迎故宮百年、南院10週年！重磅國際展「大美不言」2025年1月華麗移展登場

今年度人氣極高、引發熱烈討論的國際大展，由國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同主辦的「大美不言—國立故宮博物院、 巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」特展，目前在北院展出倒數計時，將於明（2025）年1月23日移師故宮南院。

「大美不言」典藏精粹特展_114年1月23日起移展故宮南院

「大美不言」一詞取自莊子「天地有大美而不言」，意喻天地間蘊含非凡的美麗事物，無須言語表達。本展覽匯聚故宮、巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶珍貴館藏，涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，總數逾260組件藝術瑰寶。三方策展團隊歷時7年策劃合作，透過「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」共五大單元的設計，讓創作時空與材質各異的文物，展現東西方工藝的極致。移師故宮南院的展場設計也由ATTA建築事務所田根剛建築師運用光與色彩的力量，為三方作品創造和諧對應的敘事空間，打造引人入勝、繽紛詩意的沉浸氛圍。

明年故宮迎接100週年院慶，南院也迎向10週年，本展覽不但見證故宮南北院慶歷史時刻，也締造故宮國際交流合作的重要里程碑。明年1月23日起，歡迎觀眾蒞臨故宮南院，欣賞來自不同時代、異文化間的匠心之作，感受那份無須言語、心領神會的永恆之美。

展覽資訊： 「大美不言—國立故宮博物院、 巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」特展 ■ 國立故宮博物院 北部院區105、107陳列室

即日起〜2024年12月29日 ■ 國立故宮博物院 南部院區S101展廳

2025年1月23日〜2025年4月20日

黑地彩蝶紋外套（羽織）_日本(20 世紀初期)_國立故宮博物院典藏 〈秋園寓興〉戴臨《雜書畫冊》_清雍正（1723-1735 年）_國立故宮博物院典藏 紫檀木繩紋盒_清(18 世紀)_國立故宮博物院典藏 繡菊花簾_宋朝（960-1279 年）_國立故宮博物院典藏