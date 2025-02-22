歡迎來撥動時間的痕跡！當代館「時空蝕」邀韓國藝術家用焚香粉打造詩意的藝術空間

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撥動時間的痕跡，在焚香粉與光影間對話

韓國藝術家莉景（Ligyung）全新個展「時空蝕：光的間界」，即將於2月22日至4月20日在台北當代藝術館（以下簡稱當代館）展出。藝術家以「每道光中的陰影有多深？」為核心提問，運用肖楠木焚香粉及空間改造，以深刻的哲學思辨與感官體驗的交織，邀請觀者探索光與影、存在與虛無之間的關係。

莉景長期以光與空間作為創作媒介，作品內容關注光與黑暗、存在與缺席之間的張力，探索生命的二元性。展覽標題「時空蝕」巧妙概括了這一探討，讓人聯想到日蝕、月蝕等天體現象，象徵光的短暫性與時間的循環模式。

《時空蝕：光的間界》是一件探討時間與記憶的裝置藝術作品，藝術家在地面上擺放著兩座以文字組成的概念性「高塔」，分別象徵完整與破碎，並在牆面設計有機形狀的簍空，讓自然光進入展間，隨著一天中光影變化，影響文字的能見度。展覽期間，觀眾可以撥動或填補作品的肖楠木焚香粉，讓文字逐漸模糊或清晰，隨著時間推移，焚香粉的顏色亦會因環境變化而改變。這件作品不僅是靜態裝置，更是一場隨時間推進、由觀眾參與而持續變化的藝術體驗，邀請大家共同思考時間、存在與消逝的關聯。

想要從藝術家的視角探索光與時間的痕跡嗎？台北當代館將於2月22日下午2時舉辦「時空蝕：光的間界」展覽座談，邀請藝術家莉景與典藏雜誌社副總編輯朱貽安對談，從哲學的抽象思維出發，延伸至當代社會中記憶、痕跡、遺忘與重構的運作方式，共同探討消逝與存在之間連結的反思。

「時空蝕：光的間界」於2月22日至4月20日在台北當代藝術館（以下簡稱當代館）展出。圖片來源：台北當代藝術館

「時空蝕：光的間界」於2月22日至4月20日在台北當代藝術館（以下簡稱當代館）展出。圖片來源：台北當代藝術館

「時空蝕：光的間界」於2月22日至4月20日在台北當代藝術館（以下簡稱當代館）展出。圖片來源：台北當代藝術館

藝術家介紹

莉景（Ligyung）

擁有倫敦切爾西藝術學院（Chelsea College of Arts and Design）的哲學碩士及美術碩士學位。莉景因其對光、空間與知覺的探索而聞名，曾在德國新媒體藝術中心（Zentrum für Kunst und Medien）、倫敦維多利亞．米羅計畫空間—碼頭路 14號（Victoria Miro Project Space_14 Wharf Rd），及首爾韓國國立現代美術館（National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea）等重要機構展出。

藝術家莉景。圖／莉景 (Ligyung)提供

其主要創作計畫有：2018年平昌冬季奧林匹克運動會的「白南準 X 莉景」、東京愛馬仕銀座店「Le Forum」藝廊個展，還有為了紀念韓歐建交60周年而為布魯塞爾凱旋門立面創作的光雕投影作品。她的作品曾在光州雙年展、釜山雙年展，及歐洲和亞洲的多個展覽中展出。

韓國藝術家莉景過去的作品。圖／莉景 (Ligyung)提供

韓國藝術家莉景過去的作品。圖／莉景 (Ligyung)提供

「時空蝕：光的間界」於2月22日至4月20日在台北當代藝術館（以下簡稱當代館）展出。圖片來源：台北當代藝術館

展覽資訊 「時空蝕：光的間界」 時間：2025/2/22(六)-2025/4/20(日) 地點：台北當代藝術館實驗展場 展覽網頁：https://mocatpe.tw/art04mzBab 圖檔下載：https://mocatpe.tw/art00HQeRe 展覽座談 主 題｜消逝與存在：探索光與時間的痕跡 時 間｜2/22 (六) 14:00-16:00 講 者｜莉景（Ligyung）／本展藝術家 與談兼主持｜朱貽安 / 典藏雜誌社副總編輯