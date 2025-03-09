114年梵蒂岡博物誠徵青年修復師實習 報名只到3/24止

琅琅悅讀／ 文化部文化資產局
梵蒂岡博物馆（Vatican Museum）示意圖。圖／Unsplash
梵蒂岡博物馆（Vatican Museum）示意圖。圖／Unsplash

為支持臺灣保存與修復領域的年輕專業人才及學生拓展國際視野，文化部114年度續辦「專業修復人才實習初選」，將初選3名優秀修復人才，並協助推薦至梵蒂岡博物館（以下簡稱梵博）參與半年實習計畫。即日起開放報名，申請截止日期為3月24日。

梵博每年皆提供修復專業實習機會，歡迎相關領域年輕專業人員與學生獨立申請或透過機構推薦。文化部自2017年起正式啟動協助推薦機制，初選工作由文化部文化資產局負責，錄取名單經文化部轉外交部推薦，最終由梵博決定錄取者。錄取者將獲文化部補助機票、簽證、實習期間生活費、實習前及期間的義文學習費及保險等費用。

初選對象須具備文物修復或文化資產保存相關學士以上學歷，或為在校研究生並具備修復實務經驗，亦接受博物館、美術館及相關機構修復專業人員申請。申請者須為45歲以下（民國69年1月1日後出生）、具義語基礎或精通英語或法語。

初選分為書審及面試兩階段，初選會議預計就書審資料進行評分，擇優通知出席面試。綜合書審及面試成績後擇優錄取3名，並於4月底前公告初選結果。最終錄取名單將由梵博於實習開始前兩個月（預計2025年8月）通知錄取結果。歡迎符合條件者踴躍報名，更多詳情見文化部文化資產局官網

梵蒂岡博物馆（Vatican Museum）示意圖。照片取自維基百科，由 LIGHTmatter Photography by Aaron Logan, CC BY 2.5

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