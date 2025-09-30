駁二《森棲棲！插畫家的綠色狂想》15位療癒詮釋 共構夢幻綠世界

高雄駁二藝術特區推出全新展覽《森棲棲！插畫家的綠色狂想》，透過15位插畫家的夢幻視角建構森林的多重樣貌，走入展場如同進入一篇篇關於森林的插畫故事中，不僅可以沉浸閱讀、療癒心靈，童話般的森林場景與氛圍更是超好拍！展覽即日起至2026年3月1日於駁二當代館C5倉庫展出，歡迎加入這場森林探險，感受插畫家筆下自由無邊的綠色狂想。

插畫家幽默之星發揮天馬行空的想像，森林變身為魔法場景。

高雄市文化局長王文翠表示，現今生活在都市的居民，往往需特意前往才能親近滿山綠意，而森林於每個人心中，也各自存在獨特的意義：或許是童年奔跑玩耍的記憶、平靜心靈的秘境、或是一處可以安心躲藏、自在放空的庇護所。《森棲棲！插畫家的綠色狂想》中，創作者與森林繽紛對話，以風格各異的畫作、雕塑、裝置等作品詮釋心中的森林印象，或明亮輕快、或靜謐沉穩，到訪這座駁二森林，如同在山林中靜靜漫遊，轉個彎就能看見令人驚喜的風景。

4大主題X15插畫家 共構療癒綠世界

展覽規劃四大主題，「療癒森林」展區的插畫家們，以不同媒材與沉浸環繞的觀看視角，展現森林帶來的各種療癒方式，希望讓人從中獲得心靈的紓解與撫慰；「異想森林」展區中，森林變身為魔法場景、童趣世界以及私密的內心境地，忍不住想跟著插畫家天馬行空的奇幻想像一同夢遊；「凹豆(Outdoor)森林」以露營、登山、野餐等日常活動為主題，營造人們與自然互動時的自在氛圍，傳遞山林於日常生活中不可或缺的溫暖陪伴；「生態森林」則是一封由綠意深處寄出的信，以繪本反思人類活動對森林生態的影響，提醒著我們守護並與自然共存的責任。

插畫家湯姆先生「集體出走計畫」以森林露營為主題，營造親近自然的自在氛圍。

插畫家Raimochi「日復一日」系列創作，一場森林樹海與身心靈的相遇與轉變。

插畫家Sophia Ji的全新創作，奇幻神秘的夢境，宛如置身記憶迷宮。

《森棲棲！插畫家的綠色狂想》展覽邀集15位插畫創作者，涵蓋多元風格與情感層次，有的作品溫柔可愛、幽默童趣，也有帶來充滿故事張力與虛幻狂想的視覺作品，親切活潑的圖像語言引領觀眾以輕鬆卻深刻的方式進入森林世界，細細感受人與森林之間的情感連結，並在觀展過程中找到屬於自己的共鳴。展覽自2025年9月26日至2026年3月1日於高雄駁二藝術特區大勇區C5當代館展出，更多資訊詳見駁二官網。

插畫家浮游人的樹孩雕塑與飛越山林間樹貓。

插畫家羊號角「尋找咒語的森林日誌」打造林間深處的沉睡魔法書櫃。

展覽資訊： 森棲棲！插畫家的綠色狂想

展覽地點：駁二藝術特區大勇區C5當代館

展覽日期：2025年9月26日至2026年3月1日

票價：全票單展門票80元、套票120元

參展名單：33_original 女子的日常生活插畫、Eat MushRoom 食菇、Humor Star 幽默之星、manual_for_all、Minghan H.、PHOERADISE - Phoebe Chen、Raimochi、Sophia Ji 插畫工作室、羊號角 Piper、夏仙 Sammi、浮游人、湯姆先生 Mr. Tom、絨絨森林 Fluffy Forest

「森棲棲！插畫家的綠色狂想」主視覺。

參與「森棲棲！插畫家的綠色狂想」的15位插畫家。