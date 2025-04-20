360度環繞聲超沉浸！北藝中心「球劇場」升級國際級音響系統

台北表演藝術中心「球劇場」啟用世界頂級 Meyer Sound 音響系統，這套系統被廣泛應用於百老匯劇場、迪士尼音樂廳等國際級場域，帶來360度環繞沉浸式效果，未來，藝術家與表演團隊可運用這項技術，讓每場演出猶如置身電影場景，感受劇場級震撼聲效，讓觀眾不只是「聽見」，而是「身歷其境」。

相較傳統平面聲音呈現，這套系統採用 Spacemap Go 多聲道即時混音技術，讓藝術家更精確地掌控聲音層次。如同近年電影廣泛應用的杜比全景聲（Dolby Atmos），物件導向音響技術讓聲音可在每顆揚聲器間自由移動，不再受限於傳統音效需固定分配至特定聲道的限制。即使場館配置不同數量的揚聲器，仍能忠實呈現聲音的動態效果。

實際體驗時，可清楚感受到直升機聲音在場內移動，狂風暴雨環繞整個球劇場。即便觀眾坐在小包廂內，音效依舊逼真不減，因每個包廂均設有四顆獨立揚聲器，確保與主座區同樣的沉浸式體驗。

北藝中心視聽組長王志剛指出，2012 年為果陀劇場《動物園》製作環繞音效時，需耗時一週，如今透過這套系統，只需一小時即可完成相同效果。

此外，系統可與 QLab、Ableton Live、Pro Tools 等專業音訊軟體無縫整合，簡化配置，靈活運用多軌音訊實現動態聲音定位，拓展劇場聲音表現的可能性。

國光劇團音響技術指導李思明表示，這套系統讓觀眾完全沉浸在音效環境中，增強演出的臨場感。例如，傳統戲曲戰場場景若能讓號角聲隨環境變化，觀眾將更能身臨其境。台中歌劇院視聽組黃暉祐則認為，系統操作簡單，降低音控門檻，讓創作更具彈性，不需專業音控師也能順利操作。

●本文為 AQ廣藝誌 授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

北藝中心提升劇場設備與服務，提供藝術家最佳創作空間，共同開創更多展演可能，讓每場演出都為觀眾帶來極致的藝術體驗。