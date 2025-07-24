讓世界聽見台灣！蝦米視障人聲樂團勇奪奧地利國際阿卡貝拉大賽冠軍

每年在奧地利格拉茲（Graz）舉行的國際A cappella盛會「vokal.total」7月15日起舉辦第22屆活動，吸引全球頂尖A cappella團體齊聚一堂，今年Unplugged 組總決賽中由來自台灣的蝦米視障人聲樂團（The Bleinders）一舉拿下最高榮譽Ward Swingle Awards，成為該組別史上首支由全視障者組成、並摘下榮耀的團隊。

演出結束時，許多觀眾在演出結束後仍流連在席，掌聲不絕於耳，評審在講評時給予高度讚賞表示：「音準與聲音融合無可挑剔，藝術性極高，令人深受感動。」

蝦米視障人聲樂團創立於2011年，系由台灣合唱音樂中心朱元雷與陳雲紅兩位老師全心扶植、全球第一支視障者組成的A cappella團體。十多年來，蝦米不僅走遍台灣進行公益演出，更曾受邀登上總統府音樂會舞台，也多次參與亞洲與歐洲的多場A cappella文化交流。

今年，他們帶著各界肯定與資金支持遠赴歐洲，秉持「讓國際聽見真誠、讓世界看見台灣」的精神參與「vokal.total」 國際A cappella大賽。

這場總決賽中，蝦米視障人聲樂團演唱五首風格迥異的作品，橫跨中西文化、風格多變的作品，包括融合古典詞意的《蝶戀花》、深情細語的《心動》、改編西洋流行的《Memories》、充滿爵士味道的《Nature Boy》，以及勾勒思鄉情懷的《橄欖樹》，他們以細膩的和聲與真摯的情感，跨越語言的界限，創造一場從文化走向共鳴的聲音敘事，表現震撼全場，觀眾無不為之動容，也獲得大賽的最高榮耀。

團長白若佳動容表示：「我們雖看不見舞台，卻用聲音唱出了自己的天空。」並將這份得來不易的榮耀獻給台灣、也獻給每個曾感到被世界遺忘的人。蝦米視障人聲樂團不僅為台灣聲樂藝術開創一頁新紀錄，更讓世界看見視障者在藝術上的深厚潛能，在無聲的黑暗中，他們用聲音點亮了世界最溫暖的光。

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