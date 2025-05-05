迎接2025雙北世壯運！松山文創園區變身「世壯運公園」升級遊樂體驗

2025世界壯年運動會（World Masters Games）將於5月17日於雙北盛大開幕，松山文創園區為選手主認證中心、服務中心及世壯運博覽會主要場域，特別聯手世界壯年運動會執行辦公室、臺北大巨蛋、誠品生活松菸、誠品行旅與遠東Garden City，共同打造充滿運動魅力與人文風景的「世壯運公園」！園區全面升級，不僅設計「世壯運公園地圖」，並特別設置多樣吸睛打卡裝置、推出獨家滿額贈禮活動、優化國際服務內容，邀請全球選手與旅客走進松菸，感受運動與文化交融的熱力體驗！

跟著地圖走！吸睛打卡裝置遍佈園區，拍出專屬「世壯運記憶點」！

隨著誠品松菸24小時書店進駐、臺北大巨蛋與大巨蛋遠東Garden City「潮美食公園GOURMET PARK」正式開幕，大松菸基地儼然形成「臺北文化體育園區」。松山文創園區為迎接來自全球超過2萬多名壯年選手，特別設計推出「世壯運公園地圖」，以奧林匹克公園為概念，整合「臺北文化體育園區」重要據點資訊，並提供中、英、日、韓四語版本，讓國內外旅客輕鬆暢遊世壯運公園，全面掌握賽事、優惠與活動資訊。

「世壯運公園地圖」提供中、英、日、韓四語版本，提供國內外旅客輕鬆暢遊世壯運公園，全面掌握賽事、優惠與活動資訊。

同時，松山文創園區精心設置多組創意打卡裝置，由松菸導遊「松鴨桑」與世壯運吉祥物「壯寶」攜手化身運動大使，從松菸大道正門口的迎賓視覺「歡迎來到世壯運公園」、松菸口「攜手迎向終點線」與「松鴨桑應援觀賽台」，邀請民眾一起為選手應援！而繼去年推出即大獲好評的「松鴨桑好棒棒」藝術窗框，南向製菸工廠也新推出「運動玩松菸」藝術窗框，演繹運動員跑步、舉重、籃球、拔河等動作，歡迎民眾與松鴨桑拍下運動美照，一起迎接2025世壯運！

松菸口「攜手迎向終點線」，邀請民眾一起為選手應援！

松菸口「松鴨桑應援觀賽台」，由松菸「松鴨桑」陪你為選手應援！

進駐品牌及風格店家齊響應「松菸應援 世壯運GO購」！松鴨桑徽章等你帶回家

松山文創園區自5月1日至6月10日同步推出全園區限定活動「松菸應援 世壯運GO購」，集結多家人氣品牌，打造結合吃、喝、玩、購的創意生活體驗。活動期間，凡於參與店家單筆消費滿1,000元，憑當日發票或明細即可兌換限量【松鴨桑接力紀念徽章】乙枚；於松菸風格店家單筆消費滿1,600元，則可額外獲得【松鴨桑喝珍奶紀念徽章】乙枚。此外，參加滿額贈活動者，還可加價99元再購得另一款徽章（每筆限購一次），邀請大家一同走訪松菸，開啟超萌徽章蒐集之旅。

「世壯運公園地圖」全面掌握賽事、優惠與活動資訊。「松菸應援 世壯運GO購」蒐集【松鴨桑接力及喝珍奶紀念徽章】

另外，松菸風格店家特別在世壯運期間化身運動主題遊樂場，設置「運動活力機」，只要挑戰一分鐘內完成20下深蹲，就有機會免費獲得 Red Bull 乙罐！進駐品牌「二次運球」則推出選手專屬好康，出示選手證即可免費參加籃球吊飾手作，動手創作專屬紀念小物；「方坊」則推出運動主題限定吊飾優惠，為觀賽旅程增添風格收藏。全園區品牌皆祭出專屬優惠與滿額贈禮，提供選手與遊客充滿驚喜的購物樂趣，參與陣容橫跨風格選品與特色餐飲，包括微熱山丘 / Smille、CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青、ISLAND 133 gonna+、光一 一個時間、hof (EVERYDAY OBJECT)、接地、以覺學、谷口写真企画室、小智研發垃圾廚坊等，從互動挑戰到設計體驗，邀民眾一起在趣味十足的氛圍中動起來，感受運動無界、創意無限！

松菸風格店家設置「運動活力機」，一分鐘內完成20下深蹲就有機會免費獲得 Red Bull 乙罐！

進駐品牌「討酒吧」出示選手證即享滿兩千再送桃酒喝精釀啤酒一瓶

松菸風格店家進駐品牌「方坊」則推出限定優惠，為觀賽旅程增添風格收藏。

進駐品牌「二次運球」選手專屬好康，出示選手證即可免費參加籃球吊飾手作，動手創作專屬紀念小物

學生國際大使英文導覽全新上線，國際級公共服務優化再升級！

因應世界級賽事來臨，松山文創園區同步升級公共服務，自5月10日至31日，推出學生國際大使免費英文導覽服務，每日提供三場導覽時段（10:30、13:30、16:30），帶領外籍旅客深入了解園區的歷史、建築、生態與文化脈絡。園區語音導覽同步升級為中英文雙語版本，讓旅客可以無限制的自助導覽；另外也修正園區內導視系統及地圖，並新增製菸工廠2樓引導指標，創造更友善直覺的遊園動線，讓每位賓客都能輕鬆、安心地探索松菸多樣且迷人的風貌。

松山文創園區誠摯邀請全球選手及民眾一起走入世壯運公園，蒐集松鴨桑紀念徽章、拍下應援打卡美照、探索風格店家與展覽活動，與來自世界各地的朋友共創熱血運動回憶！更多活動詳情請鎖定松山文創園區官網與官方社群平台。

「松菸應援 世壯運GO購」活動詳情