國美館兒童藝術展開箱！用鑽地洞、爬斜坡回歸創作初心

國立臺灣美術館臺灣兒童藝術基地即日起推出全新兒童藝術教育展「24/7：：：創作中的反覆與堆疊」，邀請大、小觀眾以年度關鍵字「＃換個角度看」，親身體驗藝術創作的新方式。國美館表示，邀請觀眾們回歸展覽體驗初心，共同思考「展覽體驗從哪裡開始？」、「我們可以怎麼看？」探索觀展的起點與方法。

展覽從兒童藝術教育展展示出入口開始，請造訪的觀眾自行選擇「爬斜坡、沿著曲線走，還是鑽地洞？」3種不同進入展場的方式，感受展覽的體驗在看見作品前就已經發生，創造不同的參觀路徑，以不同的角度認識藝術創作。

本次參展創作，邀請當代藝術家石孟鑫、莊惠琳、何彥諺以全新創作，回應國美館典藏前輩藝術家廖修平、張永村、廖繼春作品，並以「創作中」為策展命題，讓觀眾對於藝術家產製作品過程充滿想像，藉由「反覆」與「堆疊」塑造創作的敘事，從創作中的質感、形狀、顏色為主題，五感與思覺為體驗，讓親子觀眾化身為創作者「從動手到動腦」參與藝術家創作的歷程。

石孟鑫作品〈波浪拼圖〉，透過12組波浪造形的移動模組，與廖修平〈季節系列I〉版畫作品對話。

何彥諺作品〈畫家與釣客〉，提取廖繼春〈淡⽔遠眺〉中的顏色、筆觸和景物元素，呈現重複而平靜的動態觀察過程。

其中，石孟鑫作品〈波浪拼圖〉，透過12組波浪造形的移動模組，與廖修平老師〈季節系列I〉版畫作品對話，觀眾可親自體驗波浪小車，重新組構屬於自己的海浪樣貌；莊惠琳的《細胞城市》系列作品將現代科技中的顯微視角與城市景觀融合，透過幾何形狀轉化為有機細胞的形象，表現微觀世界中的城市景觀回應張永村老師《文明的躍昇》系列作品；何彥諺〈畫家與釣客〉藉由空間裝置、雕塑和錄像投影，表現藝術創作中的內在世界，以「釣客」和「畫家」象徵等待與放空的時刻，並提取廖繼春老師〈淡⽔遠眺〉中的顏色、筆觸和景物元素，呈現重複而平靜的動態觀察過程。

莊惠琳作品〈細胞城市〉表現微觀世界中的城市景觀，回應張永村《文明的躍昇》系列作品。

國美館即日起推出「247：：：創作中的反覆與堆疊」兒童藝術教育展，圖為兒童藝術教育展學習資源區域一隅。

莊惠琳〈細胞城市〉作品局部。

展覽期間規劃了不同的教育推廣活動，10月起將推出臺灣台語導覽體驗「鬥陣，做伙（一起，一起）」，邀請家庭、親子觀眾運用臺灣台語語言學習字卡，關注於隱藏在展覽的「關鍵字」，以邊走邊看、共學共賞的方式，享受輕鬆趣味的導覽體驗。

本展即日起至115年8月9日於臺灣兒童藝術基地教育展示空間展出，免預約自由參觀，歡迎大、小觀眾一起造訪臺灣兒童藝術基地，探索全新的觀展體驗。更多展覽資訊，請至國美館官網或社群查詢。

10月起將推出臺灣台語導覽體驗「鬥陣，做伙（一起，一起）」。

展覽資訊： 臺灣兒童藝術基地 「24/7：：：創作中的反覆與堆疊」兒童藝術教育展

展覽時間：2025年9月6日至2026年8月9日

開幕活動時間： 2025年9月13日下午2時

展覽地點：國美館 臺灣兒童藝術基地 教育展示空間