2025全國古蹟日／臺博館推限定回館優惠 四大館所見證臺灣百年來多元發展面貌

每年九月第三個週末是「全國古蹟日」。今年適逢歐洲文化遺產日以「建築遺產」為主題，國立臺灣博物館（簡稱：臺博館）特別以四座館舍響應。古蹟日週末（9/20–9/21）期間，臺博館不僅推出定時導覽服務，帶領觀眾深入了解建築特色與歷史脈絡，更祭出「限定優惠」──凡購票入館，均可憑當日票券於一個月內免費回到原館舍再次參觀，邀請觀眾細細品味古蹟建築與展覽的魅力。

臺博館現有四座分館，皆為日本時代興建的重要「近代建築」。其中，1915年落成的本館，是我國首批獲指定的國定古蹟；古生物館於1933年落成，從騎樓頂端的藻井及柱列可看出當時流行的ArtDeco式樣設計；南門館可看到明治及大正時期產業建築，其中的小白宮為臺灣現存少有的明治時期石造建築；還有鐵道部園區涵蓋六座國定古蹟與兩座市定古蹟，各自見證臺灣百年發展的多元面貌，涵蓋自然文化、金融、產業、城市現代性到鐵道交通等領域，堪稱臺灣近代史的縮影。

本週末參觀臺博館，不僅有定時華語導覽，還有外籍觀眾設計的英語導覽。

臺博館古生物館於1933年落成，從騎樓頂端的藻井及柱列可看出當時流行的ArtDeco式樣設計

臺博館鐵道部園區廳舍於1920年落成的半木構造英國風建築，為臺灣鐵道史發展的重要據點。

臺博館南門館可看到明治及大正時期產業建築，圖為落成於1902年，以臺北城南面城牆的唭哩岸石建造的小白宮，為臺灣現存少有的明治時期石造建築。

本週末參觀臺博館，除可參加定時導覽外，還能體驗多場特色活動：於本館參加專為外籍觀眾設計的英語導覽，在本館與古生物館跟隨小小導覽員探索常設展，或於南門館挑戰「未來戰士—永續地球環境特展」的闖關任務。

鐵道部園區更推出重量級節目。該園區曾是總督府交通局鐵道部，為臺灣鐵道史的重要據點。配合現正展出專為親子策畫的「來・去車站—探索建築」特展，9月20日（六）特別邀請建築師方俊凱，以「故事×鐵道人×旅行」繪本講座，結合生動活潑的鐵道史料、長幅鐵道繪本展示，以及擬真的小型鐵道動態模型，帶領觀眾認識車站建築樣貌與設計邏輯，延伸至鐵道旅行中的風景與文化，進一步思考空間與人的連結。

臺博館表示，四館的古蹟建築本身就是最佳的歷史教材。透過專屬導覽、跨界講座與限定活動，不僅能讓觀眾認識臺灣建築遺產的價值，更希望大家能「看見」與「聽見」古蹟，走進空間、親近歷史，感受文化資產的獨特魅力。更多活動詳情與導覽時段，請參見臺博館官網。

9月20日臺博館鐵道部園區舉辦「故事×鐵道人×旅行」繪本講座，由建築師方俊凱帶領觀眾認識車站建築樣貌與設計邏輯

全國古蹟日： 國立臺灣博物館

開放免費參觀時間：2025/9/20(六)-21(日) 9:30-17:00 (閉館前30分鐘停止售票服務)

地址：

本館：臺北市中正區襄陽路2號(二二八和平公園內)

古生物館：臺北市中正區襄陽路25號(本館斜對面)

南門館：臺北市中正區南昌路一段1號

鐵道部園區：臺北市大同區延平北路一段2號