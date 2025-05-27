第23屆「台新藝術獎」頒獎揭曉！張立人《戰鬥之城》奪年度大獎獨得150萬獎金

以獎勵卓越藝術性、人文關注與時代精神的台灣當代藝術指標性獎項「台新藝術獎」於5月24日從15組入圍作品當中，揭曉「第23屆台新藝術獎」得主，由張立人14年創作旅程《戰鬥之城．終》奪得年度大獎；倪祥囤物美學《大家都來看你了》與末路小花 X許芃碎碎念的《鼠婆太》分獲視覺與表演藝術獎。

三大獎項頒發總獎金350萬元！

三組得獎作品從個人生命史出發，反映更大的社會現實，包含長照陪伴及疾病照護、父權社會底下的女性處境，以及個人對於集體強權、媒體暴力、生存困境的抵抗，透過作品多元媒材虛實輝映的運用，引發觀者深度省思。

視覺藝術獎（獎金100萬元）：倪祥《大家都來看你了—倪祥個展》

表演藝術獎（獎金100萬元）：末路小花 X許芃《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！（白蘿蔔、釘牙、她的雞、（以及她的後人））》

年度大獎（獎金150萬元）：張立人《戰鬥之城．終》(北師美術館2023年作夢計畫)

今年決選團由旅美資深評論人高千惠擔任決選主席，委員包括藝評人張韻婷、劇評人周慧玲、許仁豪、法國編舞家瑪蒂德‧莫尼葉Mathilde Monnier、韓國藝術家朴贊景Park Chan-kyong、新加坡策展人鄧富權Tang Fu Kuen。歷經三天綿密的會議，選出三大獎項得主，頒發總獎金三百五十萬元。

1.「視覺藝術獎」

第23屆台新藝術獎視覺藝術獎：倪祥《大家都來看你了—倪祥個展》│作品〈有空〉，錄像截圖│藝術家及臺北市立美術館提供

「視覺藝術獎」得獎作品《大家都來看你了—倪祥個展》，藝術家倪祥從個人際遇出發，以乍看之下雜亂無序、充滿無厘頭趣味的大型空間裝置及錄像，直面處理現實問題，其作品所觸及的社會議題如：高齡長照、陪病經驗、生死界線，以獨具個人藝術魅力的「囤物美學」鋪天蓋地迎面而來。

第23屆台新藝術獎 台新銀行文化藝術基金會林曼麗董事(右)頒發獎項予視覺藝術獎得主《大家都來看你了—倪祥個展》倪祥展覽團隊代表領獎 (左起)游靜蓉、董佳昀 馮志銘

得獎理由：

「藝術家對巨量囤積物的運用與塑形展現出其獨樹一幟的混沌美學，在賦予棄置品第二生命的同時，亦透露出高齡化社會的長照處境。他將自身遭現實夾殺的生命際遇，轉化成可召喚身體感與常民記憶的大型空間裝置。作品以黑色幽默的手法，對現實、體制與社會提出一種既諷刺又自嘲的批判。舊物在此既為材料亦是象徵，隱喻被犧牲的人生與被掩埋的夢想，作品觸及現實下的理想消耗與無能為力，令人為之動容。」

2. 「表演藝術獎」

第23屆台新藝術獎 表演藝術獎 末路小花 X許芃《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！》│吳昱穎攝影

「表演藝術獎」得獎作品《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！》由編導許芃和末路小花團隊，在中壢過嶺的許家百年古厝上演一段魔幻寫實的家族女性生命敘事。許芃把日常生活的瑣碎與片段，透過「碎碎唸」的語言風格與遊走式演出，成功地將環境織入了戲劇文本，並以詼諧尖刻的異次元想像，轉化成女性詩學對父權秩序的叩問。

第23屆台新藝術獎 台新銀行文化藝術基金會吳靜吉董事(中)頒發獎項予表演藝術獎得主—末路小花 &許芃《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！》張棉棉(左)、許芃(右)

得獎理由：

「《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！》是一個風格怪誕、演出內容與特定場域緊密對話的作品。全劇於三合院古厝遊走，搬演客家女性祖先的何去何從。編導許芃以獨特的「碎碎念」語言與魔幻情節，靈活調度道具、「舞台手」（stage hand）以及充滿寓意且符號感強烈的綠幕服裝，展開三代女性對傳統客家父權空間的協商與抵制，乃至女性的無處容身。整體演出令人既疏離又投入，幽默地調侃甚至擾動傳統父系空間的性別權力結構。其新穎戲劇形式與語言運用的未來發展令人期待。」

3. 「年度大獎」

第23屆台新藝術獎 年度大獎 張立人《戰鬥之城．終》│《戰鬥之城》第二部〈經濟奇蹟〉，錄像截圖│張立人提供

最後揭曉頒布的「年度大獎」由張立人的《戰鬥之城．終》奪得。藝術家以14年的時間持續打造關於反抗及抵禦的戰鬥敘事，2024年首次在北師美術館完整呈現三部曲，同時展出拍攝使用的人偶、模型、場景、手稿等，隨即獲得超高人氣的關注。作品以廉價的材料、低階門檻的技術，探問當面對各種社會現實與集體價值的生存框架，藝術家如何試著持續戰鬥、保有自我與理想的可能性。

第23屆台新藝術獎 台新銀行文化藝術基金會彭雪芬董事(右)頒發年度大獎得主 張立人《戰鬥之城．終》

得獎理由：

「張立人以藝術做為生命實踐，體現創作的自律性。在14年間他持續透過手繪、造偶、模型與動畫，整合造型、敘事、影像等手法，運用脆弱媒材與難以辨識的語言，以獨立製作的精神打造有關個人成長與集體宿命的記憶場景。作品挪用通俗文化之敘事模式，翻轉好萊塢式英雄主義，以小人物三部曲的戲仿，在微觀與宏觀之間處理地緣政治之現況；以「戰鬥」隱喻個人對於世界強權、媒體暴力、生存困境的抵抗，寓言式地反映出當下集體處境之複雜性。」

雙主持梁皓嵐、黃迪揚街訪直擊彩蛋必看！

第23屆台新藝術獎 頒獎典禮雙主持人 黃迪揚、梁皓嵐

擔任此次決選主席的高千惠表示，面對這15組優秀的作品，評審過程中要從中取出年度代表是很困難的。感謝評審團在討論過程中溫柔的堅持和理性的聆聽，是很好的相互學習。入圍作品帶給我們心靈悸動和視覺上的饗宴，讓我們看到很很大的能量。

今年頒獎典禮由「貪食德工作室」劇場導演蘇洋徵擔任統籌編導，深耕於劇場及影視表演的梁皓嵐、黃迪揚擔任雙主持人，典禮現場串連著兩位主持人一個月來走進大街小巷，街頭訪問80餘人的【觀眾在哪裡】靈魂探問影片，輕鬆真實的素人問答，直擊大眾對於藝術的認識與想像，讓人不禁莞爾。

歡迎透過台新銀行文化藝術基金會官網「第23屆台新藝術獎」專頁，或台新銀行文化藝術基金會Facebook 粉絲專頁了解所有入圍及得獎作品完整資訊。

第23屆台新藝術獎 三大獎得主、決選團、提名觀察人及基金會董事合照

第23屆台新藝術獎 三大獎得主、決選團、提名觀察人、基金會董事及入圍藝術家合照