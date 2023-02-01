2023台北國際書展／Netflix《獵魔士》魔改？ 原著作家安傑表態

聯合新聞網／ 台北國際書展
圖／台北書展基金會　提供
圖／台北書展基金會　提供

影集《》、傳奇得獎遊戲《巫師》經典小說作者安傑·薩普科夫斯基今（2/1）日來到開簽書會，吸引大批粉絲到場支持。而《獵魔士》改編影集，引發正反兩極評價，安傑也在簽書會上發表對改編影集的看法。

Netflix在2019年推出《獵魔士》系列影集，改編自作家安傑的作品，不過推出後卻引發部分粉絲不滿，認為編劇不夠忠於原著。在簽書會上，有讀者詢問安傑對影集《獵魔士》的看法，他表示：「有的地方好，有的地方不好」。

安傑認為看改編作品就像是爬一座山，可能一開始總是看到很糟糕、很爛的改編，但中間可能會遇到一些還可以接受的改編，而當翻過這座山頭，也許就有機會遇到青出於藍的改編，不過他坦言更勝原作的作品「很少」。對於跨媒介的改編，如平面文字改編成動畫、手遊，他則說「通常下場都不會太好」。

安傑·薩普科夫斯基在波蘭文學史上的地位，就如同華文世界的金庸、英語國家的托爾金。他的代表作《獵魔士》在全世界各大暢銷榜都占有一席之地，2011年時任美國總統歐巴馬訪歐時，波蘭總理贈送的禮物中，《獵魔士》小說與遊戲赫然在列，可見其作品在波蘭文化的重要性與代表性。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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