日本巡迴《數碼寶貝展》25 週年製作資料珍藏公開！10/25台北三創首次亮相

如果你也記得「八神太一」在盛夏大喊「進化吧！亞古獸」，如果你還能哼出那首陪伴無數童年的經典主題曲〈Butter-Fly〉，那麼這場《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》，你一定不能錯過！

日本超人氣巡迴展驚喜登台！INCUBASE Studio 將於 10 月 25 日至 11 月 30 日把《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》帶到台北三創生活園區 1F 重現童年感動回憶。一口氣集結 25 年來珍藏美術設定稿、經典名場面與超豪華限定周邊，讓每一位曾守在電視機前的孩子，都能回到那段「進入數碼世界」的夏天。

圖／INCUBASE Studio

關於數碼寶貝

​

自 1999 年首播以來，《數碼寶貝》在全球累積超過 50 國播放，系列作品與劇場版在亞洲創下高收視紀錄。25 年來，太一與亞古獸的故事陪伴兩代人長大，如今首度以完整展覽體驗在台灣重現！匯聚系列作歷代選角，結合台灣限定熱門周邊，再次引爆大家滿滿的童年回憶！

童年經典回憶神作《數碼寶貝》經典展出五大亮點，25 年後的你怎能錯過：

被選召的孩子再次集結！，《數碼寶貝》在25 週年集大成特展首次登台，預售票 9/15 起販售！ 重溫《數碼寶貝》感動瞬間！展區重現角色與夥伴初遇的經典場景等，以及歷代動畫珍貴原畫與製作資料，讓粉絲一次看盡 25 年的進化歷程（圖 / 香港展覽畫面）

重溫《數碼寶貝》感動瞬間！展區重現角色與夥伴初遇的經典場景等，以及歷代動畫珍貴原畫與製作資料，讓粉絲一次看盡 25 年的進化歷程（圖 / 香港展覽畫面） 重溫《數碼寶貝》感動瞬間！展區重現角色與夥伴初遇的經典場景等，以及歷代動畫珍貴原畫與製作資料，讓粉絲一次看盡 25 年的進化歷程（圖 / 香港展覽畫面）

一、 神聖計畫原型設計稿首亮相！集結 25 年珍藏幕後設定機密一口氣公開

展覽豐富展出日本原裝運輸來台動畫設定資料，包含美術場景繪圖、分鏡稿、劇本、角色設計師原創手繪資料、動畫導演心聲等珍稀幕後細節！更包含首次公開的「神聖計畫」原型設計稿，讓粉絲親眼見證經典誕生的精彩歷程。

展區更特別設立「角色進化圖鑑牆」、「歷代動畫回顧年表」等，收錄主角群進化軌跡與經典劇情重現，將角色成長歷程與情感羈絆完整視覺化，不論是童年熱血的初體驗，或是多年後的重溫回憶，粉絲都能在數碼世界裡找回屬於自己的情感記憶，彷彿打開了屬於被選召的孩子們的時光膠囊。

展場特別展出多款歷代「神聖計畫」原型與彩色版本實物，近距離目睹感受經典道具的設計魅力。（圖 / 香港展覽畫面）

首次公開的《數碼寶貝》原版台詞台本與製作資料，完整保留當年創作的手寫細節與幕後故事。（圖 / 香港展覽畫面）

二、 1：1 亞古獸現身！感動名場面重現 × 究極進化再啟

曾經只能隔著電視螢幕相見的數碼獸，如今近在眼前。展覽將《數碼寶貝》的經典角色搬出螢幕，1：1 比例的亞古獸、巨型奧米加獸震撼登場，細節還原到連爪紋、眼神光澤都與動畫一致。更別錯過光子郎的電腦具象化、一字排開的初代神聖計畫實體展示！

昔日的夏日友情場景與夥伴並肩作戰的瞬間，加上展場內輪播的經典金曲《Butter-fly》，都是只有踏進展場才會有的真實衝擊 —— 錯過，就只能在別人的社群照片裡羨慕了！

1：1 等比亞古獸登場，成為必拍的展場焦點。（圖 / 香港展覽畫面）

1：1 等比巨型奧米加獸霸氣登場，成為必拍的展場焦點。（圖 / 香港展覽畫面）

幕後設定資料及系列動畫 25 年間歷代的經典進化場景，務必親眼見證沉浸熱血回憶中！（圖 / 日本展覽畫面）

幕後設定資料及系列動畫 25 年間歷代的經典進化場景，務必親眼見證沉浸熱血回憶中！（圖 / 日本展覽畫面）

三、 鐵粉口碑見證，25 週年日本原裝巡迴展熱度保證

在日本展出期間，《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》便掀起朝聖熱潮，展場不僅重現初代經典場景，更一次陳列歷代各系列動畫資料與熱淚盈框的名場面，讓人瞬間返回那段守在電視機前的年代。

韓國站同樣反響熱烈：「當踏入展覽、親眼見證經典動畫場景的瞬間，童年的熱血立刻湧上心頭。」這份跨越時空的情感共鳴，成為每位觀眾最深刻的回憶！

這不只是一場展覽，而是一次對童年的致敬與重溫。無論你曾被八神太一與亞古獸的羈絆感動，還是對經典主題曲〈Butter-Fly〉的旋律依然朗朗上口，10 月 25 日起在台北三創生活園區 1F 登場的巡迴台北站，都將帶來「錯過就只能後悔」的沉浸式回歸。

一不小心就會進化成淚流滿面獸的經典童年回憶神作（圖 / 日本、香港展覽畫面）

四、周邊陣容豪華程度滿點，滿載心動瞬間！

現場商品販售區絕對是粉絲的天堂！ ── 精挑細選的日本進口限定款，滿滿細節與復刻質感；台灣展覽限定商品更是必收，從角色進化系列的精緻收藏品、初代經典角色的復古風設計，到能喚醒記憶的場景插畫周邊，款款都充滿經典懷舊氛圍。無論是實用派還是收藏派，都能在這裡找到屬於自己的「數碼寶貝神聖信物」。

最多樣化的豪華限定周邊將一次在台集結 （圖 / 香港畫面）

最多樣化的豪華限定周邊將一次在台集結 （圖 / 香港畫面）

最多樣化的豪華限定周邊將一次在台集結 （圖 / 香港畫面）

五、預售限定兩款特典優惠套票！早鳥價與海外限定周邊一次入手

線上預售票將於 9 月 15 日中午 在 Klook 獨家開賣，鐵粉千萬別錯過！本次特別推出海外場限定「神聖計畫迷你壓克力相框吊飾」兩款套票組 $499，設計細節完整復刻初代經典機台，內層除了亞古獸搖搖滾動，還能替換成你最想留下的照片，將回憶裝進神聖計畫裡，掛在包包或鑰匙圈都超吸睛！數量有限、售完為止。想一次帶走經典道具與入場門票的粉絲，這波絕對必收！

展覽預售限量，神聖計畫迷你壓克力相框吊飾！預售最優惠票價 $250，用最優惠的方式開啟你的 25 週年冒險！（圖 / 商品示意圖）

如果數碼世界真的存在，入口就在這裡！這不只是一場展覽，更是一場粉絲的經典回憶盛宴 ── 台灣專屬限定、絕版經典，一次打包，一起回到《數碼寶貝》1999那年充滿羈絆與回憶的夏天。更多展覽資訊可見展覽官方 Facebook查詢。

圖／INCUBASE Studio

展覽資訊： 《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》

展覽地點｜三創生活園區 1F 十二立方

展覽期間｜2025/10/25（六）～ 2025/11/30（日） 開放時間｜週日至週四 11:00 - 21:30（21:00 停止售票入場）；週五週六及國定假日前夕 11:00 - 22:00 （21:30 停止售票入場） 授權單位｜TOEI ANIMATION

主辦單位｜INCUBASE Studio

售票平台｜Klook 獨家販售

《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》主視覺。