《鬼滅之刃》無限城篇劇場版奪冠　中友百貨快閃店9/25獨家登場

2025年最具現象級影響力的動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，自8月8日全台上映以來就屢創佳績，打破多項票房紀錄；《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店也順應這股狂潮，9月25日至11月2日要在台中中友百貨C棟13樓國際大廳，與喜愛《鬼滅之刃》的廣大中台灣粉絲朋友見面囉！

▲《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店台中站 活動主視覺

集結了TV動畫《竈門炭治郎立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》全篇章的《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店。除了隨著空間動線可以重溫故事劇情與精彩戰鬥外，也可以透過台詞與場景圖細細品味作品中的感動時刻，包括前任鳴柱桑島慈悟郎對善逸的期許，以及阿久婆婆對鬼殺隊員們的深深祝福。

以無限城為設計概念的商售區中，猗窩座進入戰鬥準備姿勢、童磨戴上教主頭冠、黑死牟露出充滿殺氣的背影，無慘舉起手的神情彷彿再度說出「你們接下來要去的可是地獄」，都是首次登場的全新圖素。這次的台中站，更加碼全台灣唯一的鬼滅之刃戰鬥拍照場景，無限列車篇中炭治郎使出「火之神神樂 碧羅之天」斬向魘夢脊骨的經典畫面，超大型的震撼火焰與跟列車同化的頸骨真實呈現在快閃店中，絕對是粉絲不可錯過的必拍造景。

▲劇場版無限城篇中有亮眼表現的水柱冨岡義勇初登場

▲令人印象深刻的蟲柱胡蝶忍、炎柱煉獄杏壽郎，以及上弦之參猗窩座

▲刀匠村篇中，迎戰半天狗與玉壺的霞柱時透無一郎與戀柱甘露寺蜜璃

▲以全新姿態現身的無慘、黑死牟與童磨

▲鬼殺隊最高戰力全員出動的柱訓練篇

▲全台唯一鬼滅之刃戰鬥拍照場景「火之神神樂 碧羅之天」

前進台中，當然也要為所有中台灣的粉絲朋友帶來最新的周邊商品。以劇場版最新角色圖素設計的盲抽造型磁鐵與角色壓克力立牌，滿足你的收藏需求。電影中掛上愈史郎血鬼術符咒穿梭在無限城中的鎹鴉，化身超可愛的矽膠造型零錢包；善逸身邊的啾太郎，也出現在亮黃色的飲料提袋上，陪伴你度過生活中偷閒時光。胡蝶忍與香奈乎，以鬼殺隊蟲柱與繼子的認真神情登上長門簾，一起守護光明的未來。預計11月陸續到貨的炭治郎日輪刀紀念傘，也將在本次《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店台中站進行預購，就讓承繼了炎柱與鬼殺隊意念的日輪刀紀念傘，陪你迎向所有生活中的風風雨雨。

劇場版盲抽造型壓克力磁鐵(7款隨機) $120 角色壓克力立牌 $480 鎹鴉造型矽膠零錢包 $480

【預購中】炭治郎日輪刀紀念傘 $1580

除了台北站熱賣的三款超值福袋之外，本次台中站也特別推出了中友百貨的獨家限定福袋！包含金邊雙面抱枕（炭治郎＼禰豆子款及戀柱＼霞柱款，兩款隨機一款）、造型香氛卡四入組（代表物款及鬼殺隊款，兩款隨機一款）、惡鬼滅殺不織布購物袋，以及全新商品劇場版主視覺的壓克力小相框，總共四樣商品，原價1,207元的組合，福袋價只要688元就可以帶回家！

福袋A款 $688 福袋B款 $688 福袋C款 $688 中友獨家限定福袋 $688

引起全台粉絲蒐藏熱潮的收藏卡機，這次在《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店台中站，鬼殺隊款、鬼款、無限列車款及無限城款全數到齊，快來與你心愛的角色相會！以炭治郎墜入無限城加上七位柱及珠世角色形象設計的大扭蛋機台，一抽只要300元，最大獎價值超過千元，所有獎項都是《鬼滅之刃》的特色商品，絕對超值。

另外，台中站也帶來多項好禮活動；結帳時只要喊出指定口號「燃燒心靈＼絕對要打倒無慘」就送電影早場優惠券；全檔期消費滿899元就可獲得台中站獨家的票根造型壓克力鑰匙圈，滿1200元就贈送限定大紙袋；憑當日消費明細加上完成指定任務，就有機會獲得《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》主視覺明信片或是台中站限定涼扇。眾多活動好禮都是數量有限贈完為止，想要擁有的朋友速速筆記起來，9月25日就到中友百貨一起邁向無限城！

展覽資訊： 《鬼滅之刃》邁向無限城POP-UP SHOP 台中站

活動日期：2025.09.25(五)-11.02(日) 免費入場>

活動地點：臺中中友百貨C棟13樓國際大廳（臺中市北區三民路三段161號）

營業時間：依百貨商場營業時間為準

※更多快閃店相關訊息，請鎖定Muse木棉花官方社群