安溥「時寐」票房全滿 恩師李壽全出任音樂總監

中央社／ 記者葉冠吟台北6日電
歌手安溥5日晚間在台北流行音樂中心舉辦「時寐」演唱會，穿上印有玫瑰圖騰的長罩衫與孔雀綠短洋裝，難得小秀性感，她不忘打趣自嘲：「露腿、露乳，但沒有溝。」（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年8月6日
歌手安溥5日晚間在台北流行音樂中心舉辦「時寐」演唱會，穿上印有玫瑰圖騰的長罩衫與孔雀綠短洋裝，難得小秀性感，她不忘打趣自嘲：「露腿、露乳，但沒有溝。」（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年8月6日

甫以「最好的時光」獲得第34屆年度歌曲的歌手，5日在舉辦「時寐」，請出發掘她的恩師李壽全擔任音樂總監，讓滿場4500名歌迷聽得如痴如醉。

有別於去年底在台北小巨蛋「潮水箴言」演唱會的時代感，安溥將「時寐」曲目全交由恩師掌舵安排，開場方式更是由李壽全向觀眾介紹「讓我們歡迎安溥」迎接愛徒出場。第1首歌安溥就以「最好的時光」和觀眾見面，並形容「時寐」是她在時光中做的一場夢，藉由「最好的時光」破題，回望一路來所發生、豐富每個人人生的事。

今年3月，安溥因突發性頸椎椎間盤破裂，緊急入院手術，「時寐」是她術後首場個人演唱會，雖然手還在復健而無法久彈吉他，但她還是發揮美術天分，舞台後方巨幅的水墨投影布幕，就是她的手繪

安溥也跟聽眾暢聊現階段的心情：「現在的我，其實是我當年很想成為的自己。我有完成對很久以前那個小女生的承諾，我變成我自己曾經想像過的樣子，雖然中間發生的各種事情，都不是我可以預料的。」

她接著說：「我才發現所謂的做自己，應該是無限地去發掘自己的潛力、去理解如何跟不喜歡的東西相處、如何去面對自己跟他人的憤怒，再去轉換各種可能的方式，讓自己愛的人、愛你的人，有無限種選擇可以相愛或是被你愛。」

昨晚安溥還為觀眾帶來「玫瑰色的你」、「關於我愛你」、「模樣」、「畢竟」、「城市」。另外，收錄在「9522」專輯、獲得今年金曲獎「最佳編曲人」的「李小龍」也放進安可歌單裡。

演唱會製作單位表示，「時寐」台北場票房新台幣1000萬元，扣除成本800萬元，小賺200萬元；安溥將於12日移師高雄流行音樂中心開唱，尚有部分票券可購買，接下來將前往香港巡迴演出。

歌手安溥（中）5日晚間在台北流行音樂中心開唱，帶來多首歌曲，讓滿場4500名歌迷聽得如痴如醉。（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年8月6日
歌手安溥（右）5日晚間在台北流行音樂中心舉辦「時寐」演唱會，請出發掘她的恩師李壽全（左）擔任音樂總監。（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年8月6日

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台北流行音樂中心 安溥 演唱會 創作 金曲獎

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