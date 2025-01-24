金蛇迎春 一刻鯨選歲末感恩回饋祭 活動起跑！精選課程、有聲書99元起
金蛇迎春，知識添喜！一刻鯨選這個新春，為不想待在家沉迷追劇的你，準備了雙重驚喜活動！無論是興趣愛好或者想提升專業，都能在春節期間找到屬於自己的學習靈感。讓你新春蛇麼都有，豐沛內在自我！
活動一：歲末感恩回饋祭——每週不同主題，增添生活精彩
從1月25日（六）起至2月16日（日），一刻鯨選推出為期三週的歲末感恩回饋祭，集結年度暢銷優惠，精選15門聲音課程，分為三大主題輪番登場：
． 異國文化見聞（1/25 ~ 2/2）：帶你穿越文化邊界，深入探索世界各地的異國風情與人文故事。
． 品味點綴生活（2/3 ~ 2/9）：提供實用與美學兼具的內容，幫助你在日常生活中找到更多靈感與美好。
． 職場力大躍升（2/10 ~ 2/16）：針對個人專業與軟硬實力的提升設計，讓你在高階職場中脫穎而出。
活動二：今日99——每天精選，優惠只需99元！
從1月17日（五）至2月16日（日），一刻鯨選特別推出「今日99」活動，每天精選一門課程或有聲書，破盤促銷只要99元，天天登入、日日有驚喜！
除了超值優惠活動，針對蛇年的好運風水，一刻鯨選新上架了謝沅瑾、陶文等命理大師的2025年開財、運勢有聲書；另外，為滿足廣大用戶的不同喜好，也推出楊照《俄羅斯文學系列》聲音課程，看舊俄小說如何掀起俄羅斯的文化輝煌時代、台灣NLP學會理事唐道德的《用NLP改寫你的每一天》有聲書、由美學導師趙孝萱帶領，探索藝術產業與價格機制的《藝術市場瘋狂史》聲音課程，以及人間國寶廖瓊枝親自整編的自傳性現代歌仔戲《凍水牡丹》等精彩課程、有聲書、影像內容。
這9天的過年連假，就讓一刻鯨選陪伴你徜徉知識，充實自我！更豐富的活動資訊，詳情請見活動網站與一刻鯨選官網說明。
👉立即前往 歲末感恩回饋季 活動網站
👉立即前往 今日99 活動專區
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