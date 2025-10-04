跑進大稻埕、玩轉淡水河！2025 城市跑庫文化運動會十月底開跑

臺北秋日的文化亮點，再度在大稻埕碼頭展開。由台灣視覺藝術協會（視盟）策劃的《2025 城市跑庫文化運動會》，將於 10 月 25、26 日登場。延續藝術遊戲關卡的體驗，更首度把場地擴展到河面，參與者將搭乘船隻在淡水河上挑戰闖關。活動邀請大家以身體為起點，在奔跑、遊戲與互動中，走進大稻埕與淡水河的歷史與文化脈絡，感受城市化身運動場的獨特魅力。

自去年首度推出以來，城市跑庫文化運動會（跑庫）吸引超過千人參與，許多觀眾在巷弄之間奔跑解謎，帶回的不只是紀念品，更是一次「身體與文化記憶疊合」的經驗。今年活動將規模升級，聚焦河流、環境、聚落、生態等議題，攜手19組藝術家，共同合作8組藝術遊戲關卡、2組工作坊，並延伸至河上導覽、戶外電影院與低碳實驗展，從白天到夜晚，從陸地到河上，開啟屬於城市的文化運動。

河流與文化的呼應：從 1995 到 2025

淡水河是大稻埕繁盛的根源，也是孕育藝術聚落與沙龍文化的重要場域。今年的活動以「文化出海口」為靈感，呼應 1995 年台北縣美展《淡水河上的風起雲湧》。當年展覽以環境藝術對話河川污染與城市開發，作品設置在河畔，激起社會對生態保護的討論。

三十年後，淡水河從昔日的污濁工業河流，蛻變為市民休憩的親水空間。跑庫再次以河流為舞台，將其視為「城市的母親」，透過藝術家與參與民眾的即時互動，回應時代變遷下的生態與文化課題。

計畫主持人郭奕臣指出：「『庫』象徵城市龐大的文化資料庫，包含歷史文獻、場域記憶與當代創作能量。透過遊戲化的藝術體驗，我們希望大家能邊玩邊走進台灣藝術史，把文化從靜態轉為身體可感的行動。」

8大藝術遊戲關卡：從陸地到河上

跑庫的活動亮點，是把藝術作品轉換成「遊戲關卡」。觀眾跳脫單純的看展經驗，而是親身成為參與者，用身體完成挑戰。今年更首次帶領參與者在河上搭船闖關藝術遊戲關卡。

河上的關卡設計，藝術家蕭麗虹1994 年的作品《引渡》，被轉化為《引渡寫生》，由藝術家高安柏帶領觀眾以淡水河水為顏料作畫，讓參與者與環境共同完成作品；藝術家吳聯吟的《掉進地圖的河裡》更是魔王級挑戰，參與者需在船上操作槓桿，讓載有茶葉的球滾進「大稻埕」洞口，重現昔日茶葉貿易的榮景；藝術家鄭育則以 1048 枚十元硬幣堆砌《蔣公銅像》，直指威權與資本堆疊的矛盾。延續去年高人氣的《蔗棍健人》，藝術家羅懿君今年帶來《稻江飛彈》，參與者需拉動甘蔗裝置模擬引體向上，體驗體能極限與藝術幽默。

藝術家蕭麗虹1994 年的作品《引渡》，被轉化為《引渡寫生》，由藝術家高安柏帶領觀眾以淡水河水為顏料作畫，讓參與者與環境共同完成作品。 圖片／台灣視覺藝術協會 提供

吳聯吟作品《掉進地圖的河裡》。 圖片／台灣視覺藝術協會 提供

在空中的關卡設計，藝術家嫚玲以海邊撿拾的塑膠袋縫製成《末日風箏》，邀請觀眾親手放飛，既回應環境危機，也致敬 1995 年美展展出的風箏裝置。在陸地的關卡設計，藝術家陳瑋軒以《捏地》帶領民眾用土壤塑作，觸摸土地的質感；長濱船團的《綁船的人》透過繩結挑戰傳授航海智慧。藝術家吳瑪悧的《重建一立方公分土地需要100年—關卡版》提醒土地修復的漫長過程，並與鄭育的《蔣公銅像》形成呼應，象徵都市土地價值變遷所帶來的矛盾。

這些關卡從碼頭延伸到河面上，讓人既能在大稻埕的土地上用身體探索，也能隨著淡水河水流感受文化脈動，參與者的身體就是展演的一部分，讓文化記憶在遊戲中被再度喚醒，真正把城市變成一座充滿驚喜的運動場。

藝術家嫚玲的《末日風箏》，她將海邊回收的塑膠袋縫製成風箏，邀請觀眾放飛，作品不僅反映環境危機，也呼應1995年展出的風箏作品，帶出「漂浮」的想像與時代呼應。 圖片／台灣視覺藝術協會 提供

藝術家吳瑪悧的2023年作品《重建一立方公分土地需要100年》 隨著都市發展，原本耕種的土地，慢慢變成了建地，提醒大家土地修復的漫長與珍貴。作品《重建一立方公分土地》重製為藝術關卡之版本。作品乃以土塑字，提醒土壤對於萬物及生命存續的重要性。參與者可使用鍍鋅版製成的廣告板模，製作出由土製成的字樣。 圖片／台灣視覺藝術協會 提供

河岸延伸體驗：文化小旅行、工作坊與戶外電影院

除了藝術遊戲關卡，活動更像是一座大型文化遊樂場。今年推出「跑庫文化小旅行」，將由策展人王品驊帶隊，搭乘遊艇航行淡水河，親身聆聽河川與大稻埕的故事。工作坊部分，「Good Form #磨石計畫」邀請民眾體驗磨石工藝，觸摸石材與歷史；「巧偶花藝」則以竹編為基底，讓參與者創作一束屬於大稻埕的城市花束。

《Video on the River》戶外電影院片單：藍郁棠《日光浴計畫》 藝術家藍郁棠偶然發現烏山頭水庫出現大量太陽能板而創作的作品，回應綠能發電發展的現況。作品以9台電視組合而成，呈現藝術家於水庫以浮床漂浮於水面一景，以浮床象徵太陽能板，讓觀眾透過藝術家「曬日光浴」的行為，反思太陽能板於新時代產生的環境樣貌改變。圖片／台灣視覺藝術協會 提供

《Video on the River》戶外電影院片單：劉靜怡《我們如水流動》 長存於人類腳下的石頭，形形色色、無聲無息，成爲主角以純淨輕柔的方式置放於時間序列之上，成爲一種超現實的存在。讓我們慢慢聆聽石頭在述說的祕密，為宇宙所守的祕密，幻化成動人的故事，婉約地如水流動。圖片／台灣視覺藝術協會 提供

《Video on the River》戶外電影院，則把大稻埕碼頭變成觀影場域。銀幕上映與河流、氣候相關的藝術影片，觀眾席設在草地與河岸之間，隨風與水光影陪伴，共享一場獨特的夜間體驗。開幕日更邀請街頭樂隊「泥灘地浪人」即興漫遊演出，為跑庫揭開序曲。

藝術與永續：日常中的低碳實驗

今年首次嘗試將「永續」融入展演。由工研院「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」指導下，推出《土芽：藝術低碳材料實驗展》，在迪化街百年街屋「迪化半日」二樓展出。藝術家陳瑋軒、劉靜怡將以替代材料與環保工法創作，並公開碳盤查紀錄，呈現藝術創作與環境責任的平衡。成果展覽之外還提供互動體驗，讓民眾思考如何把永續實踐落實到生活之中，將「減碳」從專業術語轉換成日常選擇。

全民參與的文化運動

跑庫強調「全齡共樂」。不論是學生、親子，或對歷史與藝術充滿興趣的觀眾，都能找到自己遊戲與參與的方式。「文化不是遙遠的名詞，而是能親身參與的瞬間。」郭奕臣表示，「可能是一場遊戲、一段奔跑，或是與朋友家人笑出來的片刻。今年秋天，跑庫邀請大家穿上跑鞋，帶著好奇心、防曬乳，可能還需要暈船藥，一起來到大稻埕碼頭與淡水河上，讓身體進入河流般的自由想像。

活動資訊 2025 城市跑庫文化運動會 活動日期｜2025.10.25-10.26 活動時間｜13:00-17:30 免費參與 活動地點｜大稻埕碼頭周邊、淡水河上 活動社群：FB、IG