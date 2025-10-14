村上隆大弟子Mr.首度高雄個展　《Mr.の奇想愛情》11/11起可愛降臨內惟藝術中心

高雄內惟藝術中心開館以來複合式經營及生活感藝文服務受到民眾喜愛，今年底更跨海邀請日本超扁平與新普普代表藝術家Mr.首度來到高雄，重磅推出特展《Mr.の奇想愛情》。展期自114年11月11日至115年4月26日，將展出其收據繪畫、大型繪畫與雕塑等未曾於臺灣呈現的作品。10月15日起早鳥票於內惟藝術中心櫃檯獨家限時販售，10月26日起全通路起售。

內惟藝術中心首次特展《Mr. の奇想愛情》主視覺。內惟藝術中心官網

高雄市文化局局長王文翠表示，內惟藝術中心開館至今即將在11月首度推出特展，是由當代日本最具代表性的藝術家之一，也是藝術家村上隆首席弟子Mr.首次在高雄展出的個展《Mr. の奇想愛情》。Mr.以將漫畫、動畫等御宅文化引入當代藝術領域而聞名，成長於日本動畫、遊戲與次文化的蓬勃發展期，更在90年代中期擔任村上隆助手、同時探索自我表現的過程中，開始將帶有強烈心理執著的動畫及漫畫少女轉換到藝術語境中，率先以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平（Superflat）」運動的重要代表之一。王文翠表示，Mr.個展遍佈世界各地知名美術館，美國、法國、南韓等，受到國際藝術界的高度關注。本次展覽特別邀請田川市美術館館長兼策展人工藤健志規劃，首度於高雄呈現藝術家完整創作脈絡，讓觀眾一窺Mr.獨特的創作宇宙。

Mr.作品。圖／內惟藝術中心 Mr.作品。圖／內惟藝術中心 Mr.作品。圖／內惟藝術中心

高雄市立美術館館長顏名宏表示，Mr.的少女角色多以正面、水平的姿態呈現，讓觀者得以用平等的距離與其相遇，展現既絢麗又混沌的世界觀。近年除了華麗與可愛，也呈現日本東北大地震後的焦灼與不安。顏名宏表示，Mr.作品中那些看似甜美、純真又可愛的圖像背後，實則潛藏著對當下社會議題的深切關照，包含戰爭、衝突等，橫跨數位時代的身份焦慮、虛擬社群的疏離與連結，到全球化下的文化認同課題。

Mr.作品。圖／內惟藝術中心

Mr.作品。圖／內惟藝術中心

展場空間。圖／內惟藝術中心

內惟藝術中心說明，《Mr. の奇想愛情》特展早鳥票將於10月15日至10月25日於內惟藝術中心售票櫃台獨家限時販售，10月26日起全通路起售。展覽詳細內容請鎖定內惟藝術中心官方網站及社群平台。