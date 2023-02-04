2023台北國際書展／書展主題之夜「傾聽異音」波蘭女詩人盛讚：不是書展是藝術

2023台北國際書展「主題之夜」2月3日星光夜登場，今年主題為「傾聽異音」（Listening to the Different），由七位嘉賓輪番上台，以七種語言朗讀詩作、文章，其中節目特別安排的彩蛋--文化部長史哲也驚喜登場。即便語言不通，只要有心就能突破，每位嘉賓都透過飽含情感的聲音或肢體語言，為讀者帶來難忘的夜晚。

今年書展之夜延續2022年設定「主題之夜」以五感交融的盛宴形式舉行，今年的主題之夜由李明璁主持，結合動畫、音樂與舞蹈的同步演出，並希望透過朗讀，帶領現場觀眾、聽眾暫時抽離煩躁，練習慢慢凝視，並細細傾聽。

首先登場的台語詩人鄭順聰，以台語朗讀作品《我就欲來去》，台上舞者以現代舞的形式，和朗讀者的新詩相互搭配，輔以音樂襯底，讓整場的朗讀意境伴隨視覺，聽覺的多重體驗，一開場就讓朗讀跳脫了傳統的呈現形式，達到一個藝術級的層次。鄭順聰藉由新詩《問答》，表達了人生在世從一開始出生時的哭聲是來自自身，但到生命終了，哭聲自他人，悼念死亡將再也不可能持續的連結硬生生截斷的無奈，但也道出要把握生命的積極人生觀。

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第二位朗讀者為陳明珠，她以客語進行朗讀，朗讀的作品為稻垣榮洋《除了自己，成為不了別人》內文的一段《想往哪裡生長，是生命的自由》，稻垣榮洋是日本的農學博士，這首新詩表達了從農業把人生看透的哲理，也讓陳明珠產生了省思，但凡沒有幕前的機會就靜靜地向下紮根，一如植物的堅韌，客家硬頸的台灣精神。

第三位朗讀者為波蘭女詩人瑪珍娜．基拉爾（Marzanna Kielar），她以母語波蘭語進行朗讀，朗讀自己的作品《航行》（Nawigacje），她認為詩的本身擁有靈魂，她只是詩的載體，詩的呈現長度皆為自然而然，而詩和藝術一樣，不會因為語言的隔閡而產生無法被理解的可能，能相互理解與欣賞，也就是閱讀的力量。

瑪珍娜表示，自己也曾經去過其他國家的國際書展，不過從來沒有看過結合現代舞的活動，讓她留下很深的印象。瑪珍娜大力稱讚「在歐洲的書展是書展，在這裡的是藝術！」

文化部長史哲今晚也驚喜登場，帶來中文朗讀。身為前高雄市副市長，他特別選擇朗讀高雄作家林達陽的〈看見雪的房間〉，傳遞自己的理念。原定登場的金馬獎得主阮金紅，雖然因感冒無法親臨現場，但仍以錄音方式獻「聲」，用越南語朗讀《在嘉義市醒來》。

第五位登台朗讀的嘉賓是演員田中千繪，她帶來被譽為「日本現代詩的長女」茨木則子的作品〈德蕾莎修女的眼眸 〉，內容讚嘆德蕾莎修女的無私奉獻。

聽障模特兒王曉書用手語朗讀自己的作品《我看見聲音》，她上台時，台下觀眾紛紛舉起雙手搖晃，代替掌聲歡迎嘉賓，無聲勝有聲，場面相當溫馨。王曉書表示，這次國際書展許多活動都有安排手語員，服務聽障人士，還有服務盲人的點字服務，體貼每個弱勢族群，讓她相當感動。

歌手舒米恩以阿美族語朗讀《O Milaladiway 詠歌者》，更開玩笑表示「唸一唸就有想要唱歌的感覺」。活動尾聲，在主持人帶領現場觀眾朗讀下，為今晚的活動劃下一個圓滿的句號。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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