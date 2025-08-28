從司機後座拼貼世界！荷蘭漫畫最高榮譽得主艾美．迪雍《TAXI！》捕捉人性光影

在共享計程車盛行的時代，「後座經驗」不只是通勤過程，而是進入陌生人生活的短暫切口。荷蘭漫畫界最高榮譽 Stripschapprijs 得主、三度入圍美國艾斯納獎的國際級漫畫家艾美．迪雍（Aimée de Jongh），便以《TAXI！：我遇到的那些司機》把這些後座片段，轉化為跨越洛杉磯、巴黎、雅加達與華盛頓的城市故事，此書更獲歐洲議會成員國愛書人社群選為「二十本必讀」唯一入選圖像小說，顯見其跨越文學與漫畫疆界的影響力。

荷蘭漫畫家艾美．迪雍 Aimée de Jongh以及其作品。圖／取自IG：@aimeedejongh、官網

最有「後座力」的計程車之旅！

迪雍擅長在漫畫中揉合半寫實線條與插畫式情感留白，讓街景、車窗反射的光影、司機細微的神情，成為隱喻故事情緒的「第二語言」。她的色彩運用克制，光影變化精準，分鏡流暢如電影，讓讀者彷彿與她並肩坐在後座，看見世界流動。

漫畫中的司機形象是立體且多樣的，即使你沒有搭過國外的計程車，也能從寫實且直擊人心的畫面一窺一二：曾與憂鬱症抗爭的美國司機、對殖民歷史仍有怒意的印尼裔司機、沉默寡言卻藏著故事的巴黎司機……每段對話與沉默都透過格子間的節奏被捕捉，讓漫畫成為傾聽與凝視的媒介，看著看著你也會突然覺得外國的「運將」大哥也變得鮮活且有趣了起來。

《TAXI！：我遇到的那些司機》書頁。圖／積木出版 城邦出版

《TAXI！：我遇到的那些司機》書頁。圖／積木出版 城邦出版

台版獨家收錄四位作家速寫視角

「我總覺得，我是因為輸給了台北，才搭計程車搭上癮的。」──蕭詒徽 「五年了，從第一次搭邱的車上班到現在，邱漸漸也成了陳的儀式感之一。」──夏夏 「她想到一些可怕的社會案件，盡量不去理會車內那種混合了雨水、汽車冷媒與司機毛髮的氣味。」──顏訥 「因為看得多，所以知道每個人要走的路都有些不一樣。」──林楷倫

《TAXI！：我遇到的那些司機》書頁。圖／積木出版 城邦出版

除了國際經驗，《TAXI！》在台灣版特別收錄林楷倫、夏夏、蕭詒徽、顏訥等四位作家書寫的本地計程車故事，將後座的視覺敘事延伸至台北街頭。

在文字與圖像之間，台灣讀者得以對照不同城市的氛圍，也看到相同的人際連結。

書名：《TAXI！：我遇到的那些司機》

作者：艾美．迪雍

出版社：積木文化／城邦文化

出版時間：2025-07-29

自傳色彩交織的都市視覺紀事

《TAXI！：我遇到的那些司機》不只是一本漫畫，也是一本帶有自傳色彩的圖像小說，迪雍身為計程車的常客和支持者，她發現比起充滿異國風情的街景和壯麗的建築，司機的人生風景更加吸引，於是前座與後座的交流便成為家常便飯，即便時而尖銳或充滿障礙，她仍樂此不疲。萍水相逢的緣分、從欲言又止到暢所欲言，這本書也讓我們看見當前社會極端化的時代，人與人還可以怎樣連結、共鳴，以及在 Uber 興起的背景下，那些計程車司機不為人知的心事與故事。

她透過拆解自己和他人的過去，重新拼貼城市景緻，也透過漫畫的視覺紀錄旅程，並溫柔提醒我們：在看似匿名與匆忙的都市中，故事總在最不經意的瞬間發生。

作者簡介｜艾美．迪雍Aimée de Jongh 迪雍出生於一九八八年荷蘭南部瓦爾韋克，從小便醉心於圖像創作，十七歲推出第一本作品《艾美 TV》， 二〇一四年，她以 The Return of the Honey Buzzard 震撼各界，並勇奪歐洲最古老漫畫獎項聖米歇爾獎（Prix Saint-Michel）。迪雍至今已三度入圍美國艾斯納獎（Eisner Awards），兩度獲得日本國際漫畫獎，並於二〇二二年獲頒荷蘭Stripschapprijs漫畫大獎「終身成就獎」，是荷蘭漫畫界最高殊榮。迪雍的作品已翻譯逾三十國語言，受到世界各地讀者擁戴。她的最新作品是二〇二四年的《蒼蠅王》。網站：www.aimeedejongh.com