗

展覽除呈現前輩藝術家的經典創作，也透過數位內容與互動設計，延伸觀眾的藝術體驗。「藝術家風格演算」AI互動體驗，觀眾現場拍照後，AI演算模仿藝術家沈哲哉、蔡草如、林智信及劉啟祥筆觸風格，生成專屬圖像。掃描QRcode下載的風格明信片，附有藝術家簡介與作品特色。透過遊戲化互動，更深入理解臺灣藝術史。本次陳澄波的〈清流〉搭配浮空投影技術（Holographic Projection），觀眾可在廊道空間擴增實境〈清流〉湖岸場景中走動，虛擬場域介紹畫作故事、構圖與技法，並帶領觀眾探索畫中近、中、遠景層次，透過互動激發研究量能與共鳴，並展現前輩藝術家的重要貢獻。

「福爾摩沙時代」數位模擬畫家體驗區。圖／南美館提供

此外，觀眾還能透過2館5樓南美春室的跨感官設計，將藝術體驗延伸至味覺層面。南美春室The POOL攜手資策會推出展期限定套餐，以前輩藝術家謝國鏞的畫作為靈感，將作品的色彩與意象轉化為餐桌上的味覺創作。民眾不僅能享受視覺與味覺的跨界對話，還能透過DIY體驗探索「福爾摩沙時代」的藝術風景，開啟一場全方位的五感之旅。

「福爾摩沙時代—臺灣美術百年建構」展進入第三階段，響應文化部「重建臺灣藝術史2.0」的推動，本展集結國內多座美術館及典藏單位合作，體現館際交流與南北平衡的文化政策。館長龔卓軍特別感謝國立故宮博物院支持，使〈廬山圖〉得以在臺南展出；同時也感謝內政部警政署、臺南市警察局及第二分局24小時通力維護國寶安全。這不僅是南部觀眾的福祉，更為未來跨館合作立下典範。更多資訊可至南美館官網查詢。

臺南市美術館 龔卓軍 館長 致詞。

展覽一隅。圖／南美館提供

展覽一隅。圖／南美館提供

展覽一隅。圖／南美館提供

展覽一隅。圖／南美館提供

展覽資訊 「福爾摩沙時代—臺灣美術百年建構」

展出時間：2025年7月22日至2026年1月4日

展覽地點：臺南市美術館2館 展覽室 E、F、H、I