故宮國寶鬼月遠征歐洲！〈翠玉白菜〉、聊齋神鬼故事9月捷克登場

農曆七月將至，8月23日適逢二十四節氣「處暑」，天氣漸漸由熱轉涼，亦是民間俗稱的「鬼門開」。在這充滿傳說色彩的時節，「故宮文物百選及其故事」特展進入開幕倒數階段，將於9月11日在捷克國家博物館盛大揭幕。除了展出人氣國寶〈翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉等經典文物，今（20）日故宮更搶先曝光「東方的神鬼傳奇」單元中的奇幻展件，訴說蘊含東方傳說意象的文物故事。

故宮〈翠玉白菜〉首度亮相歐洲，9月11日倒數登場！

故宮指出，鬼魅無形，全憑人的意念構成，這份對神秘靈異的想像，自古以來東西方皆如此，成為文人與畫家筆下源源不絕的創作靈感。在17、18世紀的捷克民間，流傳著關於城堡幽靈、女巫與吸血鬼的傳說；同一時期的東方，則有失意文人蒲松齡創作《聊齋志異》，當中收錄491則關於山神、鬼魅、狐仙、花精與動物魂魄的故事，為人們的超現實想像開啟無限空間。

究竟東方想像中的神鬼形象是什麼模樣？故宮捷克展「東方的神鬼傳奇」單元，以具象的藝術語言，將經典神怪故事呈現給歐洲觀眾。〈聊齋志異新評•畫皮〉描繪一名男子隔窗撞見鬼魅繪製人皮面具，戴上瞬間化為絕色佳人。他這才恍然明白邂逅的美人，竟是鬼魅幻化而成。故事描述男子後來倉皇求助道士捉鬼，卻反遭鬼魅挖心而亡；妻子悲痛之餘，依循隱士指點吞下神秘唾痰，返家吐出時化作一顆心臟，放回丈夫胸中竟奇蹟復生。故事情節離奇曲折，展現古人對人鬼變化的奇想。

農曆七月應景登場，故宮捷克展將展出〈聊齋志異新評•畫皮〉，描繪男子隔窗撞見鬼魅繪製人皮的驚悚瞬間。

除了文學故事的鬼魅，還有鎮邪護宅的神明形象。古人相信鬼可被驅除，因此在文人與畫家筆下，誕生這位能捉鬼，甚至將鬼吞入腹中的「鬼王」。鍾馗形象通常是身材魁梧，滿臉鬍鬚，身著官服，手中持劍或摺扇的中年男子，象徵驅魔鎮宅的力量。本次故宮捷克展將展出〈清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺〉，以半透明白玻璃為胎體，點綴如雪花般的氣泡，故名「霏雪地」。器身套上紅色玻璃，雙面雕刻鍾馗形象，其中一面鍾馗仰望天際，奔走疾行；另一面鍾馗劍指蒼穹，俯視前方，動靜對比鮮明。周圍襯以松柏、蝙蝠和異獸，細節刻劃細膩，呈現剪影般的浮雕效果，巧妙融合東方傳說意象與精湛工藝。

「鬼王」鍾馗遠征歐洲！故宮捷克展展出〈清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺〉，雙面雕刻鍾馗形象，動靜對比鮮明。

故宮響應外交部與文化部推動「2025歐洲臺灣文化年」，將於9月11日至12月31日，於捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展。展覽以10個主題單元、131件珍貴文物搭配數位展件，呈現故宮典藏的精彩故事，邀請歐洲觀眾親臨感受東方神鬼傳奇與藝術交融的獨特魅力。

故宮131件文物遠赴捷克，國寶〈清院本清明上河圖〉也將驚艷登場；圖為經典虹橋場景。

展覽資訊： 「故宮文物百選及其故事」特展

時間：9月11日至12月31日

地點：捷克國家博物館推出