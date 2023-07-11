「2023桃城文學獎」徵件7/31截止！總獎金58萬，今夏引爆你的創作力

嘉義市政府文化局主辦的「2023桃城文學獎」即日起徵件至7月31日截止，以「嘉義經驗」為核心，主打城市、生活、文學三點連線，致力打造聚焦於嘉義城市中的文學漫遊，邀請有志於文學創作的寫手們一起紀錄桃城山海、人文感動，提筆書寫屬於自己的【嘉義經驗】。

盧怡君局長表示，為了擴展並突破文學獎只有固定創作族群才能投稿的既定印象，文化局嘗試開發民眾的創作潛力及寫作多樣性，特地針對不同年齡層，舉辦兩場文學寫作活動，7/18-19的「線上青少年寫作營」及7/22-7/23的「角色速成工作坊」，分別邀請知名作家及創意教育家賴鈺婷、蔣亞妮、連明偉及梁雅晴，透過作家身分經驗及地方文本導讀，幫助寫作者將自身成長經驗與地方記憶連結，一同帶領學員探索角色建構的萬花筒世界，傳授不可不知的角色塑造訣竅！

文化局表示，桃城文學獎徵件至7/31日止，已進入倒數計時階段，歡迎所有愛好文學的民眾寫下自己心中靈感，展現文采，踴躍投稿，共同書寫屬於嘉義的獨特文學風采，為桃城文學獎留下珍貴且重要的文學資產。此次文學獎在文類上共有華語現代詩、台語現代詩、散文、短篇小說等四大類，不限國籍、年齡，只要書寫與嘉義經驗相關全民皆可投稿。另外也針對國、高中職學生設計500-1500字的小品文徵件，讓投稿者能夠根據自身擅長或有興趣的文類發揮，共同跨越創作極限。

詳細簡章及報名表請至嘉義市圖書館網站下載（網址：https://reurl.cc/Q4lzVb）；線上投稿：https://forms.gle/ZnXVf8MLYrwrZQmX9。更多系列活動精彩內容歡迎持續追蹤歡迎持續追蹤臉書粉專 。