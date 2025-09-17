新科人間國寶出爐！增列卑南族傳統織布工藝認定保存者：Sunay Paelabang孫菊花

文化部日前公告登錄「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」為重要傳統工藝，並認定保存者Sunay Paelabang孫菊花。文化部表示，今（114）年度「文化部原住民族文化資產審議會」出席委員均認同Sunay Paelabang孫菊花熟知並能正確體現卑南族傳統織布tenun的知識、技藝與文化表現形式，在文化脈絡下為適當者，經全數同意認定Sunay Paelabang孫菊花為重要傳統工藝「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」保存者。

文化部表示，文化部自2009年至今，依《文化資產保存法》登錄的重要傳統工藝並認定保存者已達22項30案，「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」為本次新增項目。tenun卑南族傳統織布，從遠古時代的口傳故事流傳至今，技藝繁複，運用挑的方式整理綜絖線，並大量使用夾織技法為其主要特色。學習tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布必須正式拜師學藝，學藝前與學成後都須由巫師舉行特定儀式，織布的過程中亦有許多傳統禁忌。

Sunay Paelabang孫菊花自幼便觀摩學習，記憶仍保有許多關於傳統織布配色及圖紋的知識，1999年向普悠瑪部落的高春月正式拜師，開始使用傳統水平背帶式織布機（地織機），並以繪製組織圖等記錄方式，把年輕時觀摩家族中的長輩織布的記憶，發展為圖紋記錄圖紙，自行研究將技法轉換至高織機。同時，她也將傳統以拜師學藝及口述為傳承方式的織布技藝，包含紋飾的分析及織機的操作等，整理為書寫紀錄。Sunay Paelabang孫菊花結合了織、繡及服飾的相關知識，承續卑南族衣飾文化的精髓，是卑南族目前極少數能熟悉運用卑南族水平背帶式織布機，且同時精通傳統織布與刺繡的長者。

文化部長李遠表示，保存與傳承臺灣重要無形文化資產是文化部的重要使命，本次新增重要傳統工藝「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」保存者，已請文化資產局後續依《文化資產保存法》第92條規定，啟動保存紀錄、教育推廣及師徒制傳習計畫，期盼不僅讓臺灣的傳統文化持續流傳，更藉以彰顯臺灣文化特色與主體性。

「藝湛登峯－114年度重要傳統工藝授證典禮」將於10月12日在臺東下賓朗部落舉行，頒授認定證書予Sunay Paelabang孫菊花，邀請國人一同關注這項重要傳統工藝。

