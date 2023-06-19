國資圖與中國信託攜手第8年！2023閱讀全壘打推「家庭共讀」再贈逾1.5萬張球票

愛運動、挺閱讀，打造家庭共享新文化！「2023閱讀全壘打」活動開跑！國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）連續八年攜手中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）舉辦「閱讀全壘打」活動，今（2023）年再升級，以「回味經典」為主題，結合世界棒球經典賽回顧，選出百本以上經典好書，推出線上與線下服務，讓經典成為新時尚。更邀請中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）當家終結者呂彥青、新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）冠軍賽MVP控球後衛林韋翰共襄盛舉，新增深受年輕族群喜愛的職業電競－中信飛牡蠣電競戰隊（簡稱「中信飛牡蠣」）隊長黃楚軒（Gemini）攜手擔任代言人。首波活動自今年6月27日起至8月6日止，民眾借閱書籍即能兌換中信兄弟主場球票；10月起籃球接力助攻，民眾完成任務即獲贈中信特攻主場門票，預計活動將送出逾15,000張球票。

教育部林明裕政務次長。（圖／國立公共資訊圖書館提供）

「閱讀全壘打」今（19）日舉辦記者會，教育部政務次長林明裕、國資圖館長馬湘萍、中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）暨中國信託銀行行政長高人傑、中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）董事長陳國恩、臺中市文化局局長陳佳君及活動代言人呂彥青、林韋翰、黃楚軒共同出席。教育部次長林明裕特別感謝國資圖和中信銀行攜手合作，深耕公益領域，透過球星的推廣，成功將運動和閱讀結合成當今年輕人最時髦的活動，希望這項活動也能擴及到學校的圖書館。馬館長更指出，經典作品經得起時間的考驗，國資圖在百年館慶後深刻體會到每本經典好書都有其獨特之處。透過串聯全國圖書館、網路書店與出版社以主題書展回味經典，將以系列活動邀請國人通過閱讀與棒球結合，培養自我軟實力。讓閱讀全壘打活動成為新經典，也成為眾多讀者及球迷津津樂道的話題。而三位活動代言人在記者會上也分別以一句話來分享給大家：呂彥青-「相信自己，更希望大家都來圖書館借書換門票來看球賽」、林韋翰-「多努力一點，無論是在學業上或興趣上努力做好自己，把最好的一面展現出來」、黃楚軒-「不管你今天選擇的目標是正確或錯誤都應該把自己做到最好」。中信育樂董事長陳國恩表示，中國信託投入體育公益回饋社會不遺餘力，旗下三支職業隊伍一年內陸續奪冠，本次期盼人氣選手們的影響力鼓勵民眾讀好書、挺好球。

2023閱讀全壘打夢想象前行三位活動代言人左起黃楚軒（中信飛牡蠣）、呂彥青（中信兄弟球員）、林韋翰（中信特攻球員）。（圖／國立公共資訊圖書館提供）

國資圖與中信銀行跨界合作「閱讀全壘打」活動已經連續八年了。緣起於八年前當時國資圖透過兒福聯盟父子互動調查發現，臺灣父親在親子關係中始終扮演著嚴父的角色，缺乏陪伴孩子閱讀的時間。秉著以閱讀解憂的初衷，借鑒美國職棒大聯盟的「全壘打讀者」（Home Run Readers）活動，邀請熱衷公益的中信銀行合作，以知名球星代言，推出「閱讀全壘打」系列活動。民眾只需填寫活動摺頁上的推薦經典好書心得，就能獲得中信兄弟門票兌換券。讓大多數是球迷的爸爸們能夠透過圖書館找到支持的力量，而多數是讀者的媽媽們則可以在球場找到全家凝聚向心力的團隊力量，進而讓球迷走進圖書館、讓讀者走棒球場。

「閱讀全壘打」計劃不僅在國內贏得了讀者的廣泛認同，2020年國家圖書館主辦的「全民最愛閱讀活動票選Top5」中，由全臺6千多位民眾票選為「最喜愛」、「最有創意」、「最常參加」的閱讀活動三冠王榮譽。還在國際圖書館界獲得了廣泛的認可，如IFLA、ALA、CDPDL等國際論壇分享臺灣的推動成果，提升臺灣在國際舞台上的能見度。並經英國「國際社會價值協會」（SVI）認證符合SROI準則，經分析每投入1元，可產生8.99元的社會價值，是臺灣公部門公開並經SVI認證的SROI數值最高的專案。

今年的「回味經典」活動以第五屆世界棒球經典賽為主題，精選超過五年的經典長銷書籍。邀請18家知名出版社的社長推薦各類型經典好書，將在全國圖書館舉行，並與博客來、金石堂、讀冊生活、琅琅悅讀電子書、Readmoo讀墨電子書、樂天Kobo電子書和HyRead電子書等平臺、全國圖書館合作，線上線下舉辦主題書展，將經典書籍帶入新時尚。透過「回味經典」書展讓民眾們重溫經典、重新發現經典、深入思考經典的機會。

今年的「2023閱讀全壘打－夢想象前行」活動將串聯6個縣市，逾200間圖書館熱情響應，首波活動將於6月27日至8月6日舉行，填寫活動摺頁的推薦經典好書心得，即可獲得中信兄弟門票兌換券。而從10月開始，中信特攻將接棒助攻，預計活動將送出逾15,000張球票。另舉辦「回味經典」主題的書展，邀請18家知名出版社的社長推薦各類型經典好書，將在全國圖書館舉行，並與博客來、金石堂、讀冊生活、琅琅悅讀電子書、Readmoo讀墨電子書、樂天Kobo電子書和HyRead電子書等平臺合作，透過經典好書，邀請全民回味經典，同時以閱讀開啟未來。「2023閱讀全壘打」實體與網路活動不間斷，更多詳情請洽官網或活動臉書查詢。