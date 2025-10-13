松菸86週年廠慶300位今昔員工回娘家　再現「萬歲宴」傳承松菸精神

每年10月份為臺北市市定第99處古蹟「松山菸廠」建廠週年，今年適逢86週年，松山文創園區於雙十國慶日舉辦「松菸廠慶」，以辦桌形式席開35桌，邀請菸廠老員工及眷屬回娘家。受邀參加的老員工來自菸廠各部門，其中曾於警勤室任職逾34年、高齡104歲的黃長江先生，以及最後一任廠長林文章先生也親臨現場，出席老員工平均年齡75歲，合計總齡超過萬歲。今(10)日共300多位今昔員工齊聚菸廠大禮堂(現多功能展演廳)，並邀請松山文創園區前任總監、現任交通部觀光署陳玉秀署長及臺北市文化局蔡詩萍局長共襄盛舉，與老員工們一同重溫菸廠歲月，見證松菸文化精神的延續及現今松山文創園區的發展盛況。

臺北市文化局局長蔡詩萍蒞臨松菸表示：「松山菸廠陪伴老員工走過一甲子的歲月，也見證臺北市的工業時代，轉型為松山文創園區後，更引領文化創意產業的成長，期盼每年都能透過松菸廠慶活動，將老員工的故事與新世代的創意交流與傳承，讓松菸精神跨時代持續發光。」

松山文創園區前任總監、現任交通部觀光署陳玉秀署長今日親臨松菸廠慶，與今昔員工一同重溫菸廠歲月。

松山文創園區趙釧玲總監邀請老員工每年廠慶回娘家，相聚回首菸廠時光，也見證園區的成長。

松山菸廠於1939年正式啟用，當年以工業村模式規劃，除了工廠外還設有員工宿舍、禮堂及食堂、澡堂、育嬰室、醫務室等設施，因此松菸不只是工作場所，也是完整的工業生活聚落，更是許多員工的「第二個家」，在長達60年的菸廠時代，松菸不僅生產香菸與雪茄，也孕育出濃厚的人情與團隊精神。松山文創園區趙釧玲總監表示，松山菸廠轉型為文創園區後的歷史意義不僅是古蹟與建築本身，還有過去老員工們「以廠為家」的生活與工作經驗，希望藉由廠慶邀請老員工回娘家，相聚回首菸廠時光，也見證園區的成長。

松山文創園區趙釧玲總監、戴星磊副總監與松山菸廠最後一任廠長林文章先生(左2)、最高齡警衛黃長江先生(右2)一同合影紀念。

今日於86週年廠慶活動現場，外燴團隊克服古蹟禁止明火的限制，帶來豐富的美食佳餚，開桌前還有表演團隊「九涉」以松菸鍋爐房發想的《鍋爐導引：菸影之間》番外篇小品《搗蛋鬼－新樂園》演出，以幽默手法塑造「鍋爐爺爺」與「新樂園」祖孫間的互動情節，展現松菸跨世代傳承的意涵，並邀請全體同仁於宴席後至鍋爐房觀賞全劇。

松山文創園區自開園以來，始終秉持著文化資產保存與傳承的理念，希冀透過空間再利用與人文精神的延續，將菸廠無形資產具象化，讓松菸的文化歷史得以持續訴說，進而提高公眾對於歷史場域的認知，也期盼老員工每年都能在此獲得珍貴的記憶，與松菸共譜續集。

廠慶宴席結束後，邀請老員工至鍋爐房旁欣賞「九涉」遊走式展演。

開場表演邀請表演團隊「九涉」演出，以幽默手法塑造「鍋爐爺爺」與「新樂園」祖孫間的互動情節，展現松菸跨世代傳承的意涵。

園區今年特別以松山菸廠「檢查室」建築設計及訂製限量的「松山菸廠86週年徽章」，致贈予出席的老員工作為獨家的紀念。

松菸廠慶連續三年舉辦，再現萬歲宴。