純愛戰士12月底現身！「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」動漫幕後秘辛、水墨藝術詮釋席捲松菸

風靡全亞洲的超人氣動漫作品《咒術迴戰》，憑藉其獨特的世界觀和極具特色的人物角色設定，迅速吸引大量粉絲喜愛，繼漫畫熱銷破億、動畫橫掃各大獎項、《劇場版咒術迴戰 0》締造票房佳績後，再度以沉浸式展覽席捲亞洲！由日本官方授權打造的「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，自 2022 年於東京首展起，已在日本各大城市與韓國首爾巡迴，所到之處皆掀起觀展熱潮，吸引大批粉絲朝聖。

今年 12 月，這股咒力即將降臨台北，「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，完整重現劇場版的熱血場景與角色魅力。粉絲們將親臨咒力滿載的世界，近距離欣賞劇場版的珍貴幕後創作資料、「最強咒術師」五條悟1:1模型與多款咒具神還原展示，更特別的是，展覽更加碼展出動畫第1季與第2季「懷玉・玉折」篇的精彩內容，同時也邀請到日本知名水墨畫家こうじょう雅之(Kojo_masayuki)，以獨樹一幟的筆墨技法重新詮釋角色風貌，帶來與動畫、漫畫截然不同的視覺震撼體驗，預售單人票380元、預售雙人票740元、限時獨家乙骨憂太學生證套票450元，將於10月23日（四）中午12:00 於udn售票網搶先開賣，粉絲絕不可錯過。

「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」10/23起正式於udn售票網搶先開賣！圖：取自udn售票網。

「真是失禮，我們可是純愛啊。」特級咒術師 乙骨憂太降臨台北！

《劇場版咒術迴戰 0》改編自芥見下下的原著漫畫《東京都立咒術高等專門學校》、為《咒術迴戰》的前傳故事，早在2022年《劇場版咒術迴戰 0》電影在台上映，創下2.3億票房，更奠定了《咒術迴戰》一作在全球粉絲們心中無可撼動的超人氣地位。《劇場版咒術迴戰 0》描述了「乙骨憂太」與「祈本里香」兩位青梅竹馬，立下了長大後要結婚的誓言，不幸的是祈本里香在一場車禍中喪生、就此化身為特級過咒怨靈依附在乙骨憂太身邊；意志強大、溫柔善良的乙骨憂太誓死捍衛這份愛情，最終成功解除祈本里香的詛咒，並說出經典台詞：「我們可是純愛啊」，淒美而熱血的故事深深觸動粉絲，並成功帶起了全球的「純愛」風潮。

經典咒具神還原、還有「百鬼夜行」沉浸式體驗 首登台北！

乙骨憂太的武士刀、封印五條悟的獄門疆等多款經典咒具將首度來台展出，更有珍貴的《劇場版咒術迴戰0》動畫稿、分鏡稿、角色設定資料也將首度在台公開，讓粉絲能深入了解劇場版的幕後製作秘辛；展區更將以超大型螢幕打造沉浸式體驗，重現《劇場版咒術迴戰0》中「百鬼夜行」驚心動魄的場景，以及乙骨憂太與夏油傑激烈對決的經典橋段，帶領粉絲重返最熱血沸騰的時刻！

經典咒具神還原、還有「百鬼夜行」沉浸式體驗 首登台北！照片取自日本展出現場照片。圖：聯合數位文創提供。

最強咒術師x最惡詛咒師，是最強的夥伴也是唯一的摯友！高專制服首度在台公開！

咒術迴戰第2季《懷玉．玉折》篇，被眾多粉絲譽為《咒術迴戰》作品中最令人動容的篇章之一，故事以「最強咒術師」五條悟與「最惡詛咒師」夏油傑在咒術高專求學時的青春歲月為背景，兩人不僅具備壓倒性的戰力，更展現出無懈可擊的默契，被稱為「最強的兩人」；此次展覽特別展出《懷玉．玉折》篇的設定稿，以及兩人的高專制服，帶領粉絲們走進屬於五條悟與夏油傑的青春回憶，不禁也讓人想起《劇場版咒術迴戰0》中五條悟曾形容過夏油傑為「他是我的摯友、唯一的摯友」。

最強咒術師x最惡詛咒師，是最強的夥伴也是唯一的摯友！照片取自日本展出現場照片。圖：聯合數位文創提供。

特級過咒怨靈完全顯現！一起投入咒術高專 體驗青春

展覽特設的互動拍照區之中，最大亮點莫過於「特級過咒怨靈祈本里香」第二次完全顯現形態的拍照打卡區，讓粉絲能近距離感受特級過咒怨靈壓倒性的氣勢，並留下珍貴的合影。此外展區更打造了咒術高專的教室場景，粉絲們可化身為咒術高專學生，與乙骨憂太、禪院真希、狗卷棘、熊貓成為同學。更驚喜的是，「最強咒術師」五條悟1:1等身模型也將首度於台北登場，同時人氣角色虎杖悠仁、伏黑惠與釘崎野薔薇也將於展場現身，讓眾粉絲們能一次感受兩代主角群的青春與熱血！

特級過咒怨靈完全顯現！照片取自日本展出現場照片。圖：聯合數位文創提供。

粉絲必收藏 角色人物原畫設計明信片特典

「咒術迴戰展《劇場版咒術0》篇」更特別推出粉絲絕不能錯過的珍藏逸品—角色人物原畫設計明信片特典，以精緻原畫線條與獨特色彩重現人氣角色的魅力風采。共收錄 6 款設計，分別為乙骨憂太、禪院真希、狗卷棘、熊貓、五條悟與夏油傑，每一張都展現角色獨有的個性與姿態，細節滿載，極具收藏價值。無論是初次入坑的觀眾，或是死忠粉絲，購票入場都能隨機獲得一款特典明信片，快將展覽限定角色原畫明信片帶回家，為你的收藏增添最珍貴的一頁！

粉絲必收藏 角色人物原畫設計明信片特典。圖：聯合數位文創提供。

日本知名水墨畫家重新詮釋經典角色

本次展覽更特別邀請到日本知名的水墨畫家こうじょう雅之（Kojo_masayuki）繪製充滿魄力的展覽限定紀念人物畫像，將傳統的水墨畫風，巧妙的融合進咒術神秘的世界觀。こうじょう雅之過去曾繪製過許多大作如《星際大戰》、《漫威》系列的限量武人畫，作品廣獲國際好評；而此次將藉由最擅長的「武人畫」風格重新演繹《劇場版咒術迴戰0》中的角色，透過其自身對於「武人」獨到見解，靈活運用多種墨色濃淡與大膽流暢的線條筆觸，為作品注入躍動、氣勢感、不僅再現咒術世界的神秘感，更使角色的氣韻與靈性躍然紙上，以截然不同的方式帶來全新的視覺體驗。

日本知名水墨畫家重新詮釋經典角色。圖：聯合數位文創提供。

「咒術迴戰展《劇場版咒術0》篇」預售票，自10月23日起正式於udn售票網搶先開賣，預售單人票380元、預售雙人票740元、限時獨家乙骨憂太學生證套票450元；11月12日起全通路啟售，預售優惠只到12月26日止，更多展覽資訊敬請依展覽官方網站、官方FB、IG公告內容為主。

展覽資訊 「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」

時間：2025.12.27 (六) - 2026.4.6 (一)，2026/2/16(一)除夕休館。

地點：松山文創園區 多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號2樓）

主辦單位｜聯合數位文創

「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」主視覺海報。圖：聯合數位文創提供。