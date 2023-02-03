2023台北國際書展／台灣鳥版畫創作第一人何華仁 劉克襄向陽追憶逝去老友

說到鳥版畫，腦海浮出的第一印象就是何華仁，文壇知名的鳥類作家劉克襄、詩人向陽是何華仁相交超過40年的老友，今日（2/2）於台北國際書展藍沙龍舉辦「何華仁版畫-台灣鳥版畫第一人:何華仁」座談，藉由對談何華仁的作品，追憶這位已逝的好友，並帶給讀者許多何華仁在創作上不為人知的小故事，氣氛相當感人。

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何華仁於30多年來在鳥類觀察以及版畫創作上投入極大心力，他一開始與劉克襄相交，兩人都對鳥類觀察產生濃厚的興趣並常相約賞鳥。劉克襄說，自從何華仁到高雄六龜這個原始森林（森山氣象站）進行鳥類觀察之後，他感覺這位好友的創作能量大爆發，可以說六龜是何華仁的創作養分滋養處，也是他的觀察寶庫，在這一片原始森林裡，何華仁對各類鳥類能有貼近的觀察，這也成為他後來創作版畫一個很重要的條件。

版畫是何華仁表現鳥類姿態的一種藝術形式，詩人好友向陽說，生硬的木刻及雕刀，到何華仁手中整個融化，作品細膩而不死板，鳥類的姿態彷彿躍然其上，從最早的寫實手法到後期寫意，不論是猛禽還是小鴞，他的作品自成一格，論數量與質量，堪稱「台灣鳥版畫第一人」。與鷹隼的威猛成為對比的是以24節氣為主題的《花見小鴞》系列作品，這是何華仁在2017年受到生命挑戰之後，放棄較為寫實的象形木刻風格轉為比較寫意的技法，但也因此將創作的能量推展到一個全新的高度。

（左起）傅月庵、劉克襄、向陽，三人一同手持好友何華仁作品合影。（圖／台北書展基金會 提供）

《小島上的貓頭鷹》是何華仁以版畫方式創作的第一本圖畫書。其他作品有《鳥聲》、《鳥兒的家》、《小島上的貓頭鷹》、《灰面鵟鷹的旅行》、《彩鷸奶爸》、《台灣鳥四季》、《野鳥會躲藏》、《野鳥有夠酷》等，並多次獲得金鼎獎、小太陽獎肯定。2021年12月18日，何華仁病逝，2022年春掃葉工房出版何華仁版畫作品一套三冊：《溪谷裡的貓頭鷹》、《有隼》、《花見小鴞》，留下何華仁作為台灣鳥版畫第一人的見證。

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【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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