歡迎來撥動時間的痕跡！當代館「時空蝕」邀韓國藝術家用焚香粉打造詩意的藝術空間

撥動時間的痕跡,在焚香粉與光影間對話

韓國藝術家莉景(Ligyung)全新個展「時空蝕:光的間界」,即將於2月22日至4月20日在台北當代藝術館(以下簡稱當代館)展出。藝術家以「每道光中的陰影有多深?」為核心提問,運用肖楠木焚香粉及空間改造,以深刻的哲學思辨與感官體驗的交織,邀請觀者探索光與影、存在與虛無之間的關係。

莉景長期以光與空間作為創作媒介,作品內容關注光與黑暗、存在與缺席之間的張力,探索生命的二元性。展覽標題「時空蝕」巧妙概括了這一探討,讓人聯想到日蝕、月蝕等天體現象,象徵光的短暫性與時間的循環模式。

《時空蝕:光的間界》是一件探討時間與記憶的裝置藝術作品,藝術家在地面上擺放著兩座以文字組成的概念性「高塔」,分別象徵完整與破碎,並在牆面設計有機形狀的簍空,讓自然光進入展間,隨著一天中光影變化,影響文字的能見度。展覽期間,觀眾可以撥動或填補作品的肖楠木焚香粉,讓文字逐漸模糊或清晰,隨著時間推移,焚香粉的顏色亦會因環境變化而改變。這件作品不僅是靜態裝置,更是一場隨時間推進、由觀眾參與而持續變化的藝術體驗,邀請大家共同思考時間、存在與消逝的關聯。

想要從藝術家的視角探索光與時間的痕跡嗎?台北當代館將於2月22日下午2時舉辦「時空蝕:光的間界」展覽座談,邀請藝術家莉景與典藏雜誌社副總編輯朱貽安對談,從哲學的抽象思維出發,延伸至當代社會中記憶、痕跡、遺忘與重構的運作方式,共同探討消逝與存在之間連結的反思。

「時空蝕:光的間界」於2月22日至4月20日在台北當代藝術館(以下簡稱當代館)展出。圖片來源:台北當代藝術館

藝術家介紹

莉景(Ligyung)

擁有倫敦切爾西藝術學院(Chelsea College of Arts and Design)的哲學碩士及美術碩士學位。莉景因其對光、空間與知覺的探索而聞名,曾在德國新媒體藝術中心(Zentrum für Kunst und Medien)、倫敦維多利亞.米羅計畫空間—碼頭路 14號(Victoria Miro Project Space_14 Wharf Rd),及首爾韓國國立現代美術館(National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea)等重要機構展出。

藝術家莉景。圖/莉景 (Ligyung)提供

其主要創作計畫有:2018年平昌冬季奧林匹克運動會的「白南準 X 莉景」、東京愛馬仕銀座店「Le Forum」藝廊個展,還有為了紀念韓歐建交60周年而為布魯塞爾凱旋門立面創作的光雕投影作品。她的作品曾在光州雙年展、釜山雙年展,及歐洲和亞洲的多個展覽中展出。

韓國藝術家莉景過去的作品。圖/莉景 (Ligyung)提供

韓國藝術家莉景過去的作品。圖/莉景 (Ligyung)提供

展覽資訊 「時空蝕:光的間界」 時間:2025/2/22(六)-2025/4/20(日) 地點:台北當代藝術館實驗展場 展覽網頁:https://mocatpe.tw/art04mzBab 圖檔下載:https://mocatpe.tw/art00HQeRe 展覽座談 主 題|消逝與存在:探索光與時間的痕跡 時 間|2/22 (六) 14:00-16:00 講 者|莉景(Ligyung)/本展藝術家 與談兼主持|朱貽安 / 典藏雜誌社副總編輯