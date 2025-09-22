琅琅悅讀周年慶壓軸倒數 9/30前關鍵詞投票抽萬元購物金

大眾文化媒體《琅琅悅讀》慶祝三歲周年慶，8月初推出的「周年慶人氣閱讀回顧×投票抽好禮」活動，至今吸引大批讀者熱情參與。活動即將進入最後倒數，錯過就只能等明年了！

今年特別盤點上半年四大熱門主題：從金庸武俠帶動的「影視江湖再起風雲」、「日常飲食與健康思考」、「跨越古今的文化探索」，到充滿話題的「神祕學」等議題，彙整總計20篇精選內容，陪伴讀者度過知性又有趣的閱讀時光。為回饋支持，本次周年慶活動祭出4萬元豐富獎項，包括萬元3C購物金、全聯禮券、雙人電影票等等，人人皆有機會中獎。

參與方式十分簡單：即日起至9月30日23:59止，只要在「周年慶人氣閱讀回顧×投票抽好禮」此活動頁完成投票，就能獲得抽獎資格，投票次數越多，中獎機率越高。前200名參與者還可獲得琅琅書店購書金。此外，粉絲團討論區同步舉辦「松菸加碼打卡」抽獎活動，以及「琅琅書店」周年慶推出「轉出你的命定書」活動，天天登錄udn會員將可獲得推薦命定書，還有機會加碼抽無印良品千元禮券、展票與冰淇淋券、藍芽耳機！

同步舉辦「松菸加碼打卡」抽獎活動，討論區上傳拍照與指定打卡TAG，就有機會加碼抽獎無印千元禮券！ 琅琅書店「店長特調」為你整理書市圈發燒關鍵字！

琅琅悅讀「作家餐桌2.0」專題也有製作延伸扶手宣傳，讓作家私藏美食料理挑起你儀式感與食慾。

三年來《琅琅悅讀》秉持字裡行間皆好讀的網站精神，持續推廣「有故事性的知識內容」，致力創造以文化、娛樂、生活為核心的閱讀網站。周年慶活動壓軸倒數中，誠摯邀請喜愛閱讀的朋友把握最後機會，一起投票、一起抽獎，用行動共慶琅琅悅讀的三歲生日！

活動資訊一覽： • 📅 展出期間｜即日起至 2025 年 9 月 30 日 • 📍 展出地點｜松山文創園區 製菸工廠【琅琅悅讀｜周年慶喫茶店】 • 🔊 線上抽獎｜ 👉周年慶人氣閱讀回顧×投票抽好禮

👉琅琅書店 轉出你的命定書！