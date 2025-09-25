文心藝所年度重磅藝術展「李元佳個展」解密抽象先鋒創作歷程

複合式展覽空間「文心藝所」自即日起至2026年1月18日，推出年度重磅特展「李元佳個展」，回顧前衛抽象藝術家橫跨近半世紀，穿梭臺北、波隆那、倫敦、坎布里亞四地的創作，透過不同形式作品與藝術家文獻，揭密他走過極簡與抽象的創作歷程。

關於前衛抽象大師：李元佳

李元佳（1929-1994）於1929年出生於廣西，戰後輾轉來台。早期創作受到李仲生的現代藝術觀念的啟發，確立了融合傳統筆墨與抽象表現的繪畫語言。作為「東方畫會」的創始成員之一，李元佳移居英國後設立了自己的基金會，並在分享與社群營造的基礎上，開展更為宏觀的藝術實踐。

東方畫會成員1956年2月18日攝於老師李仲生於彰化員林的家門前。左起：歐陽文苑、李仲生、陳道明、李元佳、夏陽、霍剛、吳昊、蕭勤、蕭明賢。圖／聯合報系新聞資料照

進入1960年代，李元佳的創作風格走向極簡、神秘、觀念化，在節制的表現性中透露恢宏的宇宙圖式。他開始發展「點」（point）──這個貫穿他創作生涯的概念及母題。在1962年移居義大利波隆那之後，李元佳加入藝術團體「龐圖」（Punto），繪畫表面不再只是圖像的載體，更成為操作、切割與重構的現場，將觀者的注意力從繪畫筆觸轉移到幾何構成。

這個傾向延續到李元佳1967至68年間的倫敦時期，創作上從視覺載體轉向觸覺化物件，探索空間裝置、互動式作品。他活躍於英國少數以非西方藝術家為核心的前衛藝術社群，除了被視為一位世界主義者，李元佳也是複數版（multiple）與參與式藝術（Part-Art）在英國的先驅之一。李元佳創作生涯最後的25年以北英格蘭為據點，他以一己之力打造了「李元佳美術館」，成為英國北方重要的現代藝術據點。

2014年北美館「觀‧點 李元佳回顧展」，展場呈現藝術家李元佳70年代在英國自籌美術館，並發起「為美術館買一塊磚！」捐款活動，獲當地媒體大幅報導。圖／記者周美惠攝影，聯合報系新聞資料照

以極簡與神秘性的點貫穿全展

此次在文心藝所推出的「李元佳個展」，由文心藝術基金會邀請策展人游崴策劃，重新考察了基金會對於李元佳藝術的豐富收藏。展出藝術家自1950至1990年代，橫跨臺北、波隆那、倫敦及坎布里亞郡等四個不同時期的作品，作品形式橫跨書法、繪畫、淺浮雕、互動作品、掛毯、攝影版畫及藝術家檔案文獻，試圖展現李元佳創作中極簡、神秘或充滿觸覺暗示的「點」，及其背後充滿精神性的宇宙圖式。

「李元佳個展」展出現場。圖／文心藝所提供

「李元佳個展」展出現場。圖／文心藝所提供

四大時期創作及亮眼展件：

1. 臺北時期

「李元佳個展」展出現場。圖／文心藝所提供

李元佳，1929年生於廣西，二戰後隨國民政府來台，入臺北師範學校藝術科就讀，並入李仲生畫室習畫，受現代藝術觀念啟發，開啟了抽象語言的探索，並與同儕於1957年創立了「東方畫會」，為臺灣戰後初期現代繪畫運動的主要團體之一。李元佳此時期的作品，揉合了中國筆墨傳統及抽象表現的精神，其自由的線條及開放的結構，帶有幻想性與音樂般的律動感，透露了來自康丁斯基、米羅等的影響。作品中充滿書寫性的線條，也與同時期書法作品有著類似的動勢，有時亦混合甲骨文及象形文字的意象，將自然萬物託寓於抽象形式。

李元佳，〈Senza titolo〉，1958。

2. 波隆那時期

1960年代初期，李元佳逐漸形塑出風格極簡的抽象語言，往往在大片留白的紙面上僅留下如污漬或果核般的細微墨點。畫中饒富意趣的「點」，既是動作痕跡，也是抽象觀念，承載著「一切與空無」的哲思。他也嘗試冊頁形制，將畫框吸納進幾何構成，並以黑、紅、金、白作為主要用色，象徵「始與終、血與生命、高貴、純粹」。1961年，李元佳移居義大利，成為歐洲前衛藝術運動「龐圖」（Punto）創始成員。在短暫停留米蘭後，他移居波隆那，住在設計師迪諾．嘉維拉的家具工廠中，環境轉換促使他開始以工業材料進行淺浮雕創作。

李元佳，〈Untitled〉，1963-1964。

李元佳，〈Senza titolo〉，1963。

3. 倫敦時期

1967至1968年，李元佳應倫敦信號藝廊邀請參與「探測之二」與「3+1」展，被英國藝壇視為「逃離紅色中國的第一批抽象藝術家」開始受到注意。信號藝廊跨領域、實驗性及多元族裔的氣氛十分吸引李元佳，遂移居倫敦，開始自學攝影、寫英文詩，並將之融入創作。在倫敦停留期間，他在里森藝廊舉辦三次備受矚目的個展，作品透露了某種觸覺轉向：原本筆觸般的「點」，被圓形的磁鐵物件取代，作品形式拓展至環境、參與及互動。他也開始發展「玩具藝術」的概念，成為英國最早實踐參與式藝術（Part-Art）與複數版作品（multiple）的先鋒之一。

李元佳，〈Untitled〉，1967。

「李元佳個展」展出現場。圖／文心藝所提供

李元佳，〈Cosmic Point Multiple〉，1968。

李元佳，〈Pushing〉，1967。

李元佳，〈Cosmic Point Multiples〉，1968。

4. 坎布里亞郡時期

1969年，李元佳離開倫敦，移居北英格蘭的坎布里亞郡鄉間，作品形式擴張為空間裝置，與自然環境結合。在位於布斯比的工作室舉辦兩次展覽後，他向藝術家溫尼佛．尼可森買下一間農舍，獨力擴建成為「李元佳美術館」（LYC Museum and Art Gallery）。自1971年開館至1982年，舉辦逾兩百檔展覽，並獨立出版展覽圖錄，成為北英格蘭重要現代藝術據點。創作上，李元佳持續發展互動性與觸覺性的「宇宙點」浮雕及圖騰式繪畫。結束美術館營運後，他投入攝影版畫創作，在自攝並沖印的黑白照片上手工上彩。影像融合了自然主義及編導式攝影，有時以隱匿面容的方式自拍入鏡。晚期作品的抒情、陰鬱及神秘，透露了李元佳生涯晚期的心境。

李元佳，〈Untitled (Hanging)〉，1970。

李元佳，〈Untitled〉，1994。

即日起至2026年1月18日「Li Yuan Chia 李元佳個展」歡迎你從平面字畫、淺浮雕到空間裝置，飽覽他所建構的「點的宇宙，更多展覽資訊可至文心藝所官方社群查詢。

展覽資訊 Li Yuan Chia 李元佳個展

日期 | 2025.09.13 – 2026.01.18

時間 | Wed. - Mon. 10:30-18:30 (Closed on Tue.)

地點 | 文心藝所 Winsing Art Place（台北市內湖區民權東路六段 180 巷 10 弄 6 號）