114年梵蒂岡博物誠徵青年修復師實習 報名只到3/24止
為支持臺灣文化資產保存與修復領域的年輕專業人才及學生拓展國際視野，文化部114年度續辦「梵蒂岡博物館專業修復人才實習初選」，將初選3名優秀修復人才，並協助推薦至梵蒂岡博物館（以下簡稱梵博）參與半年實習計畫。即日起開放報名，申請截止日期為3月24日。
梵博每年皆提供文物修復專業實習機會，歡迎相關領域年輕專業人員與學生獨立申請或透過機構推薦。文化部自2017年起正式啟動協助推薦機制，初選工作由文化部文化資產局負責，錄取名單經文化部轉外交部推薦，最終由梵博決定錄取者。錄取者將獲文化部補助機票、簽證、實習期間生活費、實習前及期間的義文學習費及保險等費用。
初選對象須具備文物修復或文化資產保存相關學士以上學歷，或為在校研究生並具備修復實務經驗，亦接受博物館、美術館及相關機構修復專業人員申請。申請者須為45歲以下（民國69年1月1日後出生）、具義語基礎或精通英語或法語。
初選分為書審及面試兩階段，初選會議預計就書審資料進行評分，擇優通知出席面試。綜合書審及面試成績後擇優錄取3名，並於4月底前公告初選結果。最終錄取名單將由梵博於實習開始前兩個月（預計2025年8月）通知錄取結果。歡迎符合條件者踴躍報名，更多詳情見文化部文化資產局官網。
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