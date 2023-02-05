2023台北國際書展／哇，我的甜點會成立！立體書可讀可玩可照著做

2023台北國際書展兒童沙龍舉辦「哇，我的甜點會成立！」工作坊，由「阿達叔叔」劉清彥、「半隻羊工作室」創辦人葉禮洋主講，以英國維多利亞蛋糕的故事為題材，帶著大小朋友一起製作美觀又有趣的立體書，完成品甜點看起來可愛又可口，讓人愛不釋手。

設計者葉禮洋表示，這本書《甜點的立體世界》是台灣第一本可讀、可玩、可照著做的食譜立體書，共有八大特色兼具美觀與實用，包括甜點歷史典故、全立體結構、美感設計、培養探索觀察力、互動體驗性、誘發動手操作、培養創意發想，以及認識異國風格，非常推薦家長帶著小朋友一起嘗試。

說故事達人劉清彥則講述一個「魔改版」的維多利亞蛋糕故事讓現場大小朋友哈哈大笑，妙趣橫生。其實書裡不只提供每一道甜點的食譜，也都會有生動的真實歷史故事，具有教育意義，像是維多利亞蛋糕就是英國維多利亞女王在摯愛丈夫往生後最愛吃的甜點，並在登基60周年的宴會上以此招待賓客，從此這款蛋糕便享譽天下。

葉禮洋帶著大小朋友實際製作立體書，現場氣氛熱絡，許多家庭到了時間到點都還埋首在立體甜點的美妙世界中，奇妙的結構引人入勝。葉禮洋表示，對立體書有興趣的朋友們，現在桃園市立圖書館新總館也正在舉行兩系列共28場的親子推廣課程，主題是「《卡樂工廠歷險記》立體書探索特展」，歡迎大家一起進入立體書世界的美好。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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