2023台北國際書展／沙博爾夫斯基揭秘 從餐桌看大獨裁者史達林、普丁食譜

台北國際書展第5天（2月4日），波蘭籍作家沙博爾夫斯基在主題廣場舉行《克林姆林宮的餐桌》新書講座。這本書分析了史達林、普丁⋯⋯等諸多俄國獨裁領導人的食譜，以詼諧的手法諷刺極權，也講出小人物在體制下的苦難。沙博爾夫斯基說，烏俄戰爭證明這些苦難仍存在。希望讀者從輕鬆的美食角度，了解民主政治的重要性。

本書是沙博爾夫斯基的採訪筆記，他花了幾年在東歐訪談許多著名廚師，足跡踏遍前蘇聯和俄羅斯帝國領土。書中他談了末代沙皇、列寧、史達林和普丁私人廚師的獨家食譜，還有蘇聯如何做出「第一道飛上太空的湯」供太空人食用。而阿富汗戰爭、車諾比核災時，替前線士兵和救難人員準備伙食的人，更是極權體制下被犧牲的一群。

沙博爾夫斯基指出，他寫了大獨裁者的菜單，也寫了小人物的悲歌，是希望讓讀者看到：從吃飯就能體現人類階級巨大不平等。食物背後融合了眾多民族文化，也紀錄俄羅斯帝國和蘇聯這樣的極權政體的興衰。

沙博爾夫斯基舉例，他採訪時被車諾比核災前線廚師的故事深深打動。這批廚娘最年輕只有17歲，她們被俄國強迫徵召，出發時都知道自己注定活不久：可能剩幾年、可能只有幾個月。沙博爾夫斯基傷感表示：「她們工作和生活環境如此糟糕！但她們知道在自己死亡前，可以用美食讓處境同樣悲慘的救難隊獲得心靈上的慰藉。」

沙博爾夫斯基不諱言的說，這些超出我們想像的苦難，都源自極權。而烏俄戰爭證明苦難至今還在發生：「台灣和波蘭人一樣，都明白生活在『否認自己存在的極權鄰居』旁是什麼感覺。此時此刻，俄羅斯還不承認烏克蘭民族和國家的獨立性。」他希望飲食這個新奇的角度，能替嚴肅且沈重的政治議題增添一點黑色幽默趣味，也引起世人對民主的關注。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。