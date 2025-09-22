中友百貨《膽大黨》快閃店：小桃眾人戰鬥LOOK、2.5米高速婆婆氣偶、限定周邊 9/25閃亮登場！

《膽大黨》熱潮持續席捲全台！第一季播出就大獲動畫粉絲歡迎的《膽大黨》，2025年從《膽大黨：邪視》的先行上映，到7月動畫第二季播出，再度展現在超自然設定下天馬行空又讓人熱血感動的作品獨特風格。木棉花國際將在9月25日至11月2日於台中中友百貨C棟13樓國際大廳，為所有喜愛作品的粉絲帶來《膽大黨快閃店》，絕對讓你好拍好逛、買好買滿！

▲《膽大黨》快閃店活動主視覺，全新獨家購物造型

本次快閃店以全台獨家全新圖素打造，手上掛滿戰利品的的小桃、厄卡倫、星子、愛羅、寺仁，以及帶著錢包出門的高速婆婆，要跟大家一起開心地把錢錢變成自己喜歡的東西。超好拍的霓虹通道中，由制服LOOK的小桃、厄卡倫、寺仁、愛羅一起歡迎大家的到來，牆面上還有眾人各種不同風格的表情包；場內則有四人一字排開的能力發動LOOK，讓你一次感受日常與作戰的不同魅力。這次更帶來2.5米高的三組巨型氣偶，小桃、厄卡倫、高速婆婆的巨大Q版模樣，絕對是粉絲不可錯過的必拍亮點！

▲霓虹通道中的小桃與厄卡倫 ▲制服LOOK的寺仁與愛羅

▲四人能力發動的作戰LOOK ▲小桃與高速婆婆的2.5米高氣偶

外表是超萌超可愛的招財貓，內在卻是存在已久的資深妖怪，這種反差萌正是高速婆婆的迷人魅力所在，這次快閃店就為大家準備了各種高速婆婆的新品！雙手叉腰直視著你的高速婆婆化身搖擺鑰匙圈，身體會隨著使用狀況左右搖擺，歪頭加上微微笑意的嘴角，超級吸睛。嘟嘟馬克杯上是瞇眼側臥的高速婆婆與作品中各方追搶的金蛋，用它喝任何飲料應該都是目光焦點。睡夢中開心到流口水的高速婆婆，以造型連帽毯的模樣，陪伴你午睡、追劇的悠閒時光。除了招財貓LOOK，也不要忘記高速婆婆令人聞名喪膽的真實妖怪模樣，LED胸章上重現高速婆婆的原始樣貌，雙眼發出的亮光直映你內心最深的恐懼。

高速婆婆(貓)大壓克力鑰匙圈 原價$160

高速婆婆(貓)嘟嘟馬克杯(350ml) $360

高速婆婆(貓)造型連帽毯 $1080

高速婆婆LED胸章 $200

除了各式新品，這次也推出中友百貨限定獨家福袋，原價1,210元的三款商品，福袋價只要699元就可以直接全部帶回家！裏頭有高速婆婆的大壓克力鑰匙圈、造型隨身滑鼠墊，以及全新商品高速婆婆玩偶造型頸枕。一抽只要250元的大扭蛋，也為大家備妥各式各樣的《膽大黨》商品，金賞是價值1,199元的高速婆婆存錢筒、A賞是價值1,099元的高速婆婆坐姿公仔，特賞則是大扭蛋獨家的搖搖壓克力鑰匙圈，在千萬兩金幣的造型中有著高速婆婆跟金蛋，忠實粉絲絕對必收！

特賞：高速婆婆(貓)搖搖壓克力鑰匙圈 高速婆婆(貓)造型隨身滑鼠墊 原價$250

高速婆婆(貓)玩偶造型頸枕 原價$800

金賞：高速婆婆(貓)存錢筒 A賞：高速婆婆(貓)坐姿公仔 高速婆婆(貓)搖擺鑰匙圈 $380

來到台中，《膽大黨》快閃店也準備了各式好禮要回饋中台灣的粉絲！消費滿799元就送超級大紙袋，滿999元就可獲得隨機一款的角色壓克力立牌（小桃、厄卡倫、星子、愛羅共四款，隨機一款）；憑當日消費明細加上完成指定任務，就能獲得全台獨家的高速婆婆造型頭冠；中友百貨館內還有獨家的高速婆婆集章活動，依照活動要求蒐集完成，就可以獲得台中站限定涼扇。上述贈品都是數量有限贈完為止，想要擁有的朋友一定要把握時機。

另外，全檔期消費滿799元的粉絲朋友，還可以憑銷售單之明細資料填寫線上表單，參加「招財貓幸運PLUS加碼」的抽獎活動，將抽出一名幸運兒贈送36公分高，價值3,590元的「高速婆婆造型存錢筒Plus」一組！好拍好逛、買好買滿，這個九月就到中友百貨的《膽大黨》快閃店，一起開心SHOPPING！更多快閃店資訊，可至木棉花官方臉書查詢。

滿額贈：角色壓克力立牌(共四款，隨機一款) 滿額贈：超級大紙袋 「招財貓幸運PLUS加碼」抽獎活動：高速婆婆(貓)造型存錢筒Plus

展覽資訊： 《膽大黨》快閃店

活動日期：2025.09.25(四)-11.02(日) 免費入場

活動地點：臺中中友百貨C棟13樓國際大廳（臺中市北區三民路三段161號）

營業時間：依百貨商場營業時間為準 ※更多快閃店相關訊息，請鎖定：木棉花官方臉書